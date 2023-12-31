الإثنين 01 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

15 % زيادة موازنة "مياهنا" في 2024

مياهنا
مياهنا
 ارتفعت موازنة ﺷرﻛﺔ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ للعام الحالي 31,478 مليون دينار، لتبلغ 234,41 مليون، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 202,93 مليون، وبزيادة بلغت 15 %.اضافة اعلان
وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، ارتفعت نفقاتها الجارية 20,847 مليون، لتبلغ 197,9 مليون، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 177 مليونا.
وبذلك ارتفعت، نفقاتها الجارية للعام الحالي 12 % مقارنة بموازنة العام الحالي.
أما مخصصات النفقات الرأسمالية، فارتفعت في موازنة العام الحالي لتبلغ 36,500 مليون، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 25,869 مليون، وبزيادة قيمتها 10,631 مليون.
وعزا مشروع قانون الموازنة أسباب زيادة مخصصات نفقات "مياهنا" الجارية، إلى زﻳﺎﺩة ﺗﻌوﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 1.5 مليون، ﻭﺗرﻛزﺕ ﻓﻲ ﺍﻟزﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠروﺍتب ﻭﺍلأﺟوﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼوﺍﺕ، وزيادة بند ﺍﺳﺘﺨدﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨدﻣﺎﺕ 3.22 مليون (ﺍﻟكهرباء وﺍﻟﻤﺤرﻭﻗﺎﺕ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﻟوﺍﺯﻣﻬﺎ، وﻣوﺍﺩ ﻭﺧﺎﻣﺎﺕ)، بالإضافة لزيادة بند النفقات الأخرى 2.48 مليون (ﺑﻨدا ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ، وﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻟﻐﻴر ﺍﻟﻤوظفين).
كما أورد مشروع القانون، مبررات لزيادة مخصصات نفقاتها الرأسمالية، بحيث ﺗرﻛزﺕ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤرﺓ، وﺍﺑرﺯﻫﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ مشاريع ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺤديث ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸرﻛﺔ 2.4 مليون، ﻭﺗوﺳﻌﺔ ﺧطﻮﻁ ﻣﻴﺎﻩ بـ4.5 مليون.
كما زادت ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘزﻡ ﺑﻬﺎ، كمشاريع ﺣﻤﺎية ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﺍلخزﺍﻧﺎﺕ 450 ألفا، وتنفيذ محطات  ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺣﻔر ﺁﺑﺎر بـ668 ﺍﻟﻒ، وﺭﺻد ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟمشاريع انشاء ﻣﺒﻨﻰ ﺟدﻳد للشرﻛﺔ ﺑـ1.5 مليون، ﻭﻣﺸرﻭﻉ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻭخطوﻁ ﺍﻟﺼرﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ في البلقاء ﺑـ250 ﺍﻟﻒ.
وتضمن المشروع، أبرز أولويات الشركة، المتمثلة بتوفير ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸرﺏ، بإنشاء ﻣﺤطﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ، وإنشاء ﻭﺍﺳﺘﺒدﺍﻝ ﺷبكات ﻭﺧطوﻁ ﻤﻴﺎﻩ ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، وﺣﻔر ﻭﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﻬﺎﺭﻳﺞ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸرﺏ، وﺗوﻓﻴر ﺧدﻣﺎﺕ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼرﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ بانشار محطاﺕ، ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄهيلها، وإنشاء ﻭتمديد خطوﻁ ﺍﻟصرﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ.
يذكر أن شركة مياهنا ﺗﺄﺳﺴت عام 2006 ﻛﺸرﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤدﻭﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎنوﻥ ﺍﻟﺸرﻛﺎﺕ ﺍلأﺭﺩﻧﻲ لعام1997 ﻭﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ، ﻭﻫﻲ ﻣﻤﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟكاﻣﻞ ﻟﺴﻠطﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 % ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸرﻛﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠس ﺇﺩﺍرة ﺳﻠطﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻤﺤدﺩﺓ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣكاﻡ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻗﺎنوﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻤﺎ ﻳﻀﻊ "ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺣدﺓ ﺣكومية ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭها ﺷرﻛﺔ ﻣﻤﻠوﻛﺔ للحكوﻣﺔ.
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