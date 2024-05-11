السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

165.5 مليون دينار من "الضمان" نهاية الربع الأول على "إصابات العمل"

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - (أرشيفية)
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - (أرشيفية)
عمان – بلغت المبالغ التراكمية التي دفعتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي على إصابات العمل نحو 165.5 مليون دينار، وفق الناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة.اضافة اعلان
في حين بين المعايطة، أن عدد إصابات العمل منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 24,305 إصابة عمل، تم اعتماد 15,258 إصابة عمل منهم، مبينا أن هذا المبلغ لا يعتبر كبيرا بالنسبة للمؤسسة، مؤكدا الفائض المالي لدى صندوق اصابات العمل في المؤسسة، موضحا أن نسبة الاعتماد للإصابات المقدمة إلى المؤسسة لا تتجاوز الـ63 %.
وكانت مؤسسة الضمان، أعلنت عن تخصيص 133 راتب تقاعد وفاة ناشئة عن إصابة العمل العام الماضي، ليصل العدد التراكمي الى رواتب تقاعد الوفاة الإصابية حتى 31/12/2023 إلى 4075 راتباً تقاعدياً.
وأوضحت المؤسسة، أن أهم ما يميّز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها، بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه، لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين، بل يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من المؤسسة.
وبينت المؤسسة أنه إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المصاب، فيخصص راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، ويوزع على الورثة المستحقين بنسبة 75 % من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة 40  دينارا، كما ويخصص لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار.
يشار إلى أن عدد المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي وصل إلى نحو مليون و555 ألف مشترك فعّال، من بينهم ما يقرب من 94 ألف مشترك اختياري.
في حين أن عدد المتقاعدين التراكمي وصل إلى نحو 333 ألف متقاعد، وعدد حالات صرف بدل تأمين الأمومة للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص بلغ نحو 106 آلاف حالة صرف، فيما بلغ عدد حالات صرف بدل التعطل عن العمل نحو 413 ألف حالة صرف لمؤمن عليهم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"تحضيري القمة" يبحث التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ورفع التعاون بينها

منذ1 ساعة
مبنى مجمع النقابات المهنية - (أرشيفية)

أطباء القطاع الخاص يمهلون مجلس النقابة شهرا لإقرار لائحة الأجور 2021

منذ1 ساعة
1715447810588670600

تربويون يؤكدون صحة إجراءات حرمان طلبة التوجيهي بسبب الغياب

منذ2 ساعة
أبقار - أرشيفية

لا مبالاة "الزراعة" واشتراطات "البيئة" التعجيزية تقود مزارع الأبقار إلى الإغلاق

منذ2 ساعة
dab0cb47-منظر-عام-عمان-ومشاهدة-جبالها-ومبانيها-وابراجها-تريح-الناظر-لها-تصوير-امجد-الطويل-copy-scaled-1

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

منذ2 ساعة
1715458974749157800

غرامات التأخير لعدم تجديد تصريح العمل مشمولة ب"العفو العام"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات | منذ2 ساعة
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 