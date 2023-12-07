5.5 % زيادة مخصصات "التربية" في موازنة العام المقبل

آلاء مظهر

اضافة اعلان

ارتفعت مخصصات النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة التربية والتعليم في مشروع موازنة للعام المقبل إلى 5.5 %، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي.وبحسب المشروع، فمجموع هذه النفقات، ارتفع 64.288 مليون دينار إلى 1.254 مليار، مقارنة بـ1.190 مليار، معاد تقديرها عن العام الحالي.وارتفعت النفقات الرأسمالية 19.910 مليون في موازنة العام المقبل، لتصبح نحو 146.129 مليون مقارنة بـ126.219 مليون، معاد تقديرها عن العام الحالي، أما النفقات الجارية فارتفعت 44.378 مليون، لتصبح 1.108 مليار، مقارنة بـ1.064 مليار، معاد تقديرها عن العام الحالي.وقالت الوزارة إن الارتفاع بزيادة مخصصات النفقات الرأسمالية، تركز في زيادة مخصصات مشاريع إنشاء المدارس الممولة من القرض السعودي بـ1.5 مليون، والدعم المقدم المركز الوطني لتطوير المناهج 1.4 مليون، بالاضافة إلى مشروع صيانة واصلاحات المباني للتعليم الأساسي 4 ملايين، ومشروع وإنشاء أبنية مدرسية/ بنك تنمية المدن والقرى 2.4 مليون، ومشروع طباعة الكتب المدرسية 3 ملايين.فضلا عن مشاريع إضافات لأبنية مدارس التعليم المهني بـ2 مليون، وتطوير منظومة التميز في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز بمليون، وإحداث التعليم الدامج للطلبة ذوي الاعاقة بـ 12 مليون، وانشاء ابنية مدرسية بالشراكة مع القطاع الخاص بمليون دينار، وادارة برنامج التعليم الاساسي بـ2 مليون، وانشاء ابنية مدرسية للتعليم الاساسي الممول من القرض الكويتي بمليون، واضافة غرف صفية لرياض الأطفال بـ2 مليون، والبنية التحتية لشراء أجهزة التعلم عن بعد بـ2 مليون، ومشاريع للامركزية بـ1.1 مليون.أما النفقات الجارية، فزادت مخصصاتها لأسباب عدة، منها زيادة مجموعة تعويضات العاملين 40.1 مليون دينار زيادة طبيعية في الرواتب والأجور والعلاوات وكلف التعيين على الشواغر، وزيادة النفقات التشغيلية 3.6 مليون، تتركز في بنود الماء، والكهرباء وصيانة الآلات والأثاث والقرطاسية والمطبوعات واجور العاملين في امتحان الثانوية العامة، والتغذية المدرسية، واستئجار المركبات وارتفاع النفقات الأخرى 736 ألفا، نتيجة لزيادة بند دعم تعليم الطلبة ذوي الاعاقة والبعثات العلمية والدورات التدريبية.وحددت الوزارة أولويات ونتائج ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024-2026 أولها: زيادة فرص حصول الأطفال على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة، وزيادة استعدادهم للتعلم من أجل الحياة، بما يؤدي لزيادة فرص حصولهم على تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتوسع في هذه الخدمات، وزيادة استعدادهم للتعلم، وتطوير نظام ضمان جودة موحد لرياض الأطفال الحكومية والخاصة، وزيادة التحاق ذوي الاعاقة منهم برياض الأطفال، أما الأولوية الثانية، فتتضمن زيادة الوصول للتعليم المهني وتحسين نوعيته، بما يضمن زيادة المشاركة بالتعليم المهني وتحسين جودته، والوصول لشراكات مطورة بين مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص، وتحديث نظام توزيع الطلاب بعد الصف الـ9، تلبية لمتطلبات العمل، ووضع إطار وطني محدد.في حين تتمثل الأولوية الثالثة بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واستدامتها للنظام التربوي، بوضع آلية محسنة لانتقاء القيادات في المستويات الادارية، ووجود منهجيات وآليات محسنة لاختيار المعلمين وتوظيفهم وتأهيلهم قبل الخدمة، وتطوير إطار متابعة وتقييم وضبط الجودة لسياسات التنمية المهنية.يضاف إلى ذلك، أولويات تتعلق بمحور الجودة وتوفير نوعية تعليم محسنة لأعداد المواطن الصالح المنتج المنتمي لبلده، ومحور تعزيز تعليم يحقق الابتكار والتميز لسياسات تعليمية فاعلة، تسهم بتحقيق الأهداف ذات الأولوية لقطاع التعليم، والنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الاعاقة، والتغير المناخي عبر المدارس الخضراء، واعادة تدوير المياه الرمادية، بحيث يتوقع تزويد المدارس الكبيرة بالطاقة الشمسية، ونيل شهادة المباني الخضراء الصديقة للبيئة، واستخدام المياه المعاد تدويرها بري بعض المزروعات.