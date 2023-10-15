134 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المالية للبلديات الكبرى

فرح عطيات

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عمان – كشف تقرير متخصص عن "ارتفاع الإيرادات المالية لبلديات الفئة الأولى في المملكة العام الماضي لتصل إلى أكثر من 134 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ17.6 % مقارنة بالعام السابق 2021".ووفق التقرير المالي للبلديات، الإصدار الأول للعام 2023، الصادر عن وزارة الإدارة المحلية، وبنك تنمية المدن والقرى الشهر الماضي، فإن "الإيرادات الذاتية، والاستثمارية، والتحويلات الحكومية عام 2021 وصلت لما يزيد على 114 مليون دينار".وبلغ مجموع الدعم الحكومي العام الماضي ما يصل إلى 34 مليون دينار، فيما قدرت قيمة المساعدات والهبات بما يقارب الخمسة ملايين دينار، والتي لم تتجاوز الـ2.709 مليون دينار عام 2021، وفق التقرير، الذي أعدته لجنة المرصد المالي وإستراتيجية الاتصال للبلديات، والمشكلة من ممثلين عن الوزارة والبنك في العام 2019.وأرجعت أسباب "التحسن الطفيف في كافة بنود الإيرادات نتيجة البدء بالتعافي من جائحة كورونا، التي أثرت على الأوضاع المالية لمختلف القطاعات، من بينها البلديات، الى جانب زيادة الدعم الحكومي لها، مع التحسن في إيراداتها، وزيادة التحصيلات كذلك".وأظهرت نتائج التقرير، الذي حصلت الـ"الغد" على نسخة منه "ارتفاعا في نسبة الوفر والعجر التشغيلي للبلديات العام الماضي، إذ بلغت 0.67، مقارنة بـ0.59 سنة 2021".واحتلت بلدية مأدبا الكبرى المرتبة الأولى بمقدار العجز والوفر التشغيلي، والذي بلغ 125 %، تلتها بلدية السلط الكبرى بـ87 %، فالزرقاء وإربد بـ77 %، وفق التقرير ذاته.وأما بلدية الرصيفة فبلغ العجز والوفر التشغيلي لديها ما نسبته 67 %، والرمثا الجديدة 60 %، فيما سجلت بلدية المفرق ما نسبته 50 %، في حين كانت بلديتا جرش الكبرى، وعجلون الكبرى الأقل في نسب الوفر والعجز التشغيلي.وبينت نتائج التقرير أن هنالك "انخفاضا في المجموع الكلي لبنود النفقات العام الماضي بنسبة 6 %، مقارنة بعام 2021".وبلغت قيمة النفقات الكلية الفعلية لبلديات الفئة الأولى الجارية والرأسمالية العام الماضي أكثر من 149 مليون دينار، مقارنة بنحو 159 مليونا، بحسب مخرجات التقرير. ووصل مجموع النفقات الرأسمالية من الكلية ما يزيد على عشرة ملايين دينار، أي ما نسبته 7 %، بحسب ما جاء في التقرير. وارتفع مجموع الرواتب والأجور والعلاوات العام الماضي إلى أكثر من 96 مليون دينار، ليحتل ما نسبته 65 % من المبلغ الكلي للنفقات، وبزيادة مقدارها 5 % عن عام 2021.وجاءت النفقات الإدارية والعمومية في المرتبة الأولى وبما يزيد على 138 مليون دينار، تلتها النفقات الرأسمالية التي قدرت بـ10 ملايين دينار.ويهدف التقرير المالي الى إعداد آلية الإفصاح المالي للبلديات وفقا لنماذج الإفصاح المعتمدة، والتحليل المالي لموازناتها، مع دراسة وتحليل العجز المالي والمديونية، ووضع حلول التعافي المالي لها، والمشاركة في دراسة هيكلة الدوائر المالية فيها، وحسب الفئات والأنظمة المالية المحوسبة المعمول بها.