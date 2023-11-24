الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

3 طائرات أردنية جديدة مُحمّلة ب ٧٧ طناً من المساعدات الطبية إلى أهلنا في غزة

WhatsApp Image 2023-11-24 at 5.00.23 PM
3 طائرات أردنية جديدة مُحمّلة ب ٧٧ طناً من المساعدات الطبية إلى أهلنا في غزة

عمان – أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تجهيز 3 طائرات محملة بالمساعدات الجديدة إلى الأهل في قطاع غزة، توجهت منها اثنتان اليوم الجمعة من عمّان إلى مطار العريش، فيما ستغادر الطائرة الثالثة يوم غد السبت.اضافة اعلان

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن إرسال هذه المساعدات يأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية.

وأضاف في تصريح صحفي "تحمل الطائرتان اللتان غادرتا المملكة اليوم والثالثة التي ستُرسل غداً السبت ٧٧ طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ سيتم تسليم المساعدات إلى الهلال الأحمر المصري في مطار العريش لإدخالها إلى غزة وتوزيعها على المستشفيات من خلال الجهات المعنية، وذلك دعماً للقطاع الصحي في قطاع غزة".

وبيّن الشبلي أن التنسيق جار لإرسال المزيد من المساعدات بما يخفف من الضغط الموجود على القطاع الصحي وإمداد المستشفيات بالمواد الطبية والأدوية الضرورية للتعامل مع الحالات الصحية والتخفيف من آلام المصابين والجرحى.

وأشار أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أن الهيئة تُكثّف إرسال المساعدات الطبية والغذائية نظراً لحجم الاحتياجات التي تطلبها الجهات العاملة داخل قطاع غزة.

وأفاد الشبلي بأن مجموع الطائرات المرسلة إلى أهلنا في غزة – مع هذه الطائرات الثلاثة-بلغ عشر طائرات حُمّلت بالمواد الغذائية والطبية والأدوية منذ بداية الأحداث في القطاع.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات الرسمية داخل قطاع غزة لتأمين الاحتياجات الرئيسية والضرورية.

وتستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات -     JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06       ، بالاضافة الى CliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA  والمحافظ الالكترونية واي فواتيركم والصرافين والموقع الالكتروني الخاص بها www.jhco.org.jo  . وأما التبرعات العينية فتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الإداريين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
638364430704115907

الجيش يرسل 11 شاحنة مساعدات إنسانية إلى خان يونس

منذ1 ساعة
العيسوي يلتقي وفدا من عشائر السطرية

العيسوي يلتقي وفدا من عشائر السطرية

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-24 at 12.15.17 PM

مؤسسات إغاثية وشعبية تطلق الحملة الدولية لإنقاذ غزة

منذ7 ساعة
جلالة الملك عبدالله الثاني يصافح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الملك: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد

منذ20 ساعة
مستوطنون مسلحون خلال هجماتهم على مناطق الفلسطينيين-(وكالات)

المستوطنون المتطرفون.. ارتكاب جرائم وقطع طرق وحرق أشجار وسرقة منازل لدفع الفلسطينيين للتهجير

منذ21 ساعة
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لدى لقائها وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية أول من أمس-(بترا)

اللجنة "العربية الإسلامية": ضرورة تثبيت الهدنة بغزة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 