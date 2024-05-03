الجمعة 03 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

7 ملايين دولار لتنفيذ مشروع دعم النقل الكهربائي في البترا

مبنى وزارة البيئة-(تصوير: أمجد الطويل)
مبنى وزارة البيئة-(تصوير: أمجد الطويل)
عمان - حصلت وزارة البيئة على سبعة ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتنفيذ مشروع دعم النقل الكهربائي في البترا، الذي ينفذ بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، في وقت تعيد فيه الوزارة تعديل تعليمات ضبط استخدام المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال العام الحالي، وضمن مشروع الأوزون، وفق ما ورد في تقريرها السنوي.اضافة اعلان
يأتي ذلك بينما انتهت الوزارة من إعداد إستراتيجية التبريد للأردن، ولبنان، ومصر، وتركيا، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، وبتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع اعتماد ثلاثة مراكز للتدريب على استعمال أجهزة استرجاع وفحص الغازات.
وضمن مشروع الأوزون كذلك، جرى العمل على تدريب نحو 130 من مختلف كوادر الجهات المعنية على أجهزة استرجاع الغازات، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.
وفي شأن برنامج إعادة تأهيل البادية الأردنية، أشار التقرير إلى أن الوزارة وقعت، العام الماضي، سبع اتفاقيات مع جمعيات تعاونية في منطقة ذيبان، بهدف منحها مشروعا متكاملا لزراعة الأعلاف.
في حين تستمر في تنفيذ إنشاء المعرض الدائم لمنتجات الريف والبادية، والمرحلة الثانية من مشروعي جز الصوف في البادية، وزراعة الأشتال الرعوية في المنطقة ذاتها، بتنفيذ من وزارة الزراعة.
وفي البرنامج ذاته، يتم إعادة تأهيل كل من آبار سويلمة، وحنيف وسواقة، والجربا، والجفر سبعة، والغذف، وجرف الدراويش.
وفي مجال الاقتصاد الأخضر، أنهت الوزارة إعداد أربع دراسات للحلول البيئية للتخلص من النفايات الناجمة عن قطاع المنسوجات، مع تقديم الدعم الفني لـ40 منشأة صناعية، جرى اختيارها بناء على معايير معينة، من أجل تطوير وتنفيذ تقنيات كفاءة الموارد، ومنع التلوث، وإعادة استخدام المياه العادمة.
في حين أطلقت تقريراً تقييمياً العام الماضي، يعد الأول من نوعه، حول الوظائف الخضراء في الأردن، والمشاركة كذلك في تقييم جائزة المصنع الأخضر، التي فازت فيها عشر منشآت صناعية، وضمن المرحلة الأولى لها، وفق ما ورد في التقرير ذاته.
وكانت الوزارة حصلت على منحة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي بقيمة ستة ملايين دولار، في وقت سابق، لتنفيذ مشروع إيجاد فرص عمل مستدامة خضراء للاجئين، والمجتمعات المستضيفة، وبتنفيذ من المعهد العالمي للنمو الأخضر.
كما خصص الاتحاد الأوروبي منحة لدعم الاقتصاد الأخضر في الأردن، والذي يتضمن ثمانية مشاريع، من ضمنها مشروع لوزارة البيئة، بخصوص المضخات العاملة على الطاقة الشمسية، وجلسات تشاورية مع القطاع الخاص بما يخص الاقتصاد الأخضر.
وعملت الوزارة، سابقاً، على تضمين 29 إجراء من أصل 86 من قبل الوزارات ذات العلاقة بخطط النمو الأخضر الست، ضمن تحدي المسرعات الحكومية لرئاسة الوزراء، والذي تلتزم من خلاله بتقديم سير العمل، وعكس أي مشاريع أخرى تصب في الإجراءات المختارة بحلول العام المقبل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق-(ارشيفية)

"الأغذية": استمرار نقص التمويل يعرقل مساعدات اللاجئين بالأردن

منذ 44 دقيقة
سد الملك طلال-(تصوير: ساهر قدارة)

"ندرة المياه المزمنة".. تحد يفرض إعادة النظر بأدوات وسياسات القطاع

منذ 51 دقيقة
1714752714988

الملك يعزي هاتفيا رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

منذ4 ساعة
الملك يلتقي البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أمس

الملك: الأردن مستمر بدوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات بالقدس

منذ24 ساعة
مربع سكني في غزة دمره قصف طائرات الاحتلال الصهيوني-(وكالات)

مع تواصل العدوان على غزة.. هل حقق الاحتلال أيا من أهدافه؟

منذ24 ساعة
صحفيان غزيان يبكيان على مقتل عائلة أحدهما بقصف الاحتلال لمنزله- (أرشيفية)

في اليوم العالمي لحرية الصحافة: شهداء الحقيقة يكشفون رواية الاحتلال الزائفة

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

آخر تطورات الهدنة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات | منذ1 ساعة
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات | منذ1 ساعة
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !
 
 