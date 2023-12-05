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الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
11:11 م
15 ألف جندي أميركي وبوارج وغواصات نووية.. العنوان غزة والرسالة كل العرب (انفوغراف)
الحرب على غزة 2023-(وكالات)
محمود خطاطبة
15 ألف جندي أميركي وبوارج وغواصات نووية.. العنوان غزة والرسالة كل العرب
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