الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتائج "تكميلية التوجيهي" مساء اليوم.. و"التربية" لن تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عنها

570 ألف طالب من "الخاصة" يستأنفون الفصل الثاني

باص مدرسة خاصة في عمان خلال نقل الطلاب-(أرشيفية)
باص مدرسة خاصة في عمان خلال نقل الطلاب-(أرشيفية)
عمان - يلتحق اليوم الخميس نحو 570 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، في مدارسهم الخاصة إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/ 2024، بحسب الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.اضافة اعلان
وقال المساعفة لـ"الغد" إن الوزارة اعتمدت في العام الدراسي الحالي تقويما للمدارس الخاصة مغايرا للمدارس الحكومية التي كانت بدأت فصلها الدراسي الثاني في 21 كانون الثاني (يناير) الحالي لغايات تنفيذ إجراءات تعويض الفاقد التعليمي، عبر برنامج التدخلات العلاجية. 
وأضاف أن عدد الطلبة في المملكة، بمختلف السلطات التعليمية وفق الإحصائيات، بلغ 2.250 مليون، منهم 570 ألفا في المدارس الخاصة موزعين على 3394 مدرسة. 
وأشار إلى أن عودة الطلبة الخميس لمقاعدهم الدراسية تتطلب من المدارس الخاصة أن تكون في أعلى جاهزيتها لتأمين انطلاقة مثلى للفصل الدراسي الثاني.
وبحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي 2023/ 2024، فإن عطلة الشتاء التي استمرت 14 يوما بدأت في 8 كانون الثاني (يناير) الحالي وانتهت أمس الأربعاء.
ونوه المساعفة بأن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الثاني ستبلغ 99 يوما، فيما بلغت للأول 96 يوما، وبهذا يكون مجموع عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد 195 يوما. 
وتابع أن التقويم المدرسي حدد موعد بدء الاختبارات التحصيلية النهائية المدرسية للفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوية (الصف 11) في 26 أيار (مايو) المقبل، وتستمر لغاية 15 حزيران (يونيو) المقبل. 
وأوضح أن الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الثانوية العامة الصف الـ12 (التوجيهي)، أو ما يطلق عليها الاختبارات التجريبية، ستبدأ في 4 أيار(مايو) المقبل، وتستمر لغاية 20 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أن العطلة الصيفية ستبدأ في 16 حزيران (يونيو) المقبل.
وفي سياق آخر، قال المساعفة إن الوزارة ستعلن الساعة السادسة مساء اليوم الخميس نتائج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي). 
وأشار إلى أن الوزارة سيكون لديها بيان تفصيلي عن نتائج الدورة يتضمن نسب النجاح العامة، ونسب النجاح في المباحث، وتداريج المعدلات.
وأوضح أن الوزارة لن تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان النتائج، وبإمكان الطلبة الدخول على الرابط  www.tawjihi.jo للاطلاع على نتائجهم عند السادسة مساء اليوم. 
يذكر أن عدد الطلبة المسجلين في "تكميلية التوجيهي" لهذا العام لكافة الفروع بلغ 81614  طالبا وطالبة. 
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