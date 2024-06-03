%5.4 المشاريع المنفذة من "التحديث الاقتصادي" في الربع الأول

فرح عطيات

اضافة اعلان

عمان - كشفت نتائج تقرير رصد محلي مختص، عن أن "نسبة المشاريع المنفذة من مجمل الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي في الربع الاول من العام الحالي، وصلت لـ5.4 %، وبواقع 16 مشروعا من أصل 293 يفترض تنفيذها هذه السنة".وفي التقرير الذي أطلقته مؤسسة "محامون بلا حدود" بالشراكة مع مركز الحياة "راصد" أمس، وينفذ بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي "بلغ عدد المشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ 227 مشروعا". كما احتل قطاع الطاقة النسبة الأعلى في المشاريع المنجزة، والبالغة 5 مشاريع من أصل 27، تلاها قطاع الخدمات المالية، وبعدد مشروعين اثنين من أصل 8 مشاريع. في حين لم تتجاوز قطاعات الرعاية الصحية والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، والصناعات الإبداعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة ومواقع إنتاج الأفلام، والتعليم العام، والتعليم العالي، والبيانات، والاقتصاد الأخضر، سوى مشروع واحد من إجمالي 141 مشروعا.ووفق التقرير، فإن أعلى نسب المشاريع قيد التنفيذ كانت في قطاع الاستثمار، وبلغت 14 مشروعا، وأما في الخدمات اللوجستية والنقل فوصلت لـ25 مشروعا، تلاها التعدين والتجارة بنسبة مماثلة للإنجاز، والتي قدرت بـ4 مشاريع لكل منها. أما المشاريع قيد التنفيذ في قطاع المياه فوصلت لـ10، وفي التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل 14، وفي إنتاج الأفلام، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الحضرية الخضراء، فمشورع واحد فقط، وفق التقرير.وفي ضوء نسب الإنجاز، دعت "محامون بلا حدود" الجهات الرسمية، وعبر رئاسة الوزراء، لعقد لقاء تنسيقي لتقيم المرحلة، ونسب الإنجاز، واتخاذ إجراءات ضمان سير التنفيذ وفق ما هو مخطط لها، أو إعادة النظر في الأطر الزمنية لتكون معقولة.وأشار الرئيس التنفيذي لمحامون بلا حدود د. صدام أبو عزام إلى أن "رؤية التحديث الاقتصادي، وضعت إطارا إستراتيجيا شاملا للخطط، والسياسات الاقتصادية في المملكة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام"، مضيفا أن "هذه الرؤية تسعى لبناء اقتصاد مرن ومستدام، قادر على توليد فرص عمل جديدة من خلال جذب الاستثمارات النوعية".