الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

4.9 مليون دينار ارتفاع بموازنة المجلس القضائي 2014

مليارات الدنانير - (تعبيرية)
مليارات الدنانير - (تعبيرية)
عمان-  كشفت موازنة المجلس القضائي في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، أن عدد القضاة يقدر للعام الحالي بـ1181 قاضيا وقاضية، وصلت نسبة الاناث منهم لــ28.4 %.اضافة اعلان
وقدر مشروع القانون، حجم الانفاق للمجلس للعام المقبل بـ48.650 مليون دينار، بزيادة حوالي 4.9 مليون دينار عن العام الحالي، كما قدرت نفقاته بـ43.747 مليون، وتبين الموازنة أن 46.650 مليون خصصت كنفقات جارية، ومليوني كنفقات رأسمالية.
وجاءت الزيادة لمخصصات تعويضات العاملين بـ3368 ألفا، لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية والشواغر القضائية والإحداثات الجديدة والموظفين المنقولين من كادر وزارة العدل للعمل في المجلس القضائي.
كما زيدت مجموعة استخدام السلع والخدمات بـ92 ألفا، بحيث تركزت الزيادة على معظم البنود، لتلبية احتياجات المجلس من النفقات التشغيلية، الى جانب زيادة النفقات الجارية الأخرى والاعانات بـ1118 ألفا، إذ تركزت الزيادة على تغطية بند صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.
أما الإنفاق الرأسمالي، فقد رصد مبلغ مليوني دينار بزيادة 325 ألفا عن إعادة التقدير، بحيث تركزت الزيادة بشكل رئيسي على مشروع رفع كفاءة وتطوير عمل الأجهزة القضائية.
وذكر مشروع الموازنة، أن عدد التسويات التي جرت أمام قضاء الأحداث بلغ 29 قضية للعام الماضي، كما بلغ عدد القضاة والمدعين العامين المتخصصين بقضايا العنف الأسري 81 قاضيا، موزعين على محاكم المملكة، بيبنما بلغ عدد القضايا التي عرضت على قضاة تسوية النزاع في العنف الاسري في محاكم الصلح 1120 للعام الماضي.
وبلغ عدد الاحكام التي صدر فيها بدائل العقوبات المجتمعية لاصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 4193، و322 بديل التوقيف للعام الماضي، وعدد القضايا التي سويت بالوساطة القضائية 945 كما بلغ معدل مدة التقاضي 57 يوما، ونسبة جودة الاحكام القضائية 64 %.
وذكر المشروع، أن هناك قضايا وتحديات تواجه المجلس، أبرزها محدودية الكوادر الادارية المساندة المؤهلة والمدربة لاشغال الوظائف على الهيكل التنظيمي، ومحدودية توافر الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية، وضعف الجاهزية الانشائية والتكنولوجية، وضعف مواكبة التشريعات الحالية للتطورات في قطاع العدالة على المستوى الدولي.
وينفذ المجلس برنامج الادارة والخدمات المساندة، لتأمين المخصصات المالية لإدامة وتيسير عمل شؤونه، وتوفير الكادر الوظيفي لإدارتها، إذ خصص 14.5 مليون للبرنامج. كما أنه ينفذ برنامج القضاء النظامي الهادف لرفد السلك القضائي بالعدد الكافي من القضاة المتخصصين، وتقليص أمد التقاضي، وتوفير البيانات عبر المكتب الفني، خصص له 33.5 مليون.
كما خصص لبرنامج المعهد القضائي 557 ألفا، للمساهمة بوضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التدريبية، للارتقاء بأداء وفاعلية أعضاء الجهاز القضائي، وتعزيز التوسع في التخصص القضائي عبر البرامج التدريبية المتخصصة، ووضع خطط اعداد مؤهلين لتولي منصب القاضي، وبرامج هادفة لتبادل الخبرات والتعاون الفني والاكاديمي بين المعهد ومختلف المعاهد والمؤسسات والهيئات الحقوقية والقضائية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1702399207676807700

"جبهة رابعة".. هل بمقدور "إسرائيل المنهكة" محاربة الحوثيين؟

منذ 33 دقيقة
1702399207646807600

طفل يتفقد آثار الدمار الذي خلفه طيران الاحتلال بعد قصفه منازل سكنية في غزة-(وكالات)

منذ 36 دقيقة
1702400008276829700

دعوات لتبني خطط طوارئ في غزة لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة

منذ1 ساعة
1702401433936894100

53 % زيادة مخصصات وزارة المياه للعام 2024

منذ1 ساعة
اللواء الركن الحنيطي يتفقد قيادة كتيبة حرس الحدود السادسة الملكية

الحنيطي: الضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس بأمن الأردن

منذ1 ساعة
1702397293976736600

"استعراض حقوق الإنسان": هل يحد من فشل المنظومة الحقوقية بإنصاف غزة ومحاسبة الكيان

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الصورة والرقم في سرديات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

رؤساء أميركا لا يحكمون ولا يقررون

محمود الخطاطبة |اليوم

كأني أقاوم!

نادر رنتيسي |اليوم

زادتهم صدمة طوفان الأقصى ضلالا وجنونا

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

حقيقة النفقات الرأسمالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن وإسرائيل.. تباعد وجودي

سميح المعايطة |اليوم

غزة والإبادة الذكية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات | منذ2 ساعة
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات | منذ2 ساعة
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
 