38 % تخزين سدود الأردن بارتفاع 17 بالمئة عن العام الماضي

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بلغت نسبة تخزين السدود الرئيسية في المملكة لغاية اليوم الثلاثاء، حوالي 38 بالمئة، وبمجموع تخزين 106 ملايين و 275 ألف متر مكعب من المجموع الكلي للطاقة التخزينية للسدود والبالغة 280 مليون متر مكعب بارتفاع 17 بالمئة عن العام الماضي.وبحسب بيان لوزارة المياه فإن نسب التخزين تراوحت في سد الموجب حوالي 95 بالمئة من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي 25 مليون متر مكعب، وسد الكفرين حوالي 61 بالمئة من مجموع طاقته البالغة حوالي 8,5 مليون، وسد التنور 58 بالمئة من مجموع طاقته البالغة نحو 14 مليون.وأوضحت الوزارة أن نسبة التخزين في سد الملك طلال بلغت 57 بالمئة من طاقته التخزينية البالغة نحو 67 مليون متر مكعب، وسد وادي العرب نحو 41 بالمئة من مجموع طاقته البالغة نحو 16مليون، وسد كفرنجة 30 بالمئة من طاقته البالغة حوالي 8 ملايين، وسد شرحبيل 29 بالمئة من طاقته البالغة حوالي 4 ملايين، وسد الكرك 26 بالمئة من طاقته التخزينية البالغة حوالي 2 مليون، وسد اللجون 15بالمئة، وسد الوحدة 11بالمئة.وأشارت إلى أن سلطة وادي الأردن بدأت في أيار الماضي بتنفيذ خطة الصيف للعام الحالي، لتوفير كميات المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة.يشار أن الغرض الرئيس لاستخدام مياه السدود في المملكة هو لغايات الري وأن بعض السدود تستخدم في الصناعة والتزويد المائي لأغراض الشرب والشحن الجوفي.(بترا)