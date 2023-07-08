الأحد 09 تموز 2023
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14.18 مليون دولار المساعدات الشتوية للاجئين

مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق-(ارشيفية)
الزعتري
عمان - قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حجم المساعدات النقدية التي قدمت للاجئين خلال فصل الشتاء بـ14.18 مليون دولار. اضافة اعلان
وأوضحت في تقييم صدر مؤخرا أنه، ومنذ كانون الأول (ديسمبر) 2022 إلى كانون الثاني (يناير) 2023، قدمت المفوضية 14.18 مليون دولار مساعدة نقدية شتوية لما يقرب من 113 ألف أسرة لاجئة (يستفيد منها أكثر من 460 ألف فرد).  
وأشارت إلى أن الأسر اللاجئة تلقت بين 100 - 140 دولارا لكل منها.  
ووفقا للمفوضية، كان للمساعدة النقدية في فصل الشتاء تأثير إيجابي على رفاه اللاجئين. ومع ذلك، كانت قيم التحويلات في 2022-2023 أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة، ما أثر على قدرة الأسر المتلقية على تلبية احتياجاتها الشتوية الأساسية وخصوصا الموسمية (وقود التدفئة، والمرافق، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك). 
وقالت إنه في 2022، وجهت المفوضية نداء للحصول على 45 مليون دولار على شكل تمويل من المانحين لتلبية احتياجات الشتاء للاجئين الأشد فقرا، لكنها حصلت على 14.6 مليون دولار فقط. 
وأشار التقييم إلى أن المفوضية وفرت للأسر التي تتلقى مساعدة نقدية منتظمة بتحويل واحد للمساعدات النقدية الشتوية بحوالي 100 دولار (70 دينارا) كما  تلقت الأسر التي لا تتلقى مساعدة نقدية منتظمة من المفوضية لكنها كانت تعتبر مؤهلة لأخذ مساعدة في فصل الشتاء تحويلا واحدا يبلغ حوالي 134 دولارا (95 دينارا). 
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