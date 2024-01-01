2023: خطوات ملكية تسرع تحقيق منجزات "تطوير وتحديث القطاع العام"

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عمان - 11 لقاءً لجلالة الملك عبدالله الثاني، مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومتابعة تنفيذ خطة تطوير وتحديث القطاع العام، أي بمعدل لقاء واحد شهريًا تقريبا، ما انعكس على سرعة العمل وإنجازه في التطوير والتحديث، لينتهي العام 2023، ويلمس متلقو الخدمة العامة الأثر، بأن تنجز معاملتهم في 5 دقائق، وأيضا، قد تُنجز عن بُعد، ومن أي دولة في العالم.جلالة الملك، تابع مسار عمل خطة تطوير وتحديث هذا القطاع أولًا بأول، ولم يتوقف عن عقد اللقاءات الملكية مع الجهات المعنية كل في مجال اختصاصها، منذ مستهل العام الماضي، كما لم تكن هذه اللقاءات هي الوحيدة لجلالته، بل سبقها لقاءات وخطط إستراتيجية مكثفة، فجلالة الملك لم يتوقف عن متابعة تنفيذ كل أولوية وضعتها السلطة التنفيذية، ولم يبق من الأولويات مع نهاية العام، إلا القليل، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز فيها الـ80 %.ففي كانون الثاني (يناير) 2023، اطلع جلالته على عرض تفصيلي عن خطط إنشاء مدينة جديدة، من المزمع إقامتها على بعد حوالي 40 كم عن وسط العاصمة عمان و31 كم عن مدينة الزرقاء، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام.ووجه جلالة الملك حينها الحكومة، الى تشكيل لجنة استشارية تضم متخصصين وخبراء من مختلف القطاعات، للاستفادة من أفكارهم وآرائهم في التخطيط للمدينة، لتكون أنموذجا للمدن الأخرى من حيث التخطيط العمراني والحضري، وتوفير عناصر الاستدامة للموارد والطاقة والمياه والبيئة.وفي شباط (فبراير)، اطلع جلالة الملك، على أولويات الحكومة في تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، بعد تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعته وإنشاء وحدة حكومية لإدارته، مؤكدًا ضرورة وضع آلية متابعة واضحة لتنفيذ أولويات البرنامج للعام الحالي مع جميع الوزارات والجهات الحكومية.ولفت جلالته إلى أهمية أن تكون الآلية متناسقة مع آلية المتابعة لرؤية التحديث الاقتصادي لضمان السلاسة في التنفيذ، وأن تكون خطة عمل المرحلة الانتقالية عبر دمج بعض الوزارات واضحة، لتجنب أي تأثير على الأعمال اليومية، مشددا على ضرورة بناء قدرات موظفي القطاع العام عبر برامج مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وضرورة التوسع في هذه البرامج المتخصصة لتشمل أكبر عدد من الموظفين.وأكد جلالته أهمية التفاعل المباشر والتواصل مع المواطنين، والاستجابة السريعة لأي تساؤلات قد تُطرح، منبها إلى ضرورة أن يكون التفسير منطقيا للقرارات المتخذة، منوهًا بضرورة التوسع في تجربة مراكز الخدمات الحكومية وتعميمها بوتيرة أسرع، بخاصة بعد ردود الفعل الإيجابية من المواطنين حول إنشاء مركز الخدمات في منطقة المقابلين، وأن هنالك قصص نجاح، لا بد من تسليط الضوء عليها وبث الرسائل الإيجابية.وأكد جلالة الملك في شباط (فبراير) 2023 أن مجلس الأمة بشقيه، شريك أساس في مسارات التحديث الشاملة التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وأن على جميع المؤسسات العمل للسير إلى الأمام في متابعة إنجاز تلك المسارات وتنفيذها، من أجل مستقبل الأردن.وفي نيسان (أبريل) الماضي، أكد جلالته، أهمية أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية، موجهًا الحكومة إلى التنسيق بين القطاعات الرسمية والأهلية، المعنية بالحماية لضمان مواءمة برامج التحديث مع متطلبات الحماية الاجتماعية، وتطوير وتجويد الخطط والبرامج بما يستجيب للتحديات التي تواجه المواطنين.وفي الشهر ذاته، أكد جلالة الملك، أهمية أن يشعر المواطنون بنتائج ملموسة على أرض الواقع، مع تطبيق خريطة تحديث القطاع العام، للتأكيد على جدية المضي بتنفيذها، لافتًا أثناء اطلاعه، على مستجدات تنفيذ الخريطة، لأهمية وجود مؤشرات واضحة للقياس والأداء، لمتابعة التقدم بتنفيذ المبادرات التي تتضمنها الخريطة وتقييمها.وبين جلالته، أن العنصر البشري محوري في تحديث القطاع العام، وضرورة الاستمرار بإطلاق برامج متخصصة لرفع كفاءات موظفي القطاع العام وقدراتهم، بالتشارك مع القطاع الخاص والجامعات والمعاهد المحلية والدولية، مشيرًا إلى أهمية وضع آلية واضحة لنقل المعرفة والتدريب بين الموظفين في مكان العمل، مع التركيز على تدريب الموظفين الجدد.وأكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في السياق ذاته، أهمية عوامل الوقت والسرعة والجدية بنجاح تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، ومنظومة التحديث بشكل عام التي تشمل أيضا السياسية والاقتصادية، مشددا على أهمية التنسيق بين المؤسسات والوزارات في تنفيذ البرنامج، والعمل بجد للحصول على نتائج الإيجابية ليلمس أثرها المواطنون.كما بين رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، أنَّ نسب الإنجاز في أولويات عمل برنامج تحديث القطاع العام الــ51 التي حددتها الحكومة للعام 2023، يسير معظمها وفق الجدول الزمني المخطط له، وينفَّذ جزء منها بالشراكة مع مانحين دوليين.وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن الحكومة بصدد إقرار إستراتيجية الموارد البشرية 2023 – 2027 التي ترتكز على 4 محاور رئيسة، وتهدف بشكل أساس لإيجاد كفاءات حكومية جاهزة للمستقبل وقادرة على الارتقاء في تقديم خدمات محورها المواطن.وفي حزيران (يونيو) أشار جلالة الملك لأهمية تعزيز التنسيق لتنفيذ خطة تحديث القطاع العام بين المؤسسات الحكومية كافة والأجهزة الأمنية ومجلس النواب، لافتًا إلى أهمية أن يعمل الجميع بتشاركية بهدف دعم عملية التحديث والتغيير في القطاع العام.وبين جلالته ضرورة إعداد خطة تواصل شاملة وفاعلة تستهدف المواطنين، بخاصة الموظفين في القطاع العام وطلبة الجامعات، لتسهيل أي قرارات ستتخذ خلال تنفيذ خطة التحديث.وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، حث جلالة الملك على تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، مؤكدا أهمية الحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون.وأشار جلالته إلى أن الديوان، من أهم الأجهزة الرقابية، كونه أحد أذرع مجلس الأمة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مبينًا أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.وشدد على ضرورة تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز القدرات الفنية للموظفين العاملين فيها، بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة.وفي تشرين الأول (اكتوبر)، اطلع جلالة الملك على سياسة التعليم العالي الجديدة، لقبول الطلبة، مؤكدًا ضرورة تكثيف التوعية لتسهيل عملية التغيير في النظام التعليمي، حاثا الحكومة على منح هذا الأمر الأولوية.وأكد أهمية الاستمرار بتطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية، وتعزيز الكفاءة لمواكبة زيادة حجم العمل، وإعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها، والتنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، والاستمرار في تطوير القدرات في الجهاز القضائي.وفي الشهر ذاته، طلب جلالة الملك ضرورة تكثيف العمل على توعية موظفي القطاع العام بمختلف درجاتهم بمبادئ النزاهة والحوكمة، والاستمرار في تطوير عمل هيئة النزاهة ورفع كفاءة كوادرها، والمضي في التحول الإلكتروني لتسهيل أعمالها.وألقى جلالته تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب وقال "لقد قطعنا شوطا مهما على طريق تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وأملي كبير أن تواصل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التعاون لدفع العملية إلى الأمام وعدم إعاقتها، لأن شعبنا يستحق مستقبلا أفضل".وأضاف جلالة الملك "وإذ أرى أن المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث، فإنني أدعو جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية فعلا لا قولا، فالمستقبل لهم، وعلينا أن نفسح الطريق أمامهم، وعهدي لهم ألا نسمح باغتيال أحلامهم في التحديث والتطوير".وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تابع جلالة الملك، مستجدات عمل الحكومة بتنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام، مبينًا ضرورة الاستمرار في شرح الخريطة للمواطنين وأهميتها في تحسين عمل القطاع الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة.ولفت جلالته إلى أهمية انتهاء الحكومة من الخطة التفصيلية لإعادة هيكلة وزارة الاستثمار بالسرعة الممكنة، نظرا لدورها في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام.وحث جلالة الملك، على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الواردة في الخريطة، بخاصة أن هنالك أنشطة يجب تنفيذها قبل نهاية العام، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفدها بالكفاءات المؤهلة.على أرض الواقع، ومع نهاية العام 2023، أعلنت الحكومة أمام جلالة الملك بعد عام من العمل، أنَّها أنهت تنفيذ 32 أولوية لهذا العام و16 أولوية قيد التنفيذ وتأخر العمل في 3 أولويات، ليكون المجموع 51 أولوية، هي التي أعلن عنها مع مع بداية العام 2023.وبدأت الحكومة بوضع خطة تواصل، لتوضيح الآلية التي سيجري اتباعها بالتعيين في ضوء وقف استقبال الطلبات لمخزون ديوان الخدمة المدنية، مع نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ بدأ العمل بهيئة الخدمة والإدارة العامة، الجهة المخولة بهذا الخصوص.وأقرَّت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، وأنجزت مراحل متقدمة في مشروع الباص السَّريع، واستمرت في افتتاح مراكز الخدمات الحكومية الشَّاملة وأصبح بإمكان طالب الخدمة إنجاز كل معاملاته ومن أكثر من وزارة في مكان واحد وخلال 5 دقائق، مما وفر عليه الوقت والجهد، وخلال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، ومن الصباح وحتى المساء.واستطاعت الحكومة المضي قُدما في مشاريع الخدمات الإلكترونية وأصبح بإمكان متلقي الخدمة الحصول على أوراقه الرسمية ومعاملاته عن بعد دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية، وحل مشكلة دفع الفواتير عبر الأساليب المالية الآمنة.تغادر سنة 2023 وتبدأ سنة ثالثة بالمئوية الثَّانية من عمر الدولة الأردنية الحديثة، ومع هذه البداية تسير عجلة التطوير والتحديث للقطاع العام بوتيرة عالية، وتفكيك كل مشكلاته بصورة لا تُلحق الضَّرر بأحد، وفي الوقت نفسه، تقديم الخدمة العامة للمواطنين بصورتها الطبيعية وتكسير الصورة النَّمطية التي تسود عن القطاع العام والتي استمرت لعقود من الزَّمن.-(بترا)