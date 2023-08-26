الأحد 27 آب 2023
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64 ألف طلب لـ"لقبول الموحد" للبكالوريوس و88 ألفا للدبلوم

التعليم الجامعي
التعليم الجامعي
عمان- بلغ عدد المتقدمين للقبول الموحد من فئة البكالوريوس حتى يوم أمس السبت 64162 طلبا، فيما بلغت طلبات برنامج الدبلوم 8832 طلبا، وفق مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العالمي مهند الخطيب.اضافة اعلان
وأشار الخطيب في تصريحات لـ "الغد" أمس إلى أن الطلبات المقدمة لكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية (منح) بلغت 3360 طلبا.  
وكان مجلس التعليم العالي حصر الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة البكالوريوس في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام الجامعي 2023-2024، كما أقر الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية إضافةً إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية.
وجاء تحديد الأعداد بناءً على عدة معايير من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافةً إلى الأخذ بعين الاعتبار كلا من العدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص، وكذلك قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة (50)%.
وبلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول في مرحلة البكالوريوس (36425) طالباً وطالبة يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وفيما يتعلق بمرحلة الدبلوم المتوسط أقر مجلس التعليم العالي قبول (7085) طالباً وطالبة.
كما قرر مجلس التعليم العالي إيقاف القبول في (74) تخصصا لمرحلة البكالوريوس، و(114) تخصصا في مرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل 2023-2024، وذلك بسبب اكتمال الطاقات الاستيعابية الخاصة لهذه التخصصات.
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