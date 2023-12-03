الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

24 % انخفاض موازنة وزارة العمل في 2024

وزارة العمل - أرشيفية
وزارة العمل - أرشيفية
عمان- قدرت الحكومة حجم موازنة وزارة العمل للعام المقبل بـ29.3 مليون دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة، مقارنة بـ38.7 مليون دينار، معاد تقديره للعام الحالي، بانخفاض مقداره 24 %، وشملت: النفقات الرأسمالية بتقدير بلغ 20.6 مليون دينار، ونفقات جارية بـ8.7 مليون دينار.اضافة اعلان
وأبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل، والمعاد تقديره للعام الحالي، أن في النفقات الجارية، تعويضات العاملين وقد زيدت بـ299 ألف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثات، واستخدام السلع والخدمات وزيدت بـ68 ألف دينار، وتركزت بزيادة عدة بنود تشغيلية كالكهرباء والمحروقات والتنظيفات.
أما النفقات الأخرى فزيدت 30 ألف دينار وتركزت في بند الإعانات، في حين أن النفقات الرأسمالية، خفضت بـ9765 ألف دينار، وتركزت بتخفيض مخصصات مشروع البرنامج الوطني للتشغيل، وذلك للاستمرار بتنفيذ 3 برامج رئيسة، تشرف عليها الوزارة، بحيث وضعت مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج، أولا وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بنفقات تقدر بـ55 ألف دينار، وبرنامج مشروع تعزيز القدرات المؤسسية بمبلغ قدره 220 ألفا، ويشمل أتمتة الوزارة وإنشاء وصيانة مبان بمحافظة الطفيلة، وبرنامج تطوير خدمات التشغيل والحد من البطالة، وتقديره 40 ألفا والبرنامج الوطني للتشغيل بتقدير 20 مليونا.
كذلك برنامج التدريب والتشغيل، ويشمل توفير خدمات الإرشاد المهني والتشغيل للأردنيين ورفد سوق العمل بالعمالة المدربة والمؤهلة، وزيادة أعداد المشتغلين الأردنيين في سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولية. 
أما المديريات المرتبطة بالبرنامج، فهي وحدات متابعة البرنامج الوطني للتشغيل، ودراسات سوق العمل، الفروع الإنتاجية، ومديريات التشغيل، وعمل المرأة والنوع الاجتماعي.
والخدمات التي يقدمها البرنامج، تدريب الأردنيين العاطلين عن العمل، ورفد سوق العمل بالعمالة المدربة والمؤهلة، والشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين وخصوصا أبناء المناطق الثانية لتحسين دخولهم، وتوفير قاعدة بيانات وطنية حول طالبي العمل من الأردنيين، وخدمة الموقع الواحد، ومعارض وأيام وظيفية للمواءمة بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، ودراسات عن سوق العمل، وحوافز للمستثمرين، وإقامة فروع إنتاجية في المناطق النائية، وخدمات الإعاشة للعاملات من المناطق النائية بالمناطق الصناعية المؤهلة.
في حين أن الكوادر العاملة بالبرنامج، ستنفذ عبر كادر وظيفي مقدر هذا العام بـ152 موظفا، بينهم 100 من الذكور و52 من الإناث.
أما برنامج بيئة عمل لائقة، فيهدف لتوفير بيئة عمل لائقة والمحافظة على حقوق العاملين، فيما أن الهدف الإستراتيجي المرتبط به، تقليل التجاوزات في سوق العمل، بينما المديريات المرتبطة بالبرنامج، هي: التفتيش، السلامة والصحة المهنية، علاقات العمل، التشغيل، عمل المرأة والنوع الاجتماعي.
في حين أن خدمات البرنامج: توفير بيئة عمل لائقة للعمال ورفع وعي العمال وأصحاب العمل، إيجاد آليات ووسائل الاستقبال شكاوى العمال الأردنيين والأجانب وحلها، دراسات الانسجام، حل النزاعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل المساهمة بتعديل التشريعات: العالية زيادة نسبة المشتغلين الأردنيين في قطاع التضخم الأدنى للأجور مع الألبسة المساهمة في الحد من جريمة الاتجار بالبشر.
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