%67.7 نسبة النجاح في "الشامل"

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السلط - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور احمد العجلوني، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل"، للدورة الصيفية 2023.وقال العجلوني، في مؤتمر صحفي أمس إن نسبة النجاح بلغت 67.7 بالمائة، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل، مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة.وتقدم للامتحان بورقة أو أكثر، 6722 طالبا وطالبة، نجح منهم 4554، توزعوا على 54 كلية جامعية وجامعية متوسطة في 95 برنامجا دراسيا، وتغيب عن الامتحان بجميع أوراقه طالبان، وتم ضبط 10 مخالفات.وأضاف، أن عدد الطلبة المؤهلين للقبول تنافسيا في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2023/ 2024، (ضمن أعلى 5 بالمائة من الطلبة الناجحين المؤهلين للتجسير) بلغ 553 طالبا وطالبة، بحسب نتائج دورات الامتحان خلال العام الجامعي 2022/ 2023، من أصل 10534 طالبا وطالبة يحق لهم التجسير.وأشار إلى أن الجامعة وضعت إستراتيجيتها التي جاءت منسجمة مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والرؤى الملكية السامية، بهدف إصلاح منظومة التعليم التقني وتجويد مخرجاته وتوفير فرص عمل للخريجين، من خلال استحداث وتطوير البرامج والخطط الدراسية التي تواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتلبي احتياجات سوق العمل.وأضاف أنه يتم العمل حاليا ضمن فريق وطني يضم جميع الجهات المعنية، لإعادة هيكلة منظومة التعليم التقني في الأردن ومراجعة الإطار العام لبرامجه ومناهجه والتوسع في مسار التعليم التقني المهني، من خلال بناء شراكات حقيقية مع أصحاب العمل.-(بترا)