الجمعة 18 آب 2023
النسخة المطبوعة

45 ألف شخص زاروا البترا خلال شهر آب الحالي

البترا - (أرشيفية)
البترا
كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، الجمعة، عن زيادة طفيفة في حجوزات الفنادق خلال الصيف؛ بعد قيام السلطة بإطلاق عدد من النشاطات.
وقال الفرجات،  إن السلطة أطلقت عدة نشاطات مؤخراً مثل مهرجان الضوء والعبارة الهوائية وسياحة المغامرات وحفلة للنجمة اللبنانية، هبة طوجي، التي ستقدم حفلًا غنائيًا يوم 25 آب الحالي، رفقة المنتج والمؤلف الموسيقي اللبناني أسامة الرحباني.اضافة اعلان
وأشار إلى أن نحو 45 ألف شخص زاروا البترا خلال شهر آب الحالي، وبمجموع 800 ألف سائح منذ بداية العام الحالي، متوقعاً ارتفاع عدد الزوار للبترا الشهر الحالي عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحول العوائد المادية، أوضح الفرجات لقناة المملكة، أن العوائد المادية التي تنقسم إلى نوعين؛ منها مباشرة من رسوم دخول البترا تذهب لخزينة الدولة ومقدمي الخدمات ونحو 50% لخزينة السلطة، والعوائد الأخرى تأتي من الفنادق والقطاع الخاص "تجاوزت المتوقع".
"بحسب الدراسات؛ فإن 80% من السياح الأجانب يأتون إلى الأردن بسبب البترا" وفق الفرجات.
وتأتي الأحداث الفنية والثقافية للمساهمة والترويج لمشروع القرية الثقافية - البترا؛ وليشجع على إحياء منظومة التراث الثقافي لمنطقة البترا، ويعد موقعا جاذبا للسياح بعد زيارة للمواقع الأثرية لتشكل قيمة مضافة وخوض تجربة ثقافية غنية تعكس الطابع التراثي للمدينة، وإطالة مدة إقامة السياح على ما أفاد بيان السلطة.
مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ المواطنون لرش أجسامهم بالماء-(تصوير: ساهر قدارة)

درجات الحرارة تلامس الـ 40 في عمان.. والأرصاد تحذر منذ13 ساعة

032bde89-a05c-4741-ba5f-d77eb0222f8a

مطلوب مصنف بالخطر جداً والمسلح في قبضة الأمن منذ23 ساعة

1692300761525

المياه تنفذ برنامجًا لترشيد استهلاك المياه بمباني الحسن الرياضية منذ24 ساعة

WhatsApp Image 2023-08-17 at 9.10.44 PM

بني مصطفى: الحكومة تعمل انسجامًا مع التوجيهات الملكية لربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث 17 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
0147

"المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية": جودة خدمات الصحة العامة "منخفضة"

منذ 27 دقيقة
طقس حار

أجواء حارة حتى الاثنين

منذ 28 دقيقة
عاملات في إحدى مزارع وادي الأردن-(الغد)

الوديان: أمننا الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية

منذ 28 دقيقة
مبنى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في عمان-(ارشيفية)

بدء العمل على مسودة "الوطنية لإدارة البيانات الصحية"

منذ 29 دقيقة
7410

هل يمكن للاستمطار الصناعي وحصاد الرطوبة مواجهة ندرة المياه؟

منذ 30 دقيقة
من-هو-الدكتور-عزمي-محافظة

وزير التربية: التوجيهي سيختفي بعد سنتين

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

توسيع الدوائر الانتخابية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات | منذ1 ساعة
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات |16 آب 2023
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات |16 آب 2023
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
 