 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

48286 مقترعا في "الأردنية" ينتخبون اتحاد طلبتهم اليوم

الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
 استكملت الجامعة الأردنية استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، المقرر إجراؤها اليوم.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الدكتور زياد الحوامدة، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في تصريحات صحفية أمس، حرص الجامعة على إجراء انتخابات بروح ديمقراطية وتنافس شريف، في أجواء من النزاهة والالتزام الكامل بتطبيق التعليمات، لمنح الطلبة حق اختيار ممثليهم للمجلس.اضافة اعلان
وأشار الحوامدة إلى أن الجامعة وبتوجيهات مباشرة من رئيسها الدكتور نذير عبيدات، عملت كل ما في وسعها لإنجاح العملية الانتخابية، وفقا للاستعدادات التي اتخذتها، والمتمثلة في توفير بيئة ملائمة للترشيح والاقتراع، وتشكيل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، إضافة إلى الإعداد الملائم لصناديق الاقتراع، وتوفير مختلف الإجراءات لضمان سير العملية الديمقراطية بالطريقة المثلى، وتسهيل عملية الانتخاب، فضلا عن ضمان الدقة والشفافية كما كان الحال في الأعوام السابقة.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 48286 طالبًا وطالبةً، فيما بلغت عدد القوائم المترشحة على مستوى الكليات 135 قائمة، إلى جانب 6 قوائم مترشحة على مستوى الجامعة، أما عدد الطلبة المترشحين ضمن قوائم الكليات فبلغ 593 طالبا، مقابل 92 طالبا ضمن القوائم المترشحة على مستوى الجامعة، ليبلغ مجموع الطلبة المترشحين الكلي 685، بما ينقسم إلى 416 ذكرا، و269 أنثى.
وقد بدأ المرشحون، منذ الثلاثاء الفائت، بالدعاية الانتخابية، وذلك بتعليق صورهم في أروقة وساحات الجامعة الداخلية، وتعليق المنشورات الورقيَّة، إضافة إلى اليافطات، والبطاقات التعريفيَّة بكافَّة أنواعها، لتُوضع في مكان لا يُعيق العمليّتين الأكاديميّة والإداريّة، أو الحركة والسير في الجامعة.
ولفت الحوامدة إلى أن الجامعة على مسافة واحدة من جميع طلبتها، ومن سائر القوائم المترشحة، وتُعرب عن ثقتها بوعي الطلبة ومسؤوليتهم، وتدعوهم للمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، بروح تنافسية شريفة، وإخراجها بصورة تليق بالجامعة الأردنية، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من وجود مجلس اتحاد الطلبة الذي يرتكز على المشاركة في بناء الشخصية الطلابية المتكاملة الواعية لقضايا أمتها، وتعزيز الانتماء للجامعة والوطن والأمة وتمثيل الجسم الطلابي.
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