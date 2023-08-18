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كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، الجمعة، عن زيادة طفيفة في حجوزات الفنادق خلال الصيف؛ بعد قيام السلطة بإطلاق عدد من النشاطات.وقال الفرجات، إن السلطة أطلقت عدة نشاطات مؤخراً مثل مهرجان الضوء والعبارة الهوائية وسياحة المغامرات وحفلة للنجمة اللبنانية، هبة طوجي، التي ستقدم حفلًا غنائيًا يوم 25 آب الحالي، رفقة المنتج والمؤلف الموسيقي اللبناني أسامة الرحباني.وأشار إلى أن نحو 45 ألف شخص زاروا البترا خلال شهر آب الحالي، وبمجموع 800 ألف سائح منذ بداية العام الحالي، متوقعاً ارتفاع عدد الزوار للبترا الشهر الحالي عن الفترة ذاتها من العام الماضي.وحول العوائد المادية، أوضح الفرجات لقناة المملكة، أن العوائد المادية التي تنقسم إلى نوعين؛ منها مباشرة من رسوم دخول البترا تذهب لخزينة الدولة ومقدمي الخدمات ونحو 50% لخزينة السلطة، والعوائد الأخرى تأتي من الفنادق والقطاع الخاص "تجاوزت المتوقع"."بحسب الدراسات؛ فإن 80% من السياح الأجانب يأتون إلى الأردن بسبب البترا" وفق الفرجات.وتأتي الأحداث الفنية والثقافية للمساهمة والترويج لمشروع القرية الثقافية - البترا؛ وليشجع على إحياء منظومة التراث الثقافي لمنطقة البترا، ويعد موقعا جاذبا للسياح بعد زيارة للمواقع الأثرية لتشكل قيمة مضافة وخوض تجربة ثقافية غنية تعكس الطابع التراثي للمدينة، وإطالة مدة إقامة السياح على ما أفاد بيان السلطة.