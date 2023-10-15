390 مليون دولار حاجة "المفوضية" في الأردن

سماح بيبرس

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قدرت المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين حجم التمويل الذي حصلت عليه للشهور التسعة الأولى من العام الحالي 152.1 مليون دولار، وبنسبة تمويل 39 % من متطلبات التمويل.وقالت المفوضية إنّ متطلبات التمويل لنشاطاتها في الأردن تقدر للعام الحالي بحوالي 390 مليون دولار، تمّ تمويل 39 % منها، ما يترك فجوة تمويلية بحوالي 237.9 مليون دولار، وبنسبة 61 % من المتطلبات المالية.وكانت الولايات المتحدة أكبر ممول وبحجم 41.1 %، وألمانيا بنسبة 13 %، ثم هولندا بنسبة 4 %.وكانت المفوضية قدّرت متطلبات تمويل مشاريعها للعام المقبل 2024 بحوالي 374.787 مليون دولار، وبتخفيض بلغ حوالي 4 % عن العام الحالي.وبحسب الميزانية البرامجية المقترحة للمفوضية، تم تخصيص نحو 45 مليون دولار لبند "الوصول إلى بيئات الحماية الملائمة"، فيما تمّ تخصيص 266.4 مليون دولار "لتحقيق الحقوق الأساسية في بيئات آمنة"، و55.9 مليون دولار لبند "تمكين المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين"، و6.7 مليون دولار لبند "حلول آمنة".وذكر تقرير "الاحتياجات الموحدة القائمة على الاحتياجات من ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2024 للبرامج القطرية والإقليمية والمقر والبرامج العالمية"، أنّ المفوضية تحتاج الى 10.621 مليار دولار لتغطية هذه الاحتياجات للعام المقبل.وكانت المفوضيّة أشارت إلى أنه ونتيجة تخفيض الميزانية، خفضت المفوضية العام الحالي، خدمات الحماية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن.وأكدت أنّه وخلال العام الحالي، انخفضت المساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية، ما أدى لزيادة بنسبة 66 % في الأسر المعرضة لخطر الإخلاء؛ واضطر ثلث المتضررين إلى تغيير السكن، كما ارتفعت إستراتيجيات التكيف السلبية كعمالة الأطفال.وذكرت أنّ المفوضية خفضت العام الحالي عدد العيادات الصحية المدعومة في عمان من 5 إلى 2، في وقت لا تزال فيه مشاكل تتعلق بقدرات النظام الصحي، إذ إن هذه العيادات موجودة في المناطق الحضرية وضواحيها، وهي بمنزلة نقاط دخول رئيسة للخدمات ورصد الحالة التغذوية للأطفال دون سن الـ5 والنساء في سن الإنجاب، مشيرة الى أنه "ونتيجة لهذا التحول، لم تعد المفوضية قادرة على مساعدة مجموعات كبيرة من المرضى الذين يعانون من أمراض غير معدية، ويحتاجون للدواء".وذكرت أنّ هناك حاجة ماسة للتمويل لإصلاح 1.150 مأوى في المخيمات، خصوصا وأنّه لم يعد بإمكان المفوضية تخزين الحاويات في حالات النزوح غير المتوقع، أو بناء مراحيض خاصة للعائلات الأكثر ضعفاً.