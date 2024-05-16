19 مدرسة تستلمها "التربية" بتكلفة 42 مليون دينار العام المقبل

آلاء مظهر

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عمان - كشف مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم المهندس عصام أبو أحمدة، أن عدد الأبنية المدرسية التي سيتم استلامها العام المقبل يبلغ 19 مدرسة بتكلفة إجمالية نحو 42 مليون دينار.وقال أبو أحمدة في تصريح لـ"الغد" أمس إن عدد الإضافات الصفية وأنوية المدارس التي سيتم استلامها العام المقبل بلغ 33 مشروعا يحتوي على 207 غرف صفية بتكلفة إجمالية نحو 10 ملايين دينار.وأضاف أن عدد المدارس المستلمة خلال العام الدراسي 2023/ 2024 بلغ 13 مدرسة بتكلفة 33 مليون دينار.وبين أن عدد الإضافات الصفية المستلمة خلال الفترة ذاتها بلغ 31 مشروعا يحتوي 250 غرفة صفية بتكلفة 10 ملايين دينار، فضلا عن إنشاء 10 أبنية رياض للأطفال.وأكد أن عدد مشاريع الصيانة التي طرحتها الوزارة حتى 15 أيار (مايو) الحالي بلغت 261 عطاء صيانة لـ315 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون دينار.وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة ضمن برنامج مجالس المحافظات للأعوام 2024- 2026 لبناء 250 إضافة صفية، فضلا عن 60 مدرسة نواة في الحد الأدنى في حال تم اعتماد الوزارة كجهة مخولة لعمل الدراسات والإشراف على الإضافات الصفية ونواة المدارس ضمن صلاحياتها المالية البالغة في حدها الأقصى نصف مليون دينار.وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن المدارس الحكومية تستوعب سنويا قرابة 25 ألف طالب جديد، ما يتطلب إنشاء 30 مدرسة جديدة على الأقل في الأردن.وأوضحت أن "الاستيعاب سنويا يبلغ 25 ألف طالب جديد في المدارس، وهو ما يتطلب إنشاء نحو 30-33 مدرسة موزعة على جميع محافظات المملكة".ويأتي هذا في سياق إطلاق وزارة التربية خطة إستراتيجية "تتضمن تأمين بيئة مدرسية تؤمن الوصول لجميع الفئات، ويترتب على ذلك توفير بيئة مدرسية آمنة"، ما يعني أن وزارة التربية "ملتزمة بأبنية مدرسية سنويا سواء ببناء متكامل أو إضافات صفية أو إنشاء رياض للأطفال".يذكر أن الجهات الممولة لإنشاء المدارس الجديدة هي مجالس المحافظات، وموازنة وزارة التربية، والمنح الخارجية.وجاء تنفيذ الخطة الإستراتيجية لـ"الاستغناء عن الأبنية المستأجرة، فيما تدفع الوزارة نحو 15 مليون دينار كلفة لاستئجار المدارس، وهي كلفة عالية، فيما تبلغ التكلفة السنوية لصيانة المدارس نحو 14 مليون دينار.