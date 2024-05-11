165.5 مليون دينار من "الضمان" نهاية الربع الأول على "إصابات العمل"

هبة العيساوي

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عمان – بلغت المبالغ التراكمية التي دفعتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي على إصابات العمل نحو 165.5 مليون دينار، وفق الناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة.في حين بين المعايطة، أن عدد إصابات العمل منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 24,305 إصابة عمل، تم اعتماد 15,258 إصابة عمل منهم، مبينا أن هذا المبلغ لا يعتبر كبيرا بالنسبة للمؤسسة، مؤكدا الفائض المالي لدى صندوق اصابات العمل في المؤسسة، موضحا أن نسبة الاعتماد للإصابات المقدمة إلى المؤسسة لا تتجاوز الـ63 %.وكانت مؤسسة الضمان، أعلنت عن تخصيص 133 راتب تقاعد وفاة ناشئة عن إصابة العمل العام الماضي، ليصل العدد التراكمي الى رواتب تقاعد الوفاة الإصابية حتى 31/12/2023 إلى 4075 راتباً تقاعدياً.وأوضحت المؤسسة، أن أهم ما يميّز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها، بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه، لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين، بل يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من المؤسسة.وبينت المؤسسة أنه إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المصاب، فيخصص راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، ويوزع على الورثة المستحقين بنسبة 75 % من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة 40 دينارا، كما ويخصص لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار.يشار إلى أن عدد المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي وصل إلى نحو مليون و555 ألف مشترك فعّال، من بينهم ما يقرب من 94 ألف مشترك اختياري.في حين أن عدد المتقاعدين التراكمي وصل إلى نحو 333 ألف متقاعد، وعدد حالات صرف بدل تأمين الأمومة للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص بلغ نحو 106 آلاف حالة صرف، فيما بلغ عدد حالات صرف بدل التعطل عن العمل نحو 413 ألف حالة صرف لمؤمن عليهم.