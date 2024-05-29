12.5 ألف حاج يبدأون الانطلاق للديار المقدسة الأحد

زايد الدخيل

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عمان - تنطلق الأحد المقبل أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، على أن تتبعها بقيّة القوافل، وفق خطة متكاملة وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفقا للناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور علي الدقامسة، فيما يبلغ عدد الحجاج الأردنيين وعرب 48 لهذا العام 12.5 ألف حاج.وأشار الدقامسة إلى إقامة حفل وداع بمدينة حجاج الجيزة جنوب العاصمة عمّان، للقافلة الأولى التي ستتبعها بقيّة القوافل، وفق خطة متكاملة وضعتها الوزارة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج عرب 1948 وبأقل الأسعار الممكنة، منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم سالمين.وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة قال خلال الإعلان عن ترتيبات موسم الحج للعام الحالي 1445 هجري، إن "ترتيبات الحج مع الجانب السعودي نصت على أن الكوتة المخصصة لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية لهذا العام تبلغ 8 آلاف حاج، ومن فلسطينيي 1948، (4500) حاج" يشكلون ما مجموعه 12.5 ألف حاج وحاجة.وبحسب الخلايلة، سجل على موقع دائرة الحج والعمرة عند بدء التسجيل للمتقدمين لمواليد 1970 فما دون، 23 ألف مواطن، وتم اختيار مواليد حتى تاريخ 30/ 6/ 1952، استنادا لمعيار الأكبر سنا.وقُسم سكن الحجاج من قبل وزارة الأوقاف إلى فئتين: الفئة الأولى هي الفئة المميزة في فنادق مصنفة 5 نجوم ولا يزيد بعدها على 500 متر عن ساحات الحرم، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية وبمسافة لا تزيد على 400 متر عن ساحات المسجد النبوي الشريف، والنقل جوا فقط، وسيكون السعر في هذه الفئة ما بين 4700 - 7000 دينار أردني، على ما ذكر الخلايلة.وتختلف هذه الفئة من 4700 - 7000 دينار أردني بحسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة، ويضاف إلى ذلك سعر تذكرة الطيران.أما الفئة الثانية، فقسمت إلى مستويات: مستوى أول فنادق 5 نجوم لا يزيد بعدها عن بلاط الحرم المكي أكثر من 2000 متر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، وأتيحت 3 فنادق بهذا المستوى بمسافة 500 متر، وفندق واحد بمسافة 1600 متر، مع تأمين مواصلات في المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية.وبلغت أسعار هذه الفئة على النحو الآتي: برا بين 3393 دينارا إلى 3942 دينارا لكن يختلف هذا السعر ضمن هذه الفئة بين 3393 إلى 3942 حسب اسم الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة، بحسب ما شرح الخلايلة.وأما جوا فما بين 3310 إلى 3860 دينارا وتختلف حسب اسم الفندق وعدد الأسرة أيضا في الغرفة الواحدة، ويضاف إلى هذا السعر تذكرة الطيران، وفق الخلايلة.وقال الخلايلة إن المستوى الثاني ضمن الفئة الثانية هي فنادق جيدة جدا لا يزيد بعدها على 1500 متر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية، وستكون فنادق الحجاج لهذا المستوى ضمن مناطق الحفاير وجرول والمسفلة في مكة المكرمة، علما بأن بعض الفنادق لا يزيد بعدها على 800 متر عن ساحات الحرم المكي.وبحسب الخلايلة، سيكون السعر كالآتي: برا تتراوح الأسعار بين 3090 دينارا إلى 3369 دينارا، وتختلف من ائتلاف شركات إلى أخرى حسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة، وفي الحافلات العادية، ويضاف 120 دينارا لحافلات VIP.أما جوا، فتتراوح أسعار هذه الفئة ما بين 2958 دينارا إلى 3498 دينارا، ويضاف إلى ذلك ثمن تذكرة الطيران، وتختلف من ائتلاف إلى آخر حسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة.وأشار إلى أن الأسعار لهذا العام قريبة من العام الماضي، مع "وجود زيادة قليلة جدا ومحدودة بسبب ارتفاع تكلفة استئجار المواقع" في عرفات ومنى حسب تعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية.