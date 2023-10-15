الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

134 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المالية للبلديات الكبرى

دنانير اردنية
دنانير أردنية
عمان – كشف تقرير متخصص عن "ارتفاع الإيرادات المالية لبلديات الفئة الأولى في المملكة العام الماضي لتصل إلى أكثر من 134 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ17.6 % مقارنة بالعام السابق 2021".اضافة اعلان
ووفق التقرير المالي للبلديات، الإصدار الأول للعام 2023، الصادر عن وزارة الإدارة المحلية، وبنك تنمية المدن والقرى الشهر الماضي، فإن "الإيرادات الذاتية، والاستثمارية، والتحويلات الحكومية عام 2021 وصلت لما يزيد على 114 مليون دينار".
وبلغ مجموع الدعم الحكومي العام الماضي ما يصل إلى 34 مليون دينار، فيما قدرت قيمة المساعدات والهبات بما يقارب الخمسة ملايين دينار، والتي لم تتجاوز الـ2.709 مليون دينار عام 2021، وفق التقرير، الذي أعدته لجنة المرصد المالي وإستراتيجية الاتصال للبلديات، والمشكلة من ممثلين عن الوزارة والبنك في العام 2019.
وأرجعت أسباب "التحسن الطفيف في كافة بنود الإيرادات نتيجة البدء بالتعافي من جائحة كورونا، التي أثرت على الأوضاع المالية لمختلف القطاعات، من بينها البلديات، الى جانب زيادة الدعم الحكومي لها، مع التحسن في إيراداتها، وزيادة التحصيلات كذلك".
وأظهرت نتائج التقرير، الذي حصلت الـ"الغد" على نسخة منه "ارتفاعا في نسبة الوفر والعجر التشغيلي للبلديات العام الماضي، إذ بلغت 0.67، مقارنة بـ0.59 سنة 2021".
واحتلت بلدية مأدبا الكبرى المرتبة الأولى بمقدار العجز والوفر التشغيلي، والذي بلغ 125 %، تلتها بلدية السلط الكبرى بـ87 %، فالزرقاء وإربد بـ77 %، وفق التقرير ذاته.
وأما بلدية الرصيفة فبلغ العجز والوفر التشغيلي لديها ما نسبته 67 %، والرمثا الجديدة 60 %، فيما سجلت بلدية المفرق ما نسبته 50 %، في حين كانت بلديتا جرش الكبرى، وعجلون الكبرى الأقل في نسب الوفر والعجز التشغيلي.
وبينت نتائج التقرير أن هنالك "انخفاضا في المجموع الكلي لبنود النفقات العام الماضي بنسبة 6 %، مقارنة بعام 2021".
وبلغت قيمة النفقات الكلية الفعلية لبلديات الفئة الأولى الجارية والرأسمالية العام الماضي أكثر من 149 مليون دينار، مقارنة بنحو 159 مليونا، بحسب مخرجات التقرير. ووصل مجموع النفقات الرأسمالية من الكلية ما يزيد على عشرة ملايين دينار، أي ما نسبته 7 %، بحسب ما جاء في التقرير. وارتفع مجموع الرواتب والأجور والعلاوات العام الماضي إلى أكثر من 96 مليون دينار، ليحتل ما نسبته 65 % من المبلغ الكلي للنفقات، وبزيادة مقدارها 5 % عن عام 2021.
وجاءت النفقات الإدارية والعمومية في المرتبة الأولى وبما يزيد على 138 مليون دينار، تلتها النفقات الرأسمالية التي قدرت بـ10 ملايين دينار.
ويهدف التقرير المالي الى إعداد آلية الإفصاح المالي للبلديات وفقا لنماذج الإفصاح المعتمدة، والتحليل المالي لموازناتها، مع دراسة وتحليل العجز المالي والمديونية، ووضع حلول التعافي المالي لها، والمشاركة في دراسة هيكلة الدوائر المالية فيها، وحسب الفئات والأنظمة المالية المحوسبة المعمول بها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-16 at 12.00.14 AM

الصفدي: الملك يتحدث بصوت الحق وبصوت الفلسطينيين

منذ 9 دقيقة
وقفة تضامنية مع قطاع غزة ، الأحد، في محيط السفارة الإسرائيلية بعمّان- (تصوير: أمير خليفة)

استمرار الوقفات الرافضة للحرب الوحشية على غزة

منذ 52 دقيقة
طلاب وطالبات إحدى المدارس الابتدائية خلال تسلمهم الكتب المدرسية-(أرشيفية)

إدراج كفايات التربية الإعلامية الجديدة في الكتب المدرسية.. كيف يتحقق الهدف؟

منذ 53 دقيقة
النيابة

"النيابة الشرعية" تنهي معاناة أردنية وطفليها تركهم الأب في "الغربة"

منذ 53 دقيقة
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق-(أرشيفية)

390 مليون دولار حاجة "المفوضية" في الأردن

منذ 54 دقيقة
جانب من دمار القصف الصهيوني على غزة-(وكالات)

"الوطني للأوبئة": حرمان غزة من "الصحة" كارثة وبائية وجريمة حرب

منذ 54 دقيقة
افكار و مواقف

تغير وجه المنطقة.. حرب شاملة أم سلام شامل؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستمتد الحرب إلى دول ثانية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الغرب وغزة... جذور الفكر العنصري

موفق ملكاوي |اليوم

مرآة غزة تعري العالم

جهاد المنسي |اليوم

الاحتلال يعطل مسارات التنمية الفلسطينية والإقليمية

أحمد عوض |اليوم

العودة إلى العنوان

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 