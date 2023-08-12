1235 حالة عقر بالعاصمة و635 حالة تحري عن الكوليرا

حنان بشارات

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عمان - كشف مدير مديرية صحة العاصمة الدكتور طه التميمي عن حالة الأمراض السارية محافظة العاصمة خلال النصف الأول من العام الحالي لافتا الى أن عدد المطعمين في المراكز الصحية من بداية العام وحتى نهاية حزيران الماضي بلغ 180.188 ألف شخص.وأشار في تصريحات لـ "الغد" الى أن عدد حالات الإسهالات حتى النصف الاول من العام الحالي بلغت 6731 حالة إصابة فيما بلغت حالات التحري عن الكوليرا 635 حالة والجدري الماء بلغت 645 حالة إصابة .فيما بلغت حالات العقر 1235 حالة والكبد الوبائي (أ) 6 إصابات وحالات الاشتباه بالشلل الرخو الحاد 19 حالة إصابة.أما حالات الإصابة بالسحايا فكشف التميمي عن وجود 57 حالة إصابة خلال النصف الأول من العام الحالي فيما بلغت حالات السحايا البكتيري 3 حالات فقط وحالات التسمم الغذائي فقد بلغت 25 حالة.وفيما يتعلق بمرض الحمى المالطية فقد بلغت 14 حالة إصابة و3 حالات للجرب وحالتان للبلهارسيا وحالة للنكاف إضافة الى حالة للملاريا.من جهة أخرى كشف التميمي عن أن أعداد المطعمين خلال النصف الأول من العام الحالي قد بلغت بمطعوم الحمى الصفراء 798 شخصا ومطعوم التهاب الكبد (ب) 730 شخصا وداء الكلب 5588 حالة تطعيم و26907 شخصا ضد السحايا.تأي هذه الارقام في اختفاء واضح لنتائج الحصبة التي لم تدرج على سجلات مديرية الصحة والتي وصلت العام الحالي أعدادا كبيرة ، فضلا عن تطعيم الآلاف بمطعومها.وتجاوزت حالات الإصابة بالحصبة 110 إصابات منذ نيسان (ابريل) من العام الحالي من محافظات إربد والمفرق والزرقاء وعمان، حيث تؤثر على الأشخاص غير متلقي المطعوم ضد الحصبة في صغرهم.وكشف مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ "الغد" أن الحصبة تشهد انتشارا لكل أربع أو خمس سنوات في جميع دول العالم والأردن كجزء منها. وأن نحو 95 % من السكان تلقوا مطاعيمها فيما باشرت الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للأوبئة حملة ضد هذا المرض .وهو ما أكده رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة الدكتور محمد اليحيى لـ "الغد" الذي شدد على أن المركز والوزارة يتابعات حالات الرصد النشط للإصابات إضافة الى استكمال المطاعيم.وكان أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية والأوبئة رائد الشبول أوضح لـ "الغد" أن كوادر وزارة الصحة تتابع جميع حالات "الحصبة"، كما تم تفعيل الرصد النشط في جميع المحافظات، مبينا أن الوزارة عممت على كوادرها في المستشفيات والمراكز الصحية ليتلقوا مطعوم الحصبة لغير المتلقين سابقا.وأكد أن وزارة الصحة نسقت مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية وجميع الجهات ذات العلاقة لإطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية التطعيم ضد الحصبة.وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تعرض 946 شخصا للعقر من كلاب منذ مطلع العام الحالي ، وفق مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات في الوقت الذي بلغت فيه الحالات العام الماضي 5138 حالة.وتقدم وزارة الصحة المصل للأشخاص الذين تعرضوا للعقر وهو مطعوم داء السعار Anti rabies vaccine.ويعتبر داء الكلب وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، مرض فيروسي معد يسبب الوفاة بصورة شبه دائمة في أعقاب ظهور الأعراض السريرية.وتنتقل العدوى بفيروس داء الكلب إلى الإنسان عن طريق الكلاب الأليفة في نسبة تصل إلى 99 % من الحالات، إلا أن داء الكلب يمكن أن يصيب الحيوانات الداجنة والبرية على حد سواء، وينتشر داء الكلب لدى الإنسان بعد التعرض للعض أو الخدش عن طريق اللعاب عادة".