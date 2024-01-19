هديل غبون

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عمان - تشير تقديرات غير رسمية لخبراء ومتخصصين، إلى الحاجة لوجود 40 ألف حضانة في أرجاء المملكة لتغطية احتياجات الأمهات والطفولة المبكرة، في الوقت الذي كانت قد أعلنت فيه وزارة التنمية الاجتماعية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، تسهيل إجراءات الترخيص لدور الحضانة من خلال تفعيل الخدمة الإلكترونية لطلبات إنشاء الحضانات.وتضمن إعلان الوزارة، التقدم بطلب إنشاء حضانات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وكذلك عملية التجديد للترخيص وفق تعليمات المعدلة لترخيص الحضانات لسنة 2019 وتعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021.وفي إحصائية حديثة منشورة لوزارة التنمية الاجتماعية، فقد بلغ عدد الحضانات المسجلة الإجمالي 1122 حضانة، يستفيد منها نحو 35 ألف طفل في المملكة.بالمقابل، تشير تقديرات غير رسمية تحدث عنها متخصصون في مجال الطفولة المبكرة، إلى أن عدد الحضانات غير المرخصة في المملكة، يقدر بنحو 4500 حضانة، في الوقت الذي تقدر فيه الاحتياجات العامة لهذه المؤسسات، بنحو 40 ألف حضانة لسد احتياجات الأمهات والطفولة المبكرة التي تقدر بين سن الولادة وحتى سن الرابعة و8 أشهر.وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد المقدادي، إن قطاع الحضانات في المملكة ما يزال بحاجة إلى التوسع بشكل كبير، وهو ما تضمنته محاور الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة 2015-2025، التي تركز على الطفولة وتنميتها.ونوه مقدادي، في هذا السياق، إلى أن أقل من 5 % من فئة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة يتمتعون بخدمة الحضانات، وأن هناك حاجة إلى 40 ألف حضانة لاستيعاب الأطفال في هذه المرحلة العمرية.وأشار، في حديث على هامش ورشة متخصصة للصحفيين بمشاركة "الغد" حول تغطية قضايا الأسرة، إلى أن الحاجة للتوسع في إنشاء الحضانات ضرورة، في الوقت الذي أصبح عدم توفر الحضانات يدفع بالأمهات العاملات لترك أعمالهن أو العزوف عن الانخراط في أي نشاط اقتصادي أو عمل.وبين المقدادي، أن المجلس عمل جاهدا مع وزارة العمل تبعا للمادة 72 من قانون العمل المتعلقة بإلزام صاحب العمل بتوفير "مكان مناسب" لأطفال العاملين وعدم ربطها بعدد العاملين، بأن تكون هذه الأماكن "حضانات" وفق نماذج هيكلية ومؤسسية موحدة، مع التركيز على الحضانات المنزلية التي قد تعد الحل "الأسهل والأكثر وصولا والأوفر"، لاعتبارات تتعلق بأن الحضانات الخاصة ذات كلف ورسوم مرتفعة.وفيما لا يلزم القانون، القطاع العام بإنشاء حضانات في قطاع العمل، وتقتصر هذه الإلزامية على القطاع الخاص، إلا أن المجلس عمل على تقديم هذه النماذج للقطاعين العام والخاص وحتى الحضانات المنزلية من خلال هذه النماذج.وقال المقدادي إن المجلس أسهم في إنشاء 20 حضانة وفق هذه النماذج، ومن المتوقع أن يكون هناك توسع في الفترات المقبلة، من خلال النماذج الموحدة، لتوحيد "بيئة الحضانات" ومعايير خدمتها، التي سينتفع منها الأطفال، سواء في القطاع العام أو الخاص أو الحضانات المنزلية. ولفت إلى أن هذه النماذج تستند إلى معايير محددة لتنمية الطفولة المبكرة.من جهتها، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، في تقرير لها نشر على وكالة الأنباء "بترا"، أن مجموع الحضانات المسجلة 1122 حضانة منتشرة في جميع مناطق المملكة؛ حيث تم تسجيل 106 حضانات العام الماضي منها 7 منزلية، و45 مؤسسية، و54 خاصة، وبلغ مجموع المستفيدين من خدمات دور الحضانات 35 ألف طفل وطفلة، كما تم توفير دعم للجمعيات الراغبة بإنشاء حضانات؛ من خلال صرف دعم قيمته 5 آلاف دينار للجمعية الراغبة في إنشاء حضانة، و3 آلاف دينار لتحسين الحضانة القائمة.وأشارت الوزارة، إلى أن قطاع الحضانات من القطاعات ذات الأهمية، كونها تقدم الرعاية لفئة الأطفال ما قبل المرحلة المدرسية من عمر الولادة ولغاية 4 سنوات وثمانية أشهر، ما يسهم في تشجيع المرأة على العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة.ونوهت إلى أنه تم العمل استنادًا لنظام ترخيص دور الحضانات رقم 77 لعام 2018 وتعليمات ترخيص دور الحضانات لعام 2019، وحاليا النظام الجديد المعدل قيد الإقرار من ديوان التشريع والرأي، وجاري العمل على وضع التعليمات الخاصة به من خلال لجنة فنية متخصصة.ويقسم النظام المقترح قيد الإعداد، وفقا لما هو منشور على موقع ديوان التشريع والرأي، الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة إلى مجموعتين بدلا من 3 مجموعات؛ حيث تضم الأولى الفئة العمرية من عمر الولادة إلى عمر السنة الواحدة، والمجموعة الثانية من عمر سنة إلى عمر أربع سنوات وثمانية أشهر، ويشمل الحضانات الخاصة والمنزلية والمشمولة بموجب قانون العمل.وفصل النظام المقترح لدور الحضانة لسنة 2023، بحسب رصد "الغد"، تصنيف الحضانات لجهات الترخيص المسموح لها بتقديم الطلبات، وفق الفئات الثلاث السابقة، من مؤسسات فردية وشركات وجمعيات وطوائف دينية بالنسبة لدور الحضانات الخاصة، وأصحاب العمل بالنسبة للحضانات بموجب قانون العمل، أو الأفراد الطبيعيين أو الشركات أو المؤسسات بالنسبة للحضانات المنزلية، مع مجموعة اشتراطات منها فصل الأطفال ضمن الفئات العمرية المحددة، مع وضع شروط لمقدمي الرعاية ومديرة الحضانة واشتراطات محددة لكل نوع من الحضانات المنزلية والحضانات الخاصة والحضانات المؤسسية.ويسمح مشروع النظام المقترح، بحصول الأطفال حتى سن 9 سنوات على خدمة الانتظار خارج أوقات الدوام المدرسي من خلال غرف منفصلة، كما ينص النظام المقترح على"دمج" الأطفال ذوي الإعاقة ما لم يكن الطفل "بحاجة إلى رعاية صحية خاصة".