20 مليون دولار حاجة "اليونيسف" لمساعدة 1.4 مليون نازح في غزة

سماح بيبرس

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قدّرت منظمة اليونيسف احتياجاتها لتنفيذ برامجها الطارئة في قطاع غزة والضفة الغربية للشهرين المقبلين بـ20 مليون دولار.وقالت اليونسيف في تقرير صدر قبل أيام، إن متطلبات تأمين احتياجاتها الطارئة بعد التصعيدات الأخيرة في قطاع غزة تقدر بـ20 مليون دولار وذلك خلال الفترة الواقعة بين تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2023، مشيرة الى أنّه تمّ تقديم 5.1 مليون دولار من متطلبات التمويل، فيما ما تزال فجوة التمويل تقدر بـ14.2 مليون دولار.وأضافت أن وضع النازحين داخليا في قطاع غزة يعد "مأساوياً"، حيث يقدر عددهم بأكثر من 1.4 مليون نازح، بمن في ذلك الذين يعيشون في ملاجئ الأونروا والمستشفيات والمباني العامة والمدارس غير التابعة لها، وأولئك الذين يقيمون مع أسر مضيفة.وبسبب الاكتظاظ في الملاجئ ونقص الغذاء أو الماء أو الخصوصية، حذرت اليونسيف من مخاوف خطيرة تتعلق بالصحة والحماية، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال.ويعاني قطاع غزة من انقطاع شبه كامل للكهرباء، بسبب نقص الوقود، ما أجبر مقدمي الخدمات الأساسية على الاعتماد على المولدات الاحتياطية أو الطاقة الشمسية حيثما كان ذلك متاحا.ووفقا لسلطة المياه الفلسطينية، تم تخفيض القدرة الحالية لإنتاج المياه في قطاع غزة إلى 5 % من الإنتاج اليومي العادي، وتعطلت جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس، وما يزال تراكم النفايات الصلبة يشكل خطراً هائلاً على الصحة العامة في الملاجئ المكتظة.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، وقع 76 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 16 شخصا وإصابة 30 آخرين في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعرض العديد من المستشفيات وسيارات الإسعاف لأضرار.ومنذ بدء الأعمال العدائية، أغلقت أكثر من ثلث المستشفيات في قطاع غزة (12 من 35) وما يقرب من ثلثي عيادات الرعاية الصحية الأولية (46 من 72) أبوابها بسبب الأضرار الناجمة عن الأعمال العدائية أو نقص الوقود، ما أدى إلى زيادة الضغط على المرافق الصحية المتبقية التي ما تزال تعمل.ومنذ بدء التصعيد في القطاع، لم يتمكن 625 ألف طفل مسجل في المدارس في جميع أنحاء قطاع غزة من الحصول على التعليم، ولحقت أضرار بما لا يقل عن 221 مدرسة، أي أكثر من 40 % من جميع المباني المدرسية في قطاع غزة.ومن بين هذه المدارس، تم تدمير مدرسة واحدة، وتعرضت 41 مدرسة لأضرار جسيمة، و83 مدرسة لأضرار متوسطة، و94 لأضرار طفيفة، وتعمل ثماني مدارس للأونروا المتضررة كملاجئ للنازحين، كما لحقت أضرار بالعديد من مباني الجامعة.وبحسب التقرير، فإنّ الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تواجه أيضًا أعمال عنف متزايدة، لا سيما في سياق عمليات القوات الصهيونية والمواجهات الناتجة عنها، وأفيد عن مقتل ما لا يقل عن 110 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، من بينهم 35 طفلا، وفُرضت قيود على الوصول إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى عزل المجتمعات الفلسطينية وتقييد وصولها إلى الخدمات الأساسية بشدة.وفي الضفة الغربية، تأثرت المدارس بشدة أيضًا بالقيود المفروضة على الحركة والعمليات العسكرية وعنف المستوطنين، حيث فقد الأطفال في الضفة الغربية بالفعل ما لا يقل عن أربعة أيام من التعلم منذ بداية الأزمة، وأيامًا أكثر للأطفال المسجلين في مدارس المناطق الساخنة، حيث لا يستطيع الكثيرون الذهاب إلى المدرسة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة أثناء التنقل، ولا تعمل ما بين 150 إلى 200 مدرسة في المناطق الساخنة بسبب القيود المفروضة علىالحركة وانعدام الأمن.