الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

4887 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة الشهر الماضي

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شاحنات مساعدات
غزة- قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن 4887 شاحنة مساعدات دخلت القطاع الشهر الماضي.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن 1166 شاحنة دخلت من معبر رفح، و3721 شاحنة من معبر كرم أبو سالم، فيما دخل إلى شمالي قطاع غزة 419 شاحنة من إجمالي هذه الشاحنات.اضافة اعلان
وبين أن متوسط شاحنات المساعدات اليومية بلغ 163 شاحنة، وهو أقل بكثير من احتياج المواطنين، لا سيما في شمالي غزة، وأن نحو 8 بالمئة فقط من إجمالي هذه الشاحنات، دخل مناطق الشمال رغم أنها هي الأشد حاجة والأكثر تعرضا لأزمة الأمن الغذائي ويوجد بها 700 ألف مواطن، ولا تستطيع هذه الكمية المتواضعة تلبية احتياجاتهم الغذائية والحياتية المختلفة، ما يستدعي العمل لزيادة أعداد شاحنات المساعدات الواردة لشمال غزة ورفع نسبتها من إجمالي الشاحنات الداخلة للقطاع.
ودعا المكتب إلى فتح دائم لجميع المعابر الواصلة لقطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميا، لتجاوز آثار أزمة الغذاء التي تعصف بوسط وجنوب القطاع، وإنهاء المجاعة وانعدام مؤشرات الأمن الغذائي بشماله.
ودان ممارسات الاحتلال بالتضييق على عمل المؤسسات الإغاثية واستهداف طواقمها ومنعها من العمل، والتحكم بكميات الغذاء التي تصل لأبناء الشعب الفلسطيني لتبقى دون تحقيق مستويات الأمن الغذائي لهم. -(بترا)
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