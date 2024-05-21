%50 من طلبة الجامعة الأردنية يصوتون لمجلس "الاتحاد"

محمود الطراونة

في وقت أجرت فيه الجامعة الأردنية انتخابات مجلس طلبتها بعد انقطاع دام 4 اعوام (2019 آخر انتخابات للمجلس)، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، إغلاق صناديق اقتراع انتخابات اتحاد طلبة الجامعة التي بدأت صباح أمس، وبدء عملية الفرز، إذ تجاوزت نسبة التصويت الـ50 %، بحيث أدلى نصف طلبة الجامعة بأصواتهم، وسمح لـ48286 طالبًا وطالبة الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في المجلس.

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وتعتبر هذه الانتخابات باكورة العمل السياسي في الجامعات، وتأتي قبيل انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها في العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل.



وكانت اللجنة العليا للانتخابات في الجامعة، مددت تصويت الطلبة ساعة واحدة بعد الرابعة مساء، لكي ترفع القوة التصويتية، وتتيح المجال أمام الطلبة لاختيار ممثليهم، وفقا لنائب رئيس الجامعة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات د. زياد الحوامدة.



واتبع اتحاد الطلبة للدورة الانتخابية الحالية، آلية مختلفة، بحيث يجري انتخاب المترشحين للمجلس عبر قوائم انتخابية، ولا يسمح لمستقلين بخوض الانتخابات، وفق نموذج جديد يحاكي الانتخابات النيابية.



الأمن الجامعي، توزع في مناطق بالجامعة، لمنع أي محاولات لإرباك العملية الانتخابية، في وقت حدثت فيه مناوشات خفيفة بين قوائم متنافسة، جرت السيطرة عليها.



وشهدت بوابات الجامعة، انتشارا لرجال الأمن، يقومون بتنظيم دخول الطلبة من بوابات الجامعة الأربعة، وتنظيم عمليات الدخول وتجديد البطاقات الجامعية وضبط الاقتراع.



ويسمح للطالب بالإدلاء بصوتين، أحدهما لقائمة على مستوى الكلية وآخر على مستوى الجامعة، في نسق يشابه إلى حد كبير القائمتين العامة الوطنية والمحلية.



رئيس الجامعة د. نذير عبيدات، دعا الطلبة للتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار اتحاد قوي يدافع عن مصالحم، ويتعاون مع مؤسسات الجامعة لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني برسم ملامح المستقبل الواعد بالإنجاز للشباب الطموح.



وقال عبيدات للطلبة "أنتم مقبلون أيضا على المشاركة في انتخابات نيابية بتجربة حزبية على المستوى الوطني بعد عدة أشهر، ما يدعو لأن تشكل انتخابات اتحاد طلبة الجامعة دافعا قويا للشباب الجامعي، للانخراط بالعملية السياسية التي تسهم باستكمال بناء الأردن الحديث والقوي والمزدهر في ظل قيادته الهاشمية".



وأشار خلال جولة على مراكز الاقتراع في كليات الأعمال والحقوق والصيدلة، إلى أن الجامعة ماضية بقوة في تعزيز المسيرة الديمقراطية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية، باعتبار الطلبة قادة المستقبل، والقادرين على إحداث التغيير الإيجابي الذي يرقى بمسيرة الوطن.



وأكد أن الجامعة، نجحت بتأهيل طلبتها للمشاركة السياسية الفاعلة، ما تجلّى في مشاركتهم بانتخابات الاتحاد وتنمية مهارات القيادة لديهم، ودمجهم في العمل السياسي.



وخلال الجولة، تبادل عبيدات الحديث مع أعداد كبيرة من الطلبة حول سير العملية الانتخابية، التي دارت كما خُطّط لها من قبل اللجان المشرفة عليها.



كما التقى رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع، وأثنى على جهودهم في إنجاح الانتخابات التي أظهرت الجامعة بصورة حضارية حقيقية.



ووفقا للحوامدة، فإن عدد الدوائر الانتخابية بلغ 19، بواقع دائرة/ كلية، خصص لها 93 مقعدًا، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة على مستوى الجامعة خُصّص لها 18 مقعدًا، بما مجموعه 111 مقعدًا.



وأوضح الحوامدة أن التصويت جرى باسم القائمة المترشحة، إذ يحق للطلبة الإدلاء بصوتين؛ أحدهما للقائمة المترشحة على مستوى الكلية، والآخر للقائمة المترشحة على مستوى الجامعة، على أن يكون التنافس على المقعد على أساس تحقيق العتبة التي حددتها تعليمات الانتخابات بـ8 %، سواء على مستوى الكليات أم الجامعة.



وأشار إلى أن عدد نم يحق لهم التصويت بلغ 48286، وأن عدد القوائم المترشحة بلغ 146، 7 منها ترشّحت على مستوى الجامعة، بينما انسحبت واحدة، لتتبقى قوائم: النشامى. أهل الهمة. العودة. الكرامة. التجديد، والمستقبل لنا، فيما ترشح على مستوى الكليات 139 قائمة، انسحبت منها 4.



ووفقا للحوامدة، بلغ عدد المترشحين 685 طالبًا وطالبةً، بينهم 416 طالبًا و269 طالبة، (92)، منهم ترشحوا على مستوى الجامعة، و593 ترشحوا على مستوى الكليات.



وأشار إلى أن الانتخابات جرت بصورة عكست الوعي الديمقراطي الحقيقي الذي يتمتع به طلبة الجامعة؛ حيث لم تُسجَّل أي اعتراضات رسمية ممن لم يحالفهم الحظ، لافتًا إلى أن هذا النجاح الذي يسجل للجامعة، جاء نتيجة توجيهات إدارتها بضرورة سير الانتخابات بشفافية، مع إتاحة الفرصة للطلبة للتعبير عن تطلعاتهم، مؤكدًا تقديم الدعم المادي والمعنوي لمجلس الاتحاد الجديد، بما يصب في خدمة الطلبة والجامعة.



وأعرب عدد كبير من الطلبة عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الانتخابات، وارتياحهم لإجراءات اللجان المشرفة عليها لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بيسر وسهولة.



وحول انتخابات اتحاد الطلبة/ فرع العقبة، أعلنت اللجنة أسماء الفائزين على النحو الآتي



على مستوى الكليات: اللغات: محمد عبادة إبراهيم هايل الشديفات. أحمد فراس أحمد الحريرات. ليمار عمر قفطان المومني.



الأعمال: إبراهيم عوض عبد الحميد الزغول. أيسر محمد أحمد المزايدة. أحمد كامل عبد الرحمن النجيدين.



السياحة والفندقة: عمرو باسل محمد عبد العزيز. يمان نضال سلمان العاصي. سندس حسين سالم الرضاوين.



نظم تكنولوجيا المعلومات: محمود رأفت عبد الجليل الجيزاوي. خالد سليمان حسين عرايشة. أحمد عمر عبد الله الجويعد.



العلوم الاساسية والبحرية: عبد القادر عدنان عبد القادر عباس. يزن أكرم أحمد حماد. نمي رائد صالح جوارن.



الحقوق: أنس ايمن محمد المعاني. مامون رائد عبد الرحيم اللصاصمة. محمود محمد علي نصيرات.



التمريض: الوليد لؤي عبد الجليل الأقطش. لطفي حسن عمر الخزاعي. نور حسين تركي الخوالد.



الفائزون على مستوى الفرع: محمد خالد محمود العسيلي. عبدالحميد عبدالرؤوف الرواشدة.

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