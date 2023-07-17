15 جريمة قتل أسرية في النصف الأول من العام الحالي

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عمّان- _- أصدر معهد تضامن النساء، تقريره الدوري نصف السنوي حول الجرائم الأسرية للعام الحالي، ليكشف عن وقوع 15 جريمة أسرية، راح ضحيتها 16 فردا أغلبهم من الإناث، في إطار إحصائية مضاعفة لعدد هذا النوع من الجرائم، قياسا على النصف الأول من العام الماضي.وبحسب تقرير "تضامن" الذي أعدته الباحثة د. زهور غرايبة، فإن ضحايا الجرائم الأسرية من الإناث، بلغت 12 ضحية مقابل 4 من الضحايا الذكور، بينما أوضح البيان، أن الجرائم التي وقعت على الذكور ارتكبت من الذكور أيضا.ونوه التقرير بأهمية اعتماد مبدأ إعادة تأهيل ضحايا العنف ومرتكبيه، كأحد أهم أدوات المعالجة للحد منه، مع التأكيد على ضرورة عدم إسقاط الحق الشخصي في جرائم العنف الأسري.وقالت غرايبة في توضيح لـ"الغد"، إن كسر حاجز الصمت لدى النساء بالتبليغ عن حالات العنف، مدخل أساسي لمعالجة المشكلة، لاعتبار أن إيلاء الدور الوقائي الاهتمام الأكبر، مؤشر على دقة بوصلة المعالجة للعنف المجتمعي والأسري وضد المرأة، على وجه الخصوص.وأشارت إلى أن المعهد، بصدد فتح حوارات متعددة مجددا حول هذه المشكلة مع كل الأطراف وصناع القرار في الأيام المقبلة، للوقوف على ضرورة تقييم هذا الارتفاع وأسبابه، واقتراح حلول جديدة لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة.وبينت "تضامن" في تقريرها، أن رصد جرائم العنف الأسري، جرى عبر تصريحات الأمن العام ووسائل الإعلام ومرصد "تضامن" الدوري.وأوضحت، أن الجرائم التي وقعت داخل الأسرة ومنها لغاية النصف الأول العام الحالي أعلى من التي وقعت في النصف الأول للعام الماضي، اذ أشارت "تضامن" في بيان سابق لها لوقوع 6 جرائم أسرية في النصف الأول من العام الماضي.ولفتت إلى أن عدد الجرائم الواقعة على النساء والفتيات أعلى وضعف الجرائم الواقعة على الذكور، فهناك فئة من الضحايا وذويهن يخضعن للابتزاز والخوف من المعتدين، أو تكبلهن قيود أسرية واجتماعية تمنعهن من الإبلاغ عن العنف، أو طلب المساعدة، ما يعني استمرار العنف وتفاقمه، لدرجة قد تصل حد القتل في بعض الحالات، وفق التقرير.ورأت "تضامن" أن بنى ثقافية واجتماعية، قد تفاقم حالة العنف عبر الصمت الذي يتصدر الموقف في حال وقوع عنف في الأسرة، مشددة على أهمية الالتزام بالقانون، من حيث إلزامية التبليغ للجهات ذات العلاقة، وبالاستناد على قانون الحماية من العنف الأسري.وأضافت، أن الجرائم الواقعة على النساء والفتيات والتي أدت لمقتلهنّ، تدل على تعرضهنّ إلى سلسلة حلقات من العنف الأسري، فطريقة الجريمة والأدوات المستخدمة من الجاني، تشير لوجود حالات عنف أسرية سابقة وفي الإطار ذاته، إذ ان هناك جرائم تعرضت لها الضحية من الجاني، بواسطة الضرب والركل، واستخدام أدوات حادة، وبرابيش وغيرها؛ ومن ثم تفاقمت حالة العنف لتصل الى القتل أو التشويه الجسدي والنفسي والعاطفي.وعرض التقرير، لجرائم ارتكبت، استنادا على تصريحات رسمية معلنة، باستخدام طرق وأدوات مختلفة.وأكدت "تضامن"، أن جرائم القتل الأسرية ليست شأن أسريا، بل هي إخلال بأمن وسلامة المجتمع ككل، ومحاربتها مسؤولية مجتمعية، بمشاركة الجانب الرسمي والأهلي ومنظمات المجتمع المدني، وكل ذي علاقة.وشددت على أن جرائم القتل الأسرية، ترافقها معاناة للأطفال، بخاصة في هذه الأسر التي تفقد أحد أفرادها وبالذات الأمهات عن طريق القتل، عدا عن حالة الوصم الاجتماعي التي تلاحقهنّ لفترة طويلة من حياتهن دون ذنب.وترصد دراسات وأبحاث، أن الأطفال يعانون من آثار طويلة الأمد نفسيًا واجتماعيًا وسلوكيًا يتعرضون لها جراء هذه الجرائم، منها: التنمر، التطرف، علاقة اجتماعية غير متوازنة، فرط النشاط، الاكتئاب، عدم الإحساس بالأمان، القلق وغيرها، وفقا للتقرير.ودعت لتبني خطة وطنية وخطابا شاملا، موجها لكل ذي علاقة على مختلف المستويات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات وتشريعات، وبرامج وخدمات وغيرها، للحد من دائرة العنف، بخاصة ضد المرأة والطفل، والتأكيد على التنفيذ الجيد والفاعل واحترام سلطة وسيادة القانون، لمنع الإفلات من العقاب تحت أي مسمى أو ذرائع، قد يلجأ إليها بعضهم، وعلى رأسها إسقاط الحق الشخصي في جرائم العنف الأسري، مع تغليظ العقوبات وضمان الخضوع لبرامج إعادة التأهيل للضحايا والجناة، مع الأخذ بالاعتبار، طبيعة برامج التدخل للطرفين.وبالعودة إلى توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان في ملف مواجهة العنف ضد النساء والجرائم الاسرية، فقد أوصى في تقريره للعام 2021، بإطلاق برامج تأهيلية للمتورطين في قضايا عنف ضد النساء، وإصدار قانون خاص لحماية المرأة من العنف، وتوفير الدعم المالي لمشاريع حماية المرأة منه، عدا عن إجراء تعديل تشريعي على النص المتعلق بإسقاط الحق الشخصي في هذه الجرائم.