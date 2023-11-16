الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

175 منحة دراسية للأردنيين في الجامعات الروسية

المركز الثقافي الروسي
المركز الثقافي الروسي
 أعلن البيت الروسي (المركز الثقافي الروسي) في عمان، عن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين في المعاهد والجامعات في روسيا الاتحادية للعام الجامعي 2025/2024، في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراة).اضافة اعلان
وقال مدير البيت الروسي، الدكتور ألكسي بوكين، إنه "في إطار المنح الحكومية الروسية تقدم الجامعات والمعاهد الروسية 175 منحة في مختلف المجالات والمستويات التعليمية، بكالوريوس – اختصاص – دراسات عليا ماجستير ودكتوراه"، لافتا إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 15 كانون الأول(ديسمبر) المقبل.
وبين الدكتور بوكين أنه للتقدم بطلب الحصول على منحة دراسية على الراغبين اتباع الخطوات التالية والدخول إلى الموقع: (education-in-russia.com)، والتسجيل به، وإدخال البيانات اللازمة (الاسم الكامل، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني.. إلخ)، واختيار التخصص الذي يرغب في الحصول عليه، علما بأن التخصصات الطبية مدرجة في فئة "الاختصاص"، حيث إن مدة الدراسة فيها 5 سنوات.
وأوضح أنه على الراغبين بالتقدم للمنح اختيار 5 جامعات تدرس فيها التخصصات، لافتا إلى أنه للتأكد من أن الجامعة المراد التسجيل فيها معترف بها في الأردن، فيمكن ذلك من خلال الموقع؛ ().
كما أوضح أنه لتقديم الطلب يقوم الراغب بتصوير جواز سفره والشهادة العلمية، وفي حال ما يزال طالبا في المدرسة أو الجامعة، يقوم بتصوير كشف العلامات للأشهر الستة الماضية وتحميله على صفحته في موقع تسجيل الطلبات، لافتا إلى أنه بعد ملء الاستبيان يقوم الطالب بطباعته ووضع التاريخ والتوقيع عليه، وتصوير استمارة الطلب الموقعة وتحميلها على حسابه الشخصي في الموقع.
وقال الدكتور بوكين، إنه في حين إرسال الطلب، يقوم الطالب بتغيير الحالة "ملء الاستبيان" إلى "قيد المراجعة"، مبينا أنه في حالة الموافقة على الطلب سيتلقى المرشح إشعارا وستتغير حالة الطلب إلى "تم الاختيار للحصول على المنحة".
وبين أنه يمكن لأي من الراغبين بالتقدم لهذه المنح، ولمزيد من الاستفسارات عنها مراجعة البيت الروسي (المركز الثقافي الروسي) للمساعدة في الاطلاع على شروط القبول وآلية التقديم على موقع المنح التابع لوزارة التعليم الروسية، وعنوانه حي جبل عمان، الدوار الأول/شارع الشهيد إسماعيل -12، خلف مؤسسة عبدالحميد شومان، من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، ورقم الهاتف: 4658343- 06.-(بترا)
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