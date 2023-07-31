الثلاثاء 01 آب 2023
النسخة المطبوعة

20 عاما مع "الغد".. دأب واستمرار في إيصال الحقيقة للناس

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مبنى جريدة "الغد" -(أرشيفية)
عمان– في مثل هذا اليوم منذ 19 عاما، أبصرت "الغد" النور لتكتسب مكانة بين زميلاتها في الصحافة الورقية، لرسم مشهد إعلامي يليق بالأردن.
وفي مستهل شهر آب (أغسطس) من كل عام، تزداد "الغد" شبابا ونضجا، وهي تواكب هموم الأردنيين وتكتب عن قصصهم وقضاياهم، بموضوعية ومهنية واحترافية.اضافة اعلان
أدركت "الغد" على مدار سنينها الـ19 الماضية، مع دخول عامها العشرين اليوم، أن الكمال غير ممكن، لذلك عمدت إلى الاهتمام بموقعها الإلكتروني الذي أطلقت نسخته المحدّثة في أيار (مايو) الماضي، بالإضافة إلى أنها أولت صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي أهمية بالغة، لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.
الجهود التي بذلها ناشر "الغد" الزميل محمد عليان، بالتشاركية مع الكوادر الصحفية في الجريدة، بدءا من رئيس التحرير الزميل مكرم الطراونة والصحفيات والصحفيين في المؤسسة، أفضت إلى إنجازات يفخر بها الجميع.
وللعام الثالث على التوالي، جاءت "الغد" في المرتبة الأولى كأكثر الصحف انتشارا بين الصحف اليومية الأردنية، بناء على تنسيب من لجنة تحديد الصحف الأوسع انتشارا، لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية لسنة 2023. 
وشكّل هذا الإعلان اعترافا بأهمية "الغد" في السوق الصحفي والإعلامي المحلي.
وقال الناشر الزميل محمد عليان إن "الغد" جاءت "لتكمل المشهد الإعلامي في الأردن، وربطت نسختها الورقية بمنصاتها الإلكترونية المختلفة، لتقدم واقعا إعلاميا فريدا يفخر به الأردن والأردنيون.
وأضاف أن الصحيفة، مشروع مهني احترافي، يندرج في إطار وطني شامل، وهو نهج الانتماء الوطني الخالص والاعتدال والوحدة الوطنية.
ولا تنسى "الغد" حديث ناشرها في وقت سابق، والذي أكد فيه أن "تجربة الغد الناجحة قامت أساساً على فكرة توظيف الرأسمال الوطني في مشروع وطني إعلامي حديث، يعتمد المهنية والنزاهة، ويعمل على إعلاء شأن الحقيقة والحرية تحت سقف الدستور والولاء للملك بعيداً عن أي عصبوية أو تطرف".
ولعل وجود منافسة حقيقية من صحف أخرى بكوادرها في العمل الإلكتروني، أمر مهم للغاية، ما يؤدي لتجويد المنتج الصحفي ويحفّز الصحفيين على تقديم أفضل ما لديهم.
ومن هنا، عبّر رئيس تحرير "الغد" الزميل مكرم الطراونة، عن فخره بما وصلت إليه الصحيفة منذ نشأتها ولغاية اليوم.
وقال الطراونة، إن الاحتفال بعيد "الغد" يشكل مناسبة فريدة لاستمرار المسيرة المضيئة، وقال إننا "نولي في "الغد" أهمية كبرى لهموم المواطن ولإنجازات الوطن، نبحث عن المعلومة الدقيقة ونواجه الإشاعات بمنتج متوازن وحقيقي يكشف الحقائق".
ولفت رئيس التحرير إلى أن "الغد" وهي تدخل عامها العشرين، تستمر بإصرار على خلق حالة صحفية وإعلامية فريدة، بمواضيعها وبرامجها وقصصها، وصولا إلى مشهد يكتمل فيه الخبر وتتحقق فيه الشفافية.
نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، أكد أن "الغد" تمثل بالنسبة له شخصيا، مصدرا للمعلومة، وأنه مواضب على قراءتها صباح كل يوم، فـ"منذ أعوام مضت وقبل صدور الغد، كنت على دراية بالتحضير لمشروع إعلامي ضخم، سيزيد من المنافسة الإعلامية في الأردن، إلا أن الصحيفة أثبتت نفسها بسرعة، وحجزت لها مقعدا مهما على الساحة الصحفية في المملكة".
وأوضح الزعبي أن ما يميز "الغد"، حفاظها على المستوى الصحفي الراقي، خصوصا في قصصها الإخبارية وتغطياتها وتحقيقاتها، انتهاء بكتاب الأعمدة الذين يتميزون بجرأة في طرح القضايا التي تلامس هموم الناس.
وأشار إلى أنها، تميزت بمواضيع التحقيقات التي تبحث وتكتب عنها، خصوصا وأنها قصص مهمة، أفضت إلى تقلّد الصحيفة وكوادرها جوائز رفيعة محليا وعربيا وعالميا.
وأكد أن الصحف الورقية برغم تراجعها في الفترة الأخيرة، بعد سطوة مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من تعوّد على متابعة الصحف الورقية ومواقعها الإلكترونية يعي الفارق الكبير بين وسائل الإعلام المنضبطة والأخرى التي لا حسيب أو رقيب عليها في الفضاء الإلكتروني.
وقال نقيب الأطباء "أنا سعيد لمصاحبتي لصحيفة الغد يوميا، خصوصا وأنني استقي منها المعلومة حتى في السفر"، مشيدا بتغطيات الصحيفة للشؤون النقابية الطبية ولكافة القطاعات في الوطن.
إلى ذلك، قال نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني إن "الغد" ومنذ لحظة انطلاقها "كنا نرى فيها إضافة نوعية في قطاع الصحافة عبر مهنيتها واستقلاليتها، وكادر المحترفين الذين عملوا فيها، وما يزال عدد لا بأس به مستمر بأداء رسالته المهنية والوطنية".
وأضاف المومني "هذه الصحيفة التي تنحاز باستمرار لمصلحة الوطن والمواطن، ويجد فيها القارئ وجبة متكاملة من التقارير والتحقيقات والمقالات والأخبار"، لافتا إلى أنه من الأشخاص الذين ما يزالون ومنذ مدة طويلة، يمضون وقتا طويلا في قراءة ما تضمه الصحيفة من أخبار.
وتابع قائلا "صحيح أنه ما يزال هناك مشكلة تعاني منها الصحف الورقية، ولها أسباب كثيرة لا نريد أن ندخل بها الآن، لكن "الغد" حافظت على نهجها وخطها الثابت في التحرير المهني، واستمرت بأداء هذه الرسالة بتميز".
وقال المومني "نقول دائما إن ما يجب أن يكون عليه الواقع في الأردن، هو تنوع وتعدد وسائل الإعلام، كي يُترك الحكم للقارئ والمستمع والمشاهد، ليختار بين هذه الوسائل ما يجد به ضالته وما يعبر به عن طموحه".
وأوضح أن "الغد"، أثبتت عبر مسيرتها المهنية حضورا وتميزا، مضيفا "بخبرتي كنقيب سابق، قلما كانت ترد ملاحظات سلبية من المسؤولين ومجتمع القُراء بشأن "الغد".
وأوضح أن "الغد" كصحيفة "نجد فيها الرأي والرأي الآخر، وتعبر عن طموح وهموم الناس".
وخاطب المومني الحكومة، داعيا إياها لعدم "التخلي عن الصحف الورقية، فهي الأكثر حضورا ومصداقية وموضوعية ومهنية فيما يتعلق بواقع الناس والوطن"، مضيفا "يجب أن يستمر دورها وأن تحظى بدعم من الدولة وهذا ليس منّة وإنما هو واجب".
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