404 ملايين دولار مساعدات أميركية لغزة والضفة

إيمان الفارس

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عمان - تعتزم الولايات المتحدة الأميركية تقديم 404 ملايين دولار إضافية من المساعدات الإنسانية لدعم المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والمنطقة.وقال بيان صادر عن السفارة الأميركية في عمان إن إجمالي المساعدات المقدمة من الحكومة للمنطقة وصل إلى أكثر من 674 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية. وقال البيان إن الولايات المتحدة بصفتها أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بمفردها، فإنها تدرك الحاجة الملحة لوصول المزيد من المساعدات إلى المدنيين نظرا للظروف الإنسانية القاسية، وتدعو جميع المانحين إلى دعم العمليات المنقذة لحياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة.وأضاف أن هذا التمويل الجديد سيقدم الدعم الأساسي للفلسطينيين "الضعفاء" في غزة والضفة الغربية والمنطقة، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة والرعاية الصحية والحماية والتعليم والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي. وستظل الولايات المتحدة ملتزمة بتلبية الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الأزمة.وحث البيان المانحين الآخرين على المساهمة في عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة والمنطقة، وزيادة الدعم للمتضررين من النزاع، والعمل معا لإيجاد حلول دائمة للأزمة.