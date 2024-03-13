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الغد الأردني
الأربعاء 13 آذار 2024
9:45 م
40 ألفا صلوا العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان بالأقصى
40 ألفا صلوا العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان بالأقصى
ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 40 ألف شخص أدوا صلاتي العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية وانتشار شرطة الاحتلال في باحات الأقصى.
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