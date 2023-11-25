السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

3 طائرات أردنية جديدة محملة بـ77 طنا من المساعدات الطبية لغزة

الأردن يرسل طائرات المساعدات الإغاثية إلى غزة
الأردن يرسل طائرات المساعدات الإغاثية إلى غزة
عمان– توجهت 3 طائرات أول من أمس، وأمس، من عمّان إلى مطار العريش، محمّلة بالمساعدات الجديدة إلى الأهل في قطاع غزة، وفق اعلان للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان
وقال أمين عام الهيئة د. حسين الشبلي، إن إرسال هذه المساعدات يأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبالتنسيق مع مصر.
وأضاف في تصريح صحفي أن الطائرات التي غادرت المملكة تحمل 77 طنا من الأدوية والمستلزمات طبية، سيجري تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري في مطار العريش لإدخالها إلى غزة، وتوزيعها على المستشفيات عن طريق الجهات المعنية، دعماً للقطاع الصحي في قطاع غزة.
وبيّن الشبلي، أن التنسيق جار لإرسال مزيد من المساعدات بما يخفف من الضغط الموجود على القطاع الصحي، وإمداد المستشفيات بالمواد الطبية والأدوية الضرورية للتعامل مع الحالات الصحية والتخفيف من آلام المصابين والجرحى.
وأشار الشلبي إلى أن الهيئة تُكثّف إرسال المساعدات الطبية والغذائية، نظراً لحجم الاحتياجات التي تطلبها الجهات العاملة داخل القطاع، مبينا أن مجموع الطائرات المرسلة لأهلنا في غزة– مع هذه الطائرات الثلاثة- بلغ 10 طائرات، نقلت مواد غذائية وطبية وأدوية منذ بداية الأحداث الى القطاع، مؤكدا أن الهيئة، تعمل على إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات الرسمية في القطاع لتأمين الاحتياجات الرئيسة والضرورية.
وتستمر الهيئة باستقبال التبرعات النقدية عبر حسابها البنكي، بنك الاتحاد– فرع الوحدات-  JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، بالاضافة لـCliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الالكترونية، واي فواتيركم، والصرافين، والموقع الإلكتروني الخاص بها www.jhco.org.jo، وأما التبرعات العينية فجرى التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات وعبر التنسيق مع الحكام الإداريين.
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