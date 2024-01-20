25.6 % المشاريع المنفذة بالكامل من "التحديث الاقتصادي" في 2023 

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أصدرت منظمة محامون بلا حدود بالتعاون مع مركز الحياة راصد، الدراسة التقييمية الأولى الكاملة الخاصة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك للسنة الأولى ضمن المرحلة الأولى المعلن عنها، والممتدة للأعوام 2023-2025، لتظهر بأن نسبة التنفيذ للمشاريع بالمجمل خلال العام الماضي بلغت 25.6 % ما مجموعه 406 مشاريع مجدولة للتنفيذ ضمن العام الأول.وأظهرت الدراسة التي أعلن عنها بالأمس، أن نسبة المشاريع "قيد التنفيذ" بلغت 26.1% مقابل عدم تنفيذ 48.3% من المشاريع في المجمل للسنة الأولى.وبالنسبة لقطاع تمكين المرأة، بلغت نسبة التنفيذ الكامل للمشاريع 0 %، مقابل 40 % لم يتم البدء بها بعد أي غير منجزة، مقابل ما نسبته 60% قد تم البدء بها وفقا للدراسة.وتبلغ مشاريع قطاع المرأة وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي بحسب الدراسة، 5 مشاريع بالمجمل.وكانت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادية في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2022، وشملت 10 قطاعات.وأعلن الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلاحدود، الدكتور صدام أبو عزام، خلال مؤتمر صحفي أمس، عن نتائج الدراسة التقييمية، مؤكدا أن المنهجية التي استخدمت شملت مختلف أساليب التحقق من الجهات المنفذة والوزارات والمؤسسات المعنية، وفق مؤشرات الأداء والأطر الزمنية المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للخطة ضمن مرحلتها الأولى، إضافة إلى آليات رصد أخرى منها المواقع الرسمية لرئاسة الوزراء والوزارات المعنية والتصريحات والبيانات والقرارات الحكومية ذات الصلة.وتتضمن رؤية التحديث الاقتصادي 25 قطاعا و406 مشاريع و66 جهة مكلفة بتنفيذها، فيما يمتد تنفيذها على مدار 10 سنوات مقسمة على 3 مراحل هي؛ 2023-2025 و2026-2029 و2030-2033.وفي رده على تساؤل لـ"الغد" خلال المؤتمر حول أسباب المؤشرات الأولية لعدم إنجاز المشاريع وتدني النسب في بعض القطاعات رغم انقضاء المدة الزمنية المخصصة للمشاريع، أشار إلى أن بعضها مردها إلى وجود عدة جهات تنفيذية للمشروع الواحد، خاصة تلك التي يزيد فيها عدد الجهات المنفذة على 3-4 جهات.وعلى مستوى القطاعات، أظهرت الدراسة أن قطاعات التنمية الحضرية والتنمية الحضرية الخضراء والتعدين، كانت الأقل إنجازا وبنسب عدم تنفيذ للمشاريع تقدر بـ 66.6 % لكل من التعدين والتنمية الحضرية، مقابل83 % لقطاع التنمية الحضرية كمشاريع غير منجزة في هذا القطاع.وعلى مستوى الجهات التنفيذية، كانت كل من وزارة الثقافة (مشروعان اثنان) ووزارة الشباب (مشروع واحد) الأعلى تنفيذا بنسبة 100 %، إضافة إلى (مشروع واحد) لكل من الهيئة الملكية للأفلام، وشركة المطارات الأردنية، والشركة الأردنية للصوامع، والشركة الأردنية لإحياء التراث بنسبة إنجاز 100 %.وشغلت نسبة إنجاز المشاريع لدى وزارة الاستثمار ما قيمته 68.7 % من 16 مشروعا، ووزارة العمل بنسبة إنجاز 57 % من 7 مشاريع.وفصلت الدراسة نسبة الإنجاز لكل قطاع من القطاعات الـ25 بما في ذلك قطاعات جودة الحياة بنسبة إنجاز كاملة لـ"التعليم العالي"، وقطاع المياه وقطاع الطاقة وقطاع جودة الحياة.