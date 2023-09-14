4 أطباء أردنيون يحصلون أعلى العلامات بامتحان المزاولة بأميركا

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حصل 4 أطباء من خريجي الجامعة الأردنية على أعلى العلامات في امتحان "السريري - Step 2" لمزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة الأميركية لعام 2023، مسجلين بذلك إنجازا أردنيا متميزا على مستوى العالم.وفي الامتحان الذي تنافس فيه عدد كبير من الأطباء حول العالم حصل الطبيب أحمد الشروف على علامة 282، الأعلى في الامتحان، فيما حصل الطبيب توفيق برقاوي على 281، والطبيب إسحق خوري 280، بينما حصل الطبيب أحمد كفاف على علامة 274.وعبر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، عن اعتزازه بخريجي "طب الاردنية" والتي تشكّل علامة فارقة على مستوى الأردن، مؤكدا أنها ترفد المجتمع الطبّي والإنسانّي سنويًّا بفوج مميز مبدع.يُشار إلى أن هذا الامتحان يرعاه اتحاد المجالس الطبية الحكومية، والمجلس الوطني للفاحصين الطبيين، ويُطلب فيه من الأطباء الحاصلين على درجة (MD) اجتيازه قبل السماح لهم بممارسة الطب في الولايات المتحدة الأميركية.