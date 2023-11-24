3 طائرات أردنية جديدة مُحمّلة ب ٧٧ طناً من المساعدات الطبية إلى أهلنا في غزة

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عمان – أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تجهيز 3 طائرات محملة بالمساعدات الجديدة إلى الأهل في قطاع غزة، توجهت منها اثنتان اليوم الجمعة من عمّان إلى مطار العريش، فيما ستغادر الطائرة الثالثة يوم غد السبت.وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن إرسال هذه المساعدات يأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية.وأضاف في تصريح صحفي "تحمل الطائرتان اللتان غادرتا المملكة اليوم والثالثة التي ستُرسل غداً السبت ٧٧ طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ سيتم تسليم المساعدات إلى الهلال الأحمر المصري في مطار العريش لإدخالها إلى غزة وتوزيعها على المستشفيات من خلال الجهات المعنية، وذلك دعماً للقطاع الصحي في قطاع غزة".وبيّن الشبلي أن التنسيق جار لإرسال المزيد من المساعدات بما يخفف من الضغط الموجود على القطاع الصحي وإمداد المستشفيات بالمواد الطبية والأدوية الضرورية للتعامل مع الحالات الصحية والتخفيف من آلام المصابين والجرحى.وأشار أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أن الهيئة تُكثّف إرسال المساعدات الطبية والغذائية نظراً لحجم الاحتياجات التي تطلبها الجهات العاملة داخل قطاع غزة.وأفاد الشبلي بأن مجموع الطائرات المرسلة إلى أهلنا في غزة – مع هذه الطائرات الثلاثة-بلغ عشر طائرات حُمّلت بالمواد الغذائية والطبية والأدوية منذ بداية الأحداث في القطاع.ولفت إلى أن الهيئة تعمل على إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات الرسمية داخل قطاع غزة لتأمين الاحتياجات الرئيسية والضرورية.وتستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات - JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 ، بالاضافة الى CliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الالكترونية واي فواتيركم والصرافين والموقع الالكتروني الخاص بها www.jhco.org.jo . وأما التبرعات العينية فتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الإداريين.