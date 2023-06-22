3 آلاف مراجع لعيادة بعثة الحج

حابس العدوان

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مكة المكرمة - قال رئيس بعثة الحج الطبية الدكتور ماجد نصير أن عدد مراجعي عيادات البعثة زاد على 3 آلاف مراجع.وأضاف أنه ومنذ وصول البعثة الطبية الأردنية تم فتح ثلاث عيادات في ثلاثة فنادق في المناطق التي يتواجد فيها الحجاج الأردنيين لتقديم الخدمة الصحية للحجاج الأردنيين على مدار الساعة، موضحا أن عدد المراجعين يترواح ما بين 600 و800 حاج يوميا.وبين نصير أن 25 طبيبا بمختلف الاختصاصات الطبية وبمساندة عدد من الصيادلة يسعون للوصول الى جميع الحجاج الأردنيين في مواقع سكناهم، إذ جرى تجهيز ثلاث عيادات طبية متكاملة بمختلف التخصصات والأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة لهذه الغاية.وأوضح أن غالبية المراجعين هم الحجاج الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وغيرها من الأمراض الأخرى، مشيرا إلى أنه راجع العيادات عدد من حالات ضربة الشمس والجفاف والاجهاد، داعيا الحجاج إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التعرض لضربات الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة والازدحام الشديد.ولفت نصير إلى أنه جرى إدخال عدد من الحجاج الى المشفى نتيجة تعرض أحدهم لضربة شمس وجفاف وآخر نتيجة هبوط ضغط وضعف عام وإجراء عملية لحاج إثر سقوطه وتعرضه لكسر في الفخذ في حين تم إجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامة لأحد الحجاج نتيجة تعرضه لجلطة قلبية حادة وحالته العامة مستقرة.وينوه نصير إلى الكوادر الصحية التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة أمور الحجاج وتقديم الرعاية الصحية الأزمة لهم بما في ذلك الأدوية.وأشار إلى أن البعثة الطبية أتمت استعداداتها لخدمة الحجاج في مشاعر عرفة والمزدلفة ومنى خلال الفترة المقبلة، إذ سيتم توفير عيادة طبية متكاملة في المشاعر المقدسة لنكون قريبين من جميع الحجاج، داعيا الحجاج إلى الابتعاد عن الزحام وعدم التعرض لأشعة الشمس خلال وجودهم في عرفة ومنى وضرورة الإكثار من شرب السوائل بكميات كافية و تناول الوجبات الغذائيه بكميات كافية. وذكر أنه سيتم تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفة يوم الاثنين المقبل والبالغ عددهم 13 الف حاج بما فيهم حجاج 48 .