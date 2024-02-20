الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

%6 من العمال المهنيين مسجلون بـ"الضمان"

مبنى الضمان الاجتماعي -(أإشيفية)
مبنى الضمان الاجتماعي -(أإشيفية)
عمان- أظهرت أرقام مديرية تنظيم العمل المهني في وزارة العمل أن إجمالي العمال في المحلات المسجلة في العمل المهني بلغ خلال عام 2023، (611) عاملا، 39 منهم مسجلون في مؤسسة الضمان الاجتماعي، بنسبة 6 % فقط.اضافة اعلان
ووفقا للأرقام التي حصلت عليها "الغد"، فإن عدد العمال الأردنيين في تلك المحال يبلغ 520 ، 90 منهم من الأجانب.
في حين بلغ عدد العمال المهنيين في تلك المحال 519 عاملا بنسبة
85 %، من عدد العمال الإجمالي، في حين أن عدد عمال الإدارة والخدمات 91.
وأظهرت الأرقام أن المديرية نفذت355 زيارة توعية لتلك المحال عام 2023.
وأما بالنسبة للحاصلين على مزاولة المهنة فقد بلغ عددهم 88 عاملا توزعوا وفقا لمتخصص بعدد ثلاث، ومهني بعدد 2، وماهر بعدد 82 عاملا.
في حين صنفت زيارات المتابعة (الإجراءات القانونية)، ووضع المحلات عند الزيارة ، إلى زيارات نصح وإرشاد وبلغ عددها 409 زيارات، تنبيه 27 زيارة، مغلق كليا 14، مغلق 102، وملتزم 96.
يشار إلى أن مديرية تنظيم العمل المهني، تهدف لتنظيم وتصنيف المنشآت والعاملين في مصفوفات مهنية، لتحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية في سوق العمل المهني وتطوير مهاراتها، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والمعايير والأدوات الرقابية والتكنولوجية والشراكة المؤسساتية، وإصدار شهادات التصنيف المهني وفق المعايير والأسس المعتمدة والتأكد من مدى تطبيق أحكام قانون تنظيم العمل المهني النافذ، عبر إجراء الزيارات التفتيشية الدورية لتقديم النصح والإرشاد.
كما وتعمل على تحديد نطاق الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والفرعية، التي ستطبق عليها معايير التصنيف، وتشكيل اللجان الفنية من القطاعين العام والخاص لتطوير معايير تصنيف المحلات المهنية المشمولة بأحكام القانون. 
وتهدف ايضا، لتشكيل اللجان الفنية للكشف على تصنيف المحلات وفقاً للشروط والأسس المعتمدة بهذا الخصوص، وتشكيل لجان الإشراف على تنفيذ الاختبارات المهنية للعاملين المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين خارج نطاق المحلات، وحصر مسميات المهن والوظائف وترتييا وتبويها وتعريفها في مصفوفات مهنية متدرجة هرمياً، وبحسب نطاق الأنشطة الاقتصادية، وتحديد الحد الأدنى للأجور لكل نشاط اقتصادي، وحصة العمالة الوافدة لكل نشاط اقتصادي حسب حجم المنشأة وتقييميا.
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