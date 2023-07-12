الخميس 13 تموز 2023
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13 إجراء لمعالجة الفاقد التعليمي في الرياضيات و"العربية"

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طلبة "توجيهي" لدى خروجهم من إحدى قاعات الامتحان في عمان- (تصوير: أمير خليفة)
عمان – حددت وزارة التربية والتعليم 13 إجراء سيتم تنفيذها اعتبارا من العام الدراسي المقبل لمعالجة الفاقد التعليمي للطلبة في مبحثي الرياضيات واللغة العربية، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد كنانة.اضافة اعلان
ومن أبرز هذه الإجراءات وفق كنانة توسيع زمن التعلم من خلال بدء العام الدراسي بشكل مبكر وذلك في 20 آب (اغسطس) المقبل، أي بزيادة 10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الأول و10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الثاني.
وقال كنانة في تصريح خاص لـ"الغد" أمس إن زيادة زمن التعلم سيمكن "التربية" من تنفيذ أنشطة علاجية لمعالجة الفاقد التعليمي للطلبة دون أن يؤثر سير ذلك على تنفيذ المنهاج المعتاد، لافتا إلى أن غالبية دول العالم لجأت لمثل هذا الإجراء لمعالجة الفاقد التعليمي لديها.
وبين كنانة أن الفئة المستهدفة هم طلبة الصفوف من الرابع وحتى التاسع في المدارس الحكومية والثقافة العسكرية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا). 
وأضاف أن خطة معالجة الفاقد التعليمي التي تنفذها "التربية" اعتبارا من العام الدراسي المقبل ستستمر لمدة 3 سنوات وقابلة للتمديد وفق ما سيتم رصده بالميدان التربوي في التغذية الراجعة.
وأكد كنانة أن الخطة العلاجية لمعالجة الفاقد التعليمي لمبحث اللغة العربية سيتم من خلال تخصيص حصتين أسبوعيا من حصص اللغة العربية لتنفيذ الانشطة لمعالجة الفاقد التعليمي لهذا المبحث. 
وفيما يتعلق بمبحث الرياضيات، أوضح كنانة أن آلية المعالجة ستكون من خلال تخصيص 10 دقائق من كل حصة لتنفيذ التدخلات العلاجية لتعويض الفاقد التعليمي وما تبقى من مدة الحصة الأصلي وهو 35 دقيقة سيخصص لإعطاء المادة الدراسية من المنهاج المعتاد.
ولفت كنانة إلى أن توسيع زمن التعلم المتمثل في زيادة 10 أيام دراسية في كلا الفصلين ستساهم في تعويض أي نقص يمكن أن يحدث خلال العام الدراسي بغية تنفيذ التدخلات العلاجية لمعالجة الفاقد التعليمي.
وتابع أن الإجراءات التي حددتها الوزارة لمعالجة الفاقد التعليمي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم الأول من العام الدراسي المقبل وحتى نهاية الفصل الأول كما سيتم استئنافها في الفصل الدراسي الثاني وفق ما هو محدد في الخطة الإجرائية.
وأشار كنانة إلى أن التوسع في مدة التعلم سيعطي فرصة لمعلمي المناهج الدراسية الأخرى بإنهاء مناهجهم بالشكل المطلوب وبطريقة متأنية دون الحاجة للإسراع، بالإضافة إلى تمكينهم من معالجة الضعف لدى طلبتهم من خلال تصميم برامج علاجية مناسبة لهم.
ومن ضمن الإجراءات أيضا، لفت كنانة إلى أنه سيتم تصميم أنشطة علاجية لمبحثي اللغة العربية والرياضيات بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج بالإضافة إلى تدريب المعلمين على مجموعة من المهارات التي تتسق مع تنفيذ هذا البرنامج والذي سيكون قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلا عن متابعة وتشخيص لمستويات الطلبة بعد تنفيذ الإجراءات العلاجية حتى تتمكن الوزارة من مراجعة خطتها وتطويرها وفق الحاجة والمستجدات.
وكانت "التربية" أعلنت مؤخرا التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل للمدارس الحكومية، ومدارس الثقافة العسكرية، ومدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحيث يبدأ دوام الطلبة في 20 آب (أغسطس) المقبل، على أن يبدأ دوام المعلمين في 13 من الشهر نفسه.  
وبينت الوزارة ان هذا التقويم يأتي استنادا إلى الخطة الوطنية للبرنامج العلاجي، التي تستدعي تنفيذ إجراءات تهدف إلى علاج الفاقد التعليمي لدى الطلبة ويكون عدد أيام الدوام في العام الدراسي 217 يوما.
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