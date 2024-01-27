2100 عقوبة بديلة متوقعة للعام الحالي.. هل ينعكس التوسع إيجابيا؟

سماح بيبرس

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عمان – في الوقت الذي كانت فيه وزارة العدل قد أعلنت عن تنفيذ 36 حالة رقابة إلكترونيّة (سوار إلكتروني) الشهر الماضي، أكد خبراء قانونيون أنّ التوسّع في تطبيق هذه العقوبة التي تصنّف ضمن العقوبات البديلة غير السالبة للحريّة، تعتبر أمراً إيجابيّاً متقدماً له آثار ايجابيّة على الفرد والمجتمع.وتجنّب هذه العقوبة -وفقاً للخبراء- الأفراد المحكومين أو المعاقبين بهذه العقوبة من الانخراط مع المجرمين داخل السجون ومراكز الإصلاح خصوصاً في حال كانوا أحداثا أو شبابا، وفي حال إن كان الجرم لا يستدعي إلى عقوبة سالبة للحريّة، مشيرين إلى أن العقوبات السالبة للحرية ربما لا تكون الأكثر كفاءة وفعالية في معاقبة الجناة دائماً، خصوصاً أنّها تؤدي أحيانا لاكتساب أساليب جرمية جديدة.وشدد الخبراء على ضرورة أن يتزامن التوسع في تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونيّة مع الرقابة الفاعلة، وأن يكون هناك معيار دقيق لتطبيقها، وألا تكون تمييزية بين شخص وآخر.وكان مشروع الموازنة للعام الحالي، ذكر أنّه تمّ تخصيص 25 ألف دينار لتطبيق عقوبة (الإسوارة الإلكترونيّة) فيما كانت الحكومة قد خصصت المبلغ نفسه للعام الماضي.ووصلت عدد حالات العقوبات البديلة للعام الماضي، وفقاً لمشروع الموازنة 1992 ألف حالة، فيما يتوقع أن تصل العام الحالي (المستهدف) إلى 2100 حالة.أستاذ القانون العام المشارك في جامعة البترا د.علي الدباس قال: إنّ أي توجه للعقوبات البديلة ومنها الإسوارة الإلكترونيّة يعتبر أمر جيّد، ولا بدّ من التوسع فيه، خصوصا وأنّ الهدف من العقوبة بالأساس هو الإصلاح، وليس تنفيذ العقوبات فقط ووضع الشخص المحكومة أو الموقوف في ظروف قد تنعكس عليه سلباً.وأكد على أهمية التوسع في العقوبات البديلة، بخاصة في الجرائم التي لا تشكل خطرا على المجتمع، مشيرا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع فلسفة العقوبة في إعادة تأهيل الإنسان الجاني وتحويله إلى شخص صالح في المجتمع.وبين الدباس أن العقوبات البديلة غير السالبة للحرية من شأنها أن تخفف بالدرجة الأولى من الآثار السلبية للعقوبة على الجاني، وخصوصا من حيث عدم اكتساب تجارب جديدة من السجون، وتوجيهه لإعادة التكفير عن خطئه عبر خدمة المجتمع، خصوصاً للشباب والأحداث.وكان الدباس أشار الى أن العقوبات البديلة تساعد في التخفيف من اكتظاظ السجون، وتنعكس سلبا على القدرة على توفير الخدمات الأساسية للسجناء والتي تعتبر حقا لهم، ناهيك عن أنها تؤثر على فكرة الغاية من مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي تحويل السجين إلى عضو صالح في المجتمع خلال مدة زمنية محددة.ودعا الدباس لضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة عند تطبيق العقوبات البديلة، خصوصا الإسوارة الإلكترونية، وبما يضمن عدم تكرار الجرم أو الانحراف لسلوكيات أخرى تؤدي إلى تكرار الجرم، مؤكداً على ضرورة أنّ يكون هناك معيار دقيق لتطبيقها، وألا يكون تمييز بين شخص وآخر.مدير البرامج في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، أشار إلى أنّ الاتجاهات الحديثة في السياسات الجنائية ترى بأنّ العقوبات السالبة للحرية ليست دائما هي الحل الأمثل للتعامل مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ولم يتم إدانتهم بشكل قطعي، حيث إنهم من المفترض بريئون حتى يتم الفصل في قضاياهم من قبل الجهات القضائية المختصة، وحتى مع مرتكبي الجرائم خصوصاً في الجرائم غير الخطيرة أو التي يمكن أن تعالج ببدائل غير الاحتجاز أو السجن، والتي أثبتت فاعلية من خلال التنفيذ ومنها، الرقابة الإلكترونية، والرقابة القضائية، وبرامج تعديل السلوك، وعقوبة العمل للمنفعة العامة وخدمة المجتمع.ويرى شبانة أنّ استعمال السوار الإلكتروني كبديل عن التوقيف ليس بإجراء جديد في دول العالم، وهو إجراء ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في السياسة الجزائية والتي تركز على احترام قربنة البراءة والتوجه نحو بدائل الاحتجاز، خصوصا في الجرائم الغير خطيرة وعدم اللجوء إلى التوقيف إلا في الحالات الضرورية.وأكد على أن مبررات استخدام بدائل التوقيف والاحتجاز، والتي منها السوار الإلكتروني تبرز في حفظ حقوق جميع الأشخاص الذين يمرون في منظومة العدالة سواء المتهمين أو الضحايا أو الشهود، حيث إنه في حال كان الشخص المتهم بريئا أو لا يوجد من الأدلة ما يكفي لإدانته، فإنه في حال الحكم ببرائته فإنه ليس من السهل تعويضه عن الفترة التي يكون قد امضاها موقوفا.كما أنّ استخدام الرقابة الإلكترونية – وفق شبانة - يساهم في إبقاء الأشخاص الذين يمرون في إجراءات المحاكمة في محيطهم الاجتماعي ويحافظ على استمرار حياتهم الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط التي تفرضها الجهة القضائية المختصة، وفي حالات العنف الأسري فإنه يمكن استعمالة في حال صدور أوامر الحماية للضحايا وإبعاد المعنفين عن ضحايا العنف.وقال شبانة: إنّ الأردن شهد في السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية تتوائم مع الاتجاهات الحديثة، حيث تم تبني تعديلات سهلت اللجوء إلى بدائل الإصلاح المجتمعي ومنها تطبيق الإسوارة الإلكترونية، كما تم تطوير البنى التحتية وتدريب الكودار البشرية للتعامل مع الحالات التي يتم وضعها تحت الرقابة الإلكترونية والإجراءات، والشروط التي يجب على الموقوف الالتزام بها.وتدرج وزارة العدل "المراقبة الإلكترونيّة" ضمن بدائل "العقوبات السالبة للحريّة (الحبس)، حيث تشير إلى أنّ عقوبة المراقبة الإلكترونيّة هي "وضع المحكوم عليه تحت الرقابة لمدّة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة".