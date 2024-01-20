السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

25.6 % المشاريع المنفذة بالكامل من "التحديث الاقتصادي" في 2023 

منظمة محامون بلا حدود
منظمة محامون بلا حدود
 أصدرت منظمة محامون بلا حدود بالتعاون مع مركز الحياة راصد، الدراسة التقييمية الأولى الكاملة الخاصة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك للسنة الأولى ضمن المرحلة الأولى المعلن عنها، والممتدة للأعوام 2023-2025، لتظهر بأن نسبة التنفيذ للمشاريع بالمجمل خلال العام الماضي بلغت 25.6 % ما مجموعه 406 مشاريع مجدولة للتنفيذ ضمن العام الأول. اضافة اعلان
وأظهرت الدراسة التي أعلن عنها بالأمس، أن نسبة المشاريع "قيد التنفيذ" بلغت 26.1% مقابل عدم تنفيذ 48.3% من المشاريع في المجمل للسنة الأولى.
وبالنسبة لقطاع تمكين المرأة، بلغت نسبة التنفيذ الكامل للمشاريع 0 %، مقابل  40 % لم يتم البدء بها بعد أي غير منجزة، مقابل ما نسبته 60% قد تم البدء بها وفقا للدراسة. 
وتبلغ مشاريع قطاع المرأة وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي بحسب الدراسة، 5 مشاريع بالمجمل.
وكانت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادية في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2022، وشملت 10 قطاعات.
وأعلن الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلاحدود، الدكتور صدام أبو عزام، خلال مؤتمر صحفي أمس، عن نتائج الدراسة التقييمية، مؤكدا أن المنهجية التي استخدمت شملت مختلف أساليب التحقق من الجهات المنفذة والوزارات والمؤسسات المعنية، وفق مؤشرات الأداء والأطر الزمنية المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للخطة ضمن مرحلتها الأولى، إضافة إلى آليات رصد أخرى منها المواقع الرسمية لرئاسة الوزراء والوزارات المعنية والتصريحات والبيانات والقرارات الحكومية ذات الصلة. 
وتتضمن رؤية التحديث الاقتصادي 25 قطاعا و406 مشاريع و66 جهة مكلفة بتنفيذها، فيما يمتد تنفيذها على مدار 10 سنوات مقسمة على 3 مراحل هي؛ 2023-2025 و2026-2029 و2030-2033. 
وفي رده على تساؤل لـ"الغد" خلال المؤتمر حول أسباب المؤشرات الأولية لعدم إنجاز المشاريع وتدني النسب في بعض القطاعات رغم انقضاء المدة الزمنية المخصصة للمشاريع، أشار إلى أن بعضها مردها إلى وجود عدة جهات تنفيذية للمشروع الواحد، خاصة تلك التي يزيد فيها عدد الجهات المنفذة على 3-4 جهات. 
وعلى مستوى القطاعات، أظهرت الدراسة أن قطاعات التنمية الحضرية والتنمية الحضرية الخضراء والتعدين، كانت الأقل إنجازا وبنسب عدم تنفيذ للمشاريع تقدر بـ 66.6 % لكل من التعدين والتنمية الحضرية، مقابل
83 % لقطاع التنمية الحضرية كمشاريع غير منجزة في هذا القطاع. 
وعلى مستوى الجهات التنفيذية، كانت كل من وزارة الثقافة (مشروعان اثنان) ووزارة الشباب (مشروع واحد) الأعلى تنفيذا بنسبة 100 %، إضافة إلى (مشروع واحد) لكل من الهيئة الملكية للأفلام، وشركة المطارات الأردنية، والشركة الأردنية للصوامع، والشركة الأردنية لإحياء التراث بنسبة إنجاز 100 %. 
وشغلت نسبة إنجاز المشاريع لدى وزارة الاستثمار ما قيمته 68.7 % من 16 مشروعا، ووزارة العمل بنسبة إنجاز 57 % من 7 مشاريع. 
وفصلت الدراسة نسبة الإنجاز لكل قطاع من القطاعات الـ25 بما في ذلك قطاعات جودة الحياة بنسبة إنجاز كاملة لـ"التعليم العالي"، وقطاع المياه وقطاع الطاقة وقطاع جودة الحياة. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مبنى مؤسسة التدريب المهني في عمان-(أرشيفية)

أربعة من حملة شهادة الدكتوراه و100 ماجستير يلتحقون بالتدريب المهني

منذ1 ساعة
جانب من ورشة حوارية حول تمكين المرأة في العمل السياسي بالعقبة أمس - (من المصدر)

ورشة حوارية في العقبة تعاين سبل تمكين المرأة في العمل السياسي

منذ1 ساعة
مبنى وزارة البيئة- (تصوير أمجد الطويل)

5 مسارات على الأردن اتباعها لتعزيز الاقتصاد الدائري

19 كانون الثاني 2024
جانب من مسيرة بعمان دعما للاشقاء في قطاع غزة-(الغد)

مسيرتان من قلب عمان تهتفان للصمود الفلسطيني وبسالة المقاومة

19 كانون الثاني 2024
العلم الأردني -(الغد)

الأردن يتحسن 10 درجات على "مؤشر الإرهاب العالمي"

19 كانون الثاني 2024
مجموعة من الأطفال خلال تواجدهم داخل إحدى الحضانات- (أرشيفية)

40 ألف حضانة لسد احتياجات الأمهات والطفولة المبكرة

19 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الدولة الفلسطينية في منطوق الوزير

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأداء الصناعي التنافسي

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصالح إخوانية

نضال المجالي |اليوم

في التمويل الأخضر.. ما أنجز وما لم ينجز (2/2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات | منذ2 ساعة
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
 