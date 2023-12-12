4.9 مليون دينار ارتفاع بموازنة المجلس القضائي 2014

سماح بيبرس

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عمان- كشفت موازنة المجلس القضائي في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، أن عدد القضاة يقدر للعام الحالي بـ1181 قاضيا وقاضية، وصلت نسبة الاناث منهم لــ28.4 %.وقدر مشروع القانون، حجم الانفاق للمجلس للعام المقبل بـ48.650 مليون دينار، بزيادة حوالي 4.9 مليون دينار عن العام الحالي، كما قدرت نفقاته بـ43.747 مليون، وتبين الموازنة أن 46.650 مليون خصصت كنفقات جارية، ومليوني كنفقات رأسمالية.وجاءت الزيادة لمخصصات تعويضات العاملين بـ3368 ألفا، لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية والشواغر القضائية والإحداثات الجديدة والموظفين المنقولين من كادر وزارة العدل للعمل في المجلس القضائي.كما زيدت مجموعة استخدام السلع والخدمات بـ92 ألفا، بحيث تركزت الزيادة على معظم البنود، لتلبية احتياجات المجلس من النفقات التشغيلية، الى جانب زيادة النفقات الجارية الأخرى والاعانات بـ1118 ألفا، إذ تركزت الزيادة على تغطية بند صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.أما الإنفاق الرأسمالي، فقد رصد مبلغ مليوني دينار بزيادة 325 ألفا عن إعادة التقدير، بحيث تركزت الزيادة بشكل رئيسي على مشروع رفع كفاءة وتطوير عمل الأجهزة القضائية.وذكر مشروع الموازنة، أن عدد التسويات التي جرت أمام قضاء الأحداث بلغ 29 قضية للعام الماضي، كما بلغ عدد القضاة والمدعين العامين المتخصصين بقضايا العنف الأسري 81 قاضيا، موزعين على محاكم المملكة، بيبنما بلغ عدد القضايا التي عرضت على قضاة تسوية النزاع في العنف الاسري في محاكم الصلح 1120 للعام الماضي.وبلغ عدد الاحكام التي صدر فيها بدائل العقوبات المجتمعية لاصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 4193، و322 بديل التوقيف للعام الماضي، وعدد القضايا التي سويت بالوساطة القضائية 945 كما بلغ معدل مدة التقاضي 57 يوما، ونسبة جودة الاحكام القضائية 64 %.وذكر المشروع، أن هناك قضايا وتحديات تواجه المجلس، أبرزها محدودية الكوادر الادارية المساندة المؤهلة والمدربة لاشغال الوظائف على الهيكل التنظيمي، ومحدودية توافر الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية، وضعف الجاهزية الانشائية والتكنولوجية، وضعف مواكبة التشريعات الحالية للتطورات في قطاع العدالة على المستوى الدولي.وينفذ المجلس برنامج الادارة والخدمات المساندة، لتأمين المخصصات المالية لإدامة وتيسير عمل شؤونه، وتوفير الكادر الوظيفي لإدارتها، إذ خصص 14.5 مليون للبرنامج. كما أنه ينفذ برنامج القضاء النظامي الهادف لرفد السلك القضائي بالعدد الكافي من القضاة المتخصصين، وتقليص أمد التقاضي، وتوفير البيانات عبر المكتب الفني، خصص له 33.5 مليون.كما خصص لبرنامج المعهد القضائي 557 ألفا، للمساهمة بوضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التدريبية، للارتقاء بأداء وفاعلية أعضاء الجهاز القضائي، وتعزيز التوسع في التخصص القضائي عبر البرامج التدريبية المتخصصة، ووضع خطط اعداد مؤهلين لتولي منصب القاضي، وبرامج هادفة لتبادل الخبرات والتعاون الفني والاكاديمي بين المعهد ومختلف المعاهد والمؤسسات والهيئات الحقوقية والقضائية.