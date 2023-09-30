24 % من مجلس الوزراء نساء.. وصولا للمساواة بحلول عام 2030

هبة العيساوي

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عمان- فيما تسعى الحكومة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوة في فرص العمل بينهما، والذي ظهر من خلال رفع أعداد النساء في المواقع العليا في الدولة، أظهر تقرير أن القوانين والأنظمة الأردنية المتعلقة بدورة حياة المرأة العاملة حصلت على 47 نقطة من 100، أي أقل من المتوسط الإقليمي المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ (52).ورفعت حكومة بشر الخصاونة في التعديل الوزاري الجديد نسبة السيدات في مجلس الوزراء إلى 7، أي ما نسبته 24 بالمائة من إجمالي عدد الوزراء، الأمر الذي نال استحسان اللجان النسائية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات التي تدعم عمل المرأة، معتبرين أن هذه الخطوة ستقلص الفجوة وتدعم عمل المرأة.وأظهر التقرير، الصادر عن الوكالة الدنماركية لتنمية النقابات العمالية، أخيرا، أن الهدف الرسمي للحكومة هو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، ولقد تغير الكثير منذ أن حصلت المرأة على حق التصويت في عام 1974 ودخلت المرأة البرلمان لأول مرة في عام 1993.وأشار التقرير إلى أن صناع السياسات وضعوا إطارًا قانونيًا لإدارة الاختلافات القائمة على النوع الاجتماعي وتوفير حماية أكبر لحقوق المرأة. وقد تم تنفيذ الإصلاحات القانونية، وتم اتخاذ العديد من المبادرات السياسية للنساء الناشطات في سوق العمل، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كهيئة حكومية في عام 1992.وصادق الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تلزم الدول الأطراف بضمان المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية لمكافحة التمييز (في الاستخدام والمهنة) (C111) واتفاقية المساواة في الأجور (C100).وأكد التقرير وما يزال أن هناك نقصا في التشريع الشامل بشأن المساواة بين الجنسين، فضلا عن استمرار الأحكام التمييزية في مختلف القوانين الوطنية، بما في ذلك قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون التقاعد المدني. بشكل عام، إلا أنها تسجل درجات عالية جدًا في ريادة الأعمال ومتوسطة جدًا في الأجور والمعاشات التقاعدية. وفي المقابل، فهو يعاني من القيود المفروضة عليه حرية الحركة، والعمل بعد إنجاب الأطفال، وحجم معاش المرأة؛ والقيود المتعلقة بالزواج؛ والفروق بين الجنسين في الملكية والميراث.وبين التقرير أن أدنى درجة للأردن جاءت في المؤشر المتعلق بالقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، وهي في أدنى مستوياتها.وأشار إلى أن الأردن أنشأ مؤسسات تدعم تحسين وضع المرأة وقام بصياغة مجموعة من السياسات التي تعطي الأولوية للمرأة. وتتضمن خطة العمل الوطنية الخامسة 2021-2025، والتي تعزز سياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في القطاع العام، والتي تم إطلاقها في عام 2021. وتستند هذه الأداة الأخيرة إلى خطة عمل مشتركة بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. ويركز على الدور الأساسي للمرأة باعتبارها دعامة للتقدم والإصلاح. وتم تشكيل لجنة فرعية لتمكين المرأة لتقديم توصيات بشأن تعزيز حضور المرأة في عملية صنع القرار، وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وضمان تكافؤ الفرص للمرأة في جميع القطاعات.وما تزال الخصائص الجندرية متجذرة في النظام الأبوي المحافظ الذي يحرم المرأة من سوق العمل، وخاصة في المناطق الريفية. ومن المثير للاهتمام أن هناك تحولًا في المواقف تجاه المساواة بين الجنسين يحدث حاليًا، وهو ما تردد صداه في جهود التحديث الأخيرة في الأردن. على سبيل المثال، كشفت دراسة حديثة أجريت عام 2019 أن 96 % من الناس يعتقدون أنه من المقبول أن تعمل المرأة. ومع ذلك، فإن قرار هؤلاء النساء بمواصلة العمل خارج المنزل قد يعتبر قرارًا هدّامًا ويقلل من احتمالات زواجهن.ويجب على المرأة أن تزن بعناية الفوائد المالية والمهنية للبحث عن عمل مقابل العواقب الاجتماعية المحتملة لها ولأسرتها. وهو يؤدي بالعديد من النساء الأردنيات إلى عدم النشاط الاقتصادي؛ والشابات المتعلمات هن الأكثر تضررا من البطالة. مساوئ الوصول إلى الائتمان وملكية الأراضي والمنتجات المالية. بالإضافة إلى ذلك، تغيرت الوصفات الاجتماعية والثقافية حول أدوار الجنسين بشكل أقل مما قد توحي به الطبيعة العلمانية للدولة.ومن منظور أوسع للمساواة بين الجنسين، فإن مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوات القائمة على النوع الاجتماعي على طول أبعاد محددة (الصحة والتعليم والاقتصاد والسياسة) - يصنف الأردن في المرتبة 122 من بين 146 دولة.وكانت أفضل نتيجة هي التحصيل العلمي (66)، ولكن الأسوأ هو التعامل مع المشاركة الاقتصادية والفرص (125)، والتمكين السياسي (136)، والصحة والبقاء (136). وبالمثل، يركز مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وفيات الأمهات، والولادات في سن المراهقة، ونسبة المقاعد في البرلمان، والسكان الحاصلين على بعض التعليم الثانوي على الأقل، والمشاركة في القوى العاملة - مما يضع البلاد في المرتبة 118 من بين 170 دولة (1). الأفضل) في عام 2021.وتشير هذه التصنيفات المنخفضة نسبيًا إلى أن الأردن لم يحقق خطوات كبيرة لتحسين المساواة بين الجنسين، حيث ظل أقل من الدول مثل ليبيا (61)، والمملكة العربية السعودية (59)، وسورية (119).وتتمثل بعض التغييرات التي شهدتها المرأة في ارتفاع مستوى التحصيل العلمي لديها على مستوى التعليم الثانوي والعالي، متجاوزة الرجل. إنه تأخير سن الزواج الأول، مما يؤثر على انخفاض معدل الخصوبة.والفجوات بين الجنسين في المؤشرات الرئيسة المتعلقة بالعمل والتي ما تزال صارخة في البلاد. توضح أحدث بيانات المسح الوطني أن 15 % فقط من العاملين الأردنيين هم من النساء، ويرتبط ذلك بالظروف الثقافية المتعلقة بالجنسين المذكورة سابقاً، وهي من أدنى المعدلات في العالم.تعاني النساء من معدل بطالة أعلى بكثير من الرجال. كما تشير البيانات إلى أن متوسط فجوة الأجور الشهرية في القطاع الخاص بلغ نحو 15 % في عام 2022.ووفقاً لأحدث دراسة استقصائية للمؤسسات في الأردن لعام 2013، فإن عدداً قليلاً نسبياً من الشركات لديها نساء في الإدارة العليا مقارنة بمتوسط الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وتسجل درجات أقل فيما يتعلق بالملكية، ويدعم هذا الوضع أيضًا أنه على الرغم من الإطار القانوني والسياسي، إلا أنه مسكون بالتحيزات الثقافية المحافظة بين الجنسين.