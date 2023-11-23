6 محاور لخريطة طريق مقترحة للتمويلات المستجيبة للمناخ في الأردن

فرح عطيات

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وضع ممثلون عن القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، وأكاديميون، ومتخصصون في مجالات الاستشارات، ستة محاور لخريطة طريق مقترحة للتمويلات المستجيبة للمُناخ في الأردن.وستحدد خريطة الطريق الخطوات اللازم اتخاذها من قبل وزارتي البيئة والطاقة والثروة المعدنية لتعزيز التنسيق والدعم للقطاع الخاص للوصول الى تمويل المُناخ لتحقيق رؤية المملكة باقتصاد أخضر منخفض الكربون، وقادر على الصمود، ويحقق سبل العيش المستدامة.و"من خلال اتباع نهج تشاوري وتشاركي مع الحكومة، سيتمكن القطاع الخاص من تحديد الفرص لوضع أهداف واضحة عبر التدخلات السياسية، وأفكار المشاريع التي تدفع الاستثمار في المجالات الخضراء ذات الأولوية للقطاعات"، وفق الإطار الاستراتيجي المقترح للخريطة.وأكد مدير مديرية التغير المُناخي في وزارة البيئة بلال الشقارين أن "القطاع الخاص في الأردن لا بد أن يقود المشاريع المستجيبة للمُناخ، وليس فقط أن يكون شريكا مع الحكومة في ذلك، وصولا إلى تحقيق سائر الأهداف المدرجة في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا".وبين الشقارين، في الجلسة الحوارية الثانية بين القطاعين العام والخاصة المعنية بتمويل المُناخ، والتي تعقدها الوزارة بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، أن "الأردن رغم أنه لا يشارك في انبعاثات غازات الدفيئة سوى بنسبة لا تتعدى 0,06 %، لكنه يبذل جهوداً كبيرة في تنفيذ مشاريع للتخفيف من تلك النسب، سواء بتبني مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أو غيرها".ولفت الى أن "تنفيذ مشاريع التكيف مع تداعيات المُناخ يعد أولوية في الأردن، ولكن من المهم أن يجري تقديم تسهيلات لعمل القطاع الخاص وخاصة ما يتعلق بالتمويلات المُناخية".ولذلك، بحسبه "عملت وزارة البيئة على اعداد الأدلة والاستراتيجيات والخطط ذات العلاقة بالتمويلات المُناخية خلال الفترة الماضية، من بينها استراتيجية التمويل الخضراء التي أعدت بالتعاون مع البنك المركزي، والبنك الدولي".وشدد على أن "هنالك فجوة بين القطاعين العام والخاص بشأن العمل المُناخي، لكن هنالك حاجة الى معالجة التحديات وهذه الفجوات وصولاً الى وضع خريطة طريق، وعمل لتخفيض الانبعاثات، وتنفيذ مشاريع مستجيبة للمُناخ".وتهدف هذه الجلسة الحوارية الثانية إلى "تطوير خريطة طريق حتى يتمكن القطاع الخاص من الوصول إلى تمويل المُناخ"، وفق الممثل المقيم للمعهد العالمي للنمو الأخضر كريستوف اسكوت.ولفت اسكوت إلى أن "تغير المُناخ يحتل أولوية قصوى على جدول الأعمال العالمي، وهناك الكثير من الأموال المتاحة من البلدان المتقدمة لدعم تحقيق هدف الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية".ولكن، وفق قوله فإن "التحدي يكمن في الوصول إلى هذه التمويلات على الرغم من توفر الكثير من المال، ولذلك يجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل معًا لمساعدة مختلف أصحاب المصلحة في الوصول إلى هذا التمويل".وأشار إلى أن "الغرض من خريطة الطريق هذه التي سنناقشها هو في الواقع تحديد بعض المعالم المختلفة الخاصة بكيفية تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى تمويل المُناخ".ولفت إلى أن "بعض المشاريع ليست مربحة، وبعضها يحقق ربحا، لذلك نريد العمل مع القطاع الخاص على نوع من تلك التي يستفيد منها، وعبر فهم احتياجاته في هذا المجال".وقدمت اختصاصية التمويل المناخي هالة الحموي عرضا حول الهيكل ورؤية خريطة الطريق المقترحة التي ستغطي الفترة حتى عام 2028، وتسعى للحفاظ على مشاركة القطاع الخاص لتحقيق النتيجة النهائية، المتمثلة في الوصول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، وقادر على الصمود، ويحقق سبل العيش المستدامة.وستنفذ تلك الخطوة، بحسب الحموي "ضمن أهداف محددة سيضعها القطاع الخاص وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية، تغطي قطاعات ستحدد لاحقا".وهذه الخريطة تضم في تنفيذها ممثلين عن القطاع الخاص مثل رجال الأعمال، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، وآخرين من الجهات الفاعلة مثل مديرية التغير المُناخي في وزارة البيئة، وغيرها من نقاط الاتصال التابعة للوزرات المعنية بهذا القطاع والنمو الأخضر.وهنالك أربعة محاور عمل سُتبنى عليها خريطة الطريق، التي تُعدها وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارات أخرى، تتمثل برفع الوعي والمعرفة حول مصادر التمويل المناخي المحلية والدولية، وزيادة المشاريع المناخية، مع تقديم المساعدة في تأطير الأوراق المفاهيمية للمشاريع المقترحة للتمويل المناخي، بحسبها.ويحدد الإطار الاستراتيجي لخريطة الطريق خمسة محاور للعمل من بينها "زيادة الوعي المعرفي بين ممثلي القطاع الخاص بشأن الأهداف المتفق عليها حول تنفيذ مشاريع مستجيبة للمُناخ"، وفق نائبة ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر كريستال كوبر.كما أن "التنسيق بشأن السياسات والبحث، والتطوير وتحديد المشاريع، وصولا إلى تطوير مشروعات سيتم تقديمها إلى صندوق المناخ الأخضر للمُناخ بهدف الحصول على موافقة اللجنة الوطنية على مقترح التمويل، من بين الأطر التي تقوم عليها الخريطة"، وفق كوبر.وأضافت: "بشأن تعزيز السياسات وتنفيذها فإن وزارة البيئة ستبقي العمل على ضمان اعتماد السياسات المناسبة لتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى التمويل المُناخي من المصادر المحلية والخارجية، مثل صناديق المُناخ، وبنوك التنمية متعددة الأطراف".وشددت على أن "الحكومة تقع عليها مسؤولية ضمان تنفيذ السياسات، لكن على القطاع الخاص أن يلتزم بالإطار التنفيذي ومواءمة استراتيجياته، وعملياته الداخلية مع تلك المعتمدة على المستوى الوطني".وفي المحور المتعلق بالتمويل، ستصف الخريطة "المشهد العالمي لتمويل المُناخ بما في ذلك أحدث الأرقام، والأدوات مع التركيز على الأكثر قابلية للتطبيق على القطاع الخاص، وتحديد الوضع المالي الحالي في الأردن حول تمويل المُناخ".