65 مليون دينار زيادة مقدرة بموازنة وزارة الصحة للعام 2024

حنان بشارات

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عمان - ارتفعت موازنة وزارة الصحة المقدرة للعام 2024 إلى 766 مليون دينار بعد أن كانت 701 مليون للعام 2023 بزيادة قدرها 65 مليون دينار.وكان من أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديرها، زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بمقدار 20.665 مليون دينار، والتي تركزت في الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، وتعبئة الوظائف المحدثة والشاغرة على جدول التشكيلات، فضلا عن زيادة مخصصات العمل الإضافي والحوافز للأطباء.كما تركزت الزيادة في مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات بمقدار 10.755 مليون دينار، ومخصصات الأدوية والأمصال والمطاعيم والمستهلكات الطبية وعقود الأمن والحراسة، وعقود الخدمات الفندقية وبند الإعاشة.أما النفقات الأخرى فزادت بمقدار 1.74 مليون دينار، وتركزت في زيادة المخصصات اللازمة لشراء خدمات أطباء الاختصاص، وزيادة المبلغ المخصص للاتفاقيات المبرمة مع الجامعات، وإعادة تبويب بعض بنود النفقات ضمن مجموعة النفقات الأخرى.وفيما يتعلق بمخصصات المساعدات الاجتماعية لغير المؤمنين صحيا، فزادت بمقدار 5 ملايين دينار، فضلا عن الدعم المقدم للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بمقدار 0.886 مليون دينار، إضافة إلى الإعانات المقدمة لصندوق قصور الكلى والتي زادت بمقدار مليوني دينار.وارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 24.016 مليون دينار، حيث تركزت في رصد المخصصات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع مستشفى الأميرة بسمة بزيادة تقدر بنحو 10 ملايين دينار، وزيادة مخصصات مشروع الحوسبة الصحية (حكيم)، وكذلك زيادة مخصصات المحافظات/ اللامركزية، إضافة الى زيادة مخصصات مشاريع التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الصحة.وتعمل وزارة الصحة على تحسين الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية بجودة وعدالة، وبمشاركة مجتمعية فاعلة، فضلا عن إدخال مطعوم المكورات الرئوية في برنامج التطعيم الوطني للعام المقبل، إضافة إلى إطلاق خدمات الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال، من خلال تحديث دليل حول الكشف المبكر عن خلع الورك التطوري، والشلل الدماغي لدى الأطفال.ووفقا لبرامج الوزارة، تعتزم عقد ورشات تدريبية للكوادر الطبية على برتوكول (HAERTS أطباء+ تمريض)، وتدريب جميع ضباط ارتباط التبليغ الإلكتروني لوفيات الأمهات في المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية، والخدمات الطبية الملكية، وأقسام الطب الشرعي، إضافة إلى تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وبجودة عالية، حيث تم تدريب عدد من الكوادر الصحية حول خدمات تنظيم الأسرة.وتعمل الوزارة على زيادة نسبة المراكز الصحية التي تقدم خدمات الصحة النفسية وتدريب كوادرها على برنامج سد الفجوة في مجال الصحة النفسية (mhGAP) إضافة إلى تنفيذ حملات توعية وتثقيف عن أهمية الإقلاع عن التدخين والتوعية بخصوص عيادات الإقلاع التابعة لوزارة الصحة.كما تعتزم عقد تدريب لجميع الكوادر الصحية العاملة في برنامج التطعيم على الخطة التفصيلية للتطعيم، وتدريب الكوادر على آلية التبليغ والتعامل مع الفئات المعنفة للكشف المبكر عن علامات الخطورة وتحويلهم للجهات المناسبة، فضلا عن حملات إعلامية حول أهمية المطاعيم وضرورتها للصحة العامة، وتدعيم الطحين الموحد في الفيتامينات والمعادن.وضمن خطة الوزارة التنفيذية، تعتزم تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، والحد من انتشار الأمراض السارية والسيطرة عليها، إضافة إلى الحد من انتشار الأمراض غير السارية، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وتنظيم الأسرة وصحة الطفل.كما تعمل على الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بصحة البيئة، وتعزيز خدمات الصحة المدرسية بمكوناتها كافة، إضافة إلى تعزيز ممارسة السلوكيات الصحية في المجتمع، وبرامج الصحة المهنية.وتعكف أيضا على تبني نموذج الصحة العامة والطب الوقائي، ونموذج صحة الأسرة في الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز ودمج خدمات الصحة النفسية وذوي الإعاقة، فضلا عن مكافحة الإدمان، إضافة الى الرعاية الصحية الأولية/الخدمات والمراكز الصحية، والأمصال والمطاعيم والأدوية والمستهلكات الطبية، والإدارة والخدمات المساندة، علاوة على تحسين الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بجودة وعدالة وبمشاركة مجتمعية فاعلة.وضمن خطتها، تعمل على استحداث قسم القسطرة القلبية في عدة مستشفيات، والتوسع في اعتمادية المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى تدريب فرق الاستجابة العاجلة EMT، وزيادة أعداد أسرة الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن زيادة عدد أطباء اختصاص طب الطوارئ.وتعتزم الوزارة شراء خدمات الأطباء من التخصصات النادرة والفرعية بناء على الحاجة لها، والتوسع في برامج الإقامة في التخصصات الطبية المختلفة، إضافة إلى تحسين إجراءات الاستخدام الأمثل والفاعل للموارد البشرية بناء على الاحتياجات الفعلية للكوادر، وتعزيز برامج بناء قدرات العاملين في وزارة الصحة وربطها ببرامج التطوير المهني المستمر.كما تقضي خطة الوزارة التي بنيت وفقها موازنة العام المقبل، على تحسين وتطوير فاعلية التزويد وعملية إدارة المخزون الطبي وغير الطبي، والتوسع في التغطية التأمينية، وزيادة كفاءة وفاعلية إدارة الموارد المالية.كما تعمل على التوسع في استخدام أنظمة الطاقة البديلة في وزارة الصحة، وضبط وترشيد الإنفاق والتوسع في تطوير نظام فوترة لخدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات الأخرى في شراء الخدمات الضرورية.وتتضمن الخطة كذلك دمج مفهوم النوع الاجتماعي بالسياسات والاستراتيجيات والبرتوكولات، وتدريب الكوادر على التبليغ عن العنف الأسري والعنف ضد الأطفال، إضافة إلى تعيين ضباط ارتباط وتدريبهم على مفهوم النوع والعدالة الاجتماعية، وتهيئة مباني وزارة الصحة بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.ومن أبرز برامج الوزارة أيضا تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وخفض مستويات الفقر والبطالة، وبناء نظام حماية اجتماعية فعال، إضافة إلى المساهمة في تحقيق تأمين صحي شامل للمواطنين الأردنيين كافة، والحاجة إلى تطوير نظم المعلومات الصحية وتكاملها وتكنولوجيا المعلومات لمعالجة نقص البيانات ومصداقيتها لاتخاذ القرار وتحديث سياسات الاتصال الداخلي والخارج، والحاجة إلى مزيد من الأتمتة والتحول الإلكتروني للمرافق الصحية، إضافة إلى تعزيز البحوث والدراسات.كما تعكف على تعزيز الحوكمة في القطاع الصحي وداخل الوزارة، واستكمال تحديث وتفعيل الوصف الوظيفي وأنظمة الإشراف وتقييم الأداء، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، والتنفيذ، والمحاسبة، والشفافية.