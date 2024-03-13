40 ألفا صلوا العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان بالأقصى

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ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 40 ألف شخص أدوا صلاتي العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية وانتشار شرطة الاحتلال في باحات الأقصى.