الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

3 آلاف مراجع لعيادة بعثة الحج

تجربة سعودية جديدة لتبريد الأسطح الإسفلتية للحجاج
الحج
مكة المكرمة - قال رئيس بعثة الحج الطبية الدكتور ماجد نصير أن عدد مراجعي عيادات البعثة زاد على 3 آلاف مراجع.
وأضاف أنه ومنذ وصول البعثة الطبية الأردنية تم فتح ثلاث عيادات في ثلاثة فنادق في المناطق التي يتواجد فيها الحجاج الأردنيين لتقديم الخدمة الصحية للحجاج الأردنيين على مدار الساعة، موضحا أن عدد المراجعين يترواح ما بين 600 و800 حاج يوميا.اضافة اعلان
وبين نصير أن 25 طبيبا بمختلف الاختصاصات الطبية وبمساندة عدد من الصيادلة يسعون للوصول الى جميع الحجاج الأردنيين في مواقع سكناهم، إذ جرى تجهيز ثلاث عيادات طبية متكاملة بمختلف التخصصات والأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة لهذه الغاية.
 وأوضح أن غالبية المراجعين هم الحجاج الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وغيرها من الأمراض الأخرى، مشيرا إلى أنه راجع العيادات عدد من حالات ضربة الشمس والجفاف والاجهاد، داعيا الحجاج إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التعرض لضربات الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة والازدحام الشديد.
ولفت نصير إلى أنه جرى إدخال عدد من الحجاج الى المشفى نتيجة تعرض أحدهم لضربة شمس وجفاف وآخر نتيجة هبوط ضغط وضعف عام وإجراء عملية لحاج إثر سقوطه وتعرضه لكسر في الفخذ في حين تم إجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامة لأحد الحجاج نتيجة تعرضه لجلطة قلبية حادة وحالته العامة مستقرة.
 وينوه نصير إلى الكوادر الصحية التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة أمور الحجاج وتقديم الرعاية الصحية الأزمة لهم بما في ذلك الأدوية.
 وأشار إلى أن البعثة الطبية أتمت استعداداتها لخدمة الحجاج في مشاعر عرفة والمزدلفة ومنى خلال الفترة المقبلة، إذ سيتم توفير عيادة طبية متكاملة في المشاعر المقدسة لنكون قريبين من جميع الحجاج، داعيا الحجاج إلى الابتعاد عن الزحام وعدم التعرض لأشعة الشمس خلال وجودهم في عرفة ومنى وضرورة الإكثار من شرب السوائل بكميات كافية و تناول الوجبات الغذائيه بكميات كافية. وذكر أنه سيتم تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفة يوم الاثنين المقبل والبالغ عددهم 13 الف حاج بما فيهم حجاج 48 . 
63fdd28a8f7b3

أمانة عمان تجهز ساحات لاستخدامها كأسواق شعبية منذ8 ساعة

00

تحليل استراتيجي لعوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للسعودية ومدى استجابتها لرؤية 2030 منذ8 ساعة

Capture

"عصابات مافيا وتجارة أسلحة وذهب في الأردن" عمل درامي بطله عامل وطن أردني منذ8 ساعة

مخدرات

القبض على تجار ومروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات في مواقع مختلفة منذ10 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

غرينكويتش: جلبنا طائرات F22 للمنطقة للتصدي للمقاتلات الروسية

منذ6 ساعة
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق-(أرشيفية)

"المفوضية": الأردن الثالث عالميا في عدد اللاجئين السوريين

منذ6 ساعة
1687449262478014300

حداد: التغير المناخي أبرز التحديات التي تحف القطاع الزراعي

منذ6 ساعة
أدوية على أرفف في صيدلية بعمان -(تصوير: ساهر قدارة)

انتهاء خلاف "الصيادلة" و"التأمين".. نسبة خصم %3 بدلا من %6

منذ6 ساعة
مبنى مجمع النقبات المهنية في عمان-(أرشيفية)

"عمومية الأطباء" اليوم.. و"اتفاقية الصحة" على رأس الاهتمامات

منذ6 ساعة
WhatsApp Image 2023-06-22 at 9.21.16 PM

حزب التكامل الوطني : لايمكن التغاضي عن جرائم الاحتلال في الاراضي الفلسطينية

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 