الثلاثاء 18 تموز 2023
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422 مخالفة في "التوجيهي".. والانتهاء من تصحيح التربية الإسلامية

طالبات توجيهي
طالبات توجيهي
عمان - سجلت لجان الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 422 مخالفة خلال 7 جلسات امتحانية، منذ بدء الامتحانات في الرابع من الشهر الحالي حتى أول من أمس، وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم محمد كنانة.اضافة اعلان
وقال كنانة في تصريح لـ"الغد" أمس، إن لجان الامتحان اتخذت الاجراءات المناسبة بحق مرتكبي هذه المخالفات، تراوحت بين الغاء مبحث لـ25 مشتركا، والغاء دورة امتحانية لـ34، والغاء دورتيين متتاليتين لـ363.
وأضاف، أن الوزارة أنهت تصحيح مبحث التربية الاسلامية، وبشأن تصحيح مبحث اللغة العربية/ الثقافة المشتركة، أوضح ان تصحيحه في مراحلها النهائية، بينما ما يزال التصحيح مستمرا للمباحث الاخرى.
وأضاف، أن تصحيح الإجابات على ورقة القارئ الضوئي، سيجري بوضعها على الجهاز، مشيرا إلى أن دقة القراءة فيه تصل إلى 100%.
وتوقع كنانة إعلان نتائج "التوجيهي" في النصف الثاني الشهر المقبل، مشيرا الى أن طواقم العمل الإداري والفني بإدارة الامتحانات، تبذل جهودا كبيرة لاستخراج النتائج.
وبين أن الوزارة لن تحدد موعد إعلان النتائج، الا بعد التأكد من التفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات قبل الاستخراج النهائي لها.
ولفت كنانة، إلى أن دفاتر الإجابة، تمر بمراحل تقوم بها اللجان المختصة قبل الاستخراج النهائي للنتائج، تزيد على 11 مرحلة، للتأكد من تصحيح الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا وإلكترونيا، وأخذ عينة عشوائية من الدفاتر لإعادة جمع ومطابقة العلامات المثبتة عليها مع العلامات المدخلة على النظام المحوسب لكل مبحث وطالب.
وأكد حرص الوزارة على إنجاز مراحل التصحيح والتدقيق واستخراج النتائج بدقة، وبما يمنح الطلبة العلامات المستحقة التي حصلوا عليها وبشفافية تامة، مبينا أن عدد مراكز التصحيح بلغ 37 مركزا.
إلى ذلك، يتقدم 152114 طالبا وطالبة من سائر فروع "التوجيهي" لامتحان مبحث اللغة الإنجليزية اليوم، موزعين كالآتي: العلمي 59110، والأدبي 75407، والشرعي 121، والصناعي 5675، والاقتصاد المنزلي 7237، والزراعي 3122، والفندقي 1442 طالبا.
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