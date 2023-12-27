7.36 مليون دينار ارتفاع بموازنة "حمزة" لرفع جاهزيته

حنان بشارات

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رفعت الحكومة موازنة مستشفى الأمير حمزة الحكومي بمقدار 7.36 مليون دينار للعام 2024 لتصبح 46.614 مليون، بعد أن كانت 39.256 مليون للعام 2023.وظهرت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023 في زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمقدار (1.152) مليون دينار، إضافة إلى الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين وتعبئة الوظائف المحدثة والشاغرة على جدول التشكيلات وزيادة مخصصات العمل الإضافي والحوافز للأطباء والممرضين والمهن الأخرى.كما تركزت في زيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات بمقدار (5.240) مليون دينار، ومخصصات الأدوية والمستهلكات الطبية وعقود الأمن والحراسة، وعقود الخدمات الفندقية وعدد من مواد النفقات التشغيلية.وارتفعت النفقات الرأسمالية بمقدار (966) ألف دينار، وتركزت في زيادة المخصصات اللازمة؛ لتحديث وصيانة مبنى المستشفى، وتحديث المصاعد وعمل تكييف مركزي للمبنى، وتحديث وشراء الأجهزة والمعدات الطبية.ووفقا لخطته، من المنتظر أن يعمل المستشفى على رفع جاهزيته عند التعامل مع الأوبئة و/أوالحالات الطارئة، ومراجعة خطة الطوارئ والكوارث والأوبئة سنويا وتحديثها لغايات اعتمادها، إضافة إلى عمل محاكاة لخطة الطوارئ والكوارث وتقييمها للاستفادة في تحديث وتعديل الخطة.كما تشير خطة المستشفى للعام 2024 إلى إجراء توسعة في بعض الأقسام وتزويدها بالمعدات اللازمة، وضمان الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ والكوارث بناء على خطة الطوارئ، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للحالات المرضية بأكثر الطرق تنظيما وسهولة، وبما يقلل من الخسائر بالأرواح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والزوار والعاملين وتوفير الطمأنينة والأمن لهم.ويعكف المستشفى على تطوير البروتوكولات والمرجعيات الموحدة للخدمات الصحية لضمان خدمات ذات جودة أعلى، وتحديث دليل السياسات والإجراءات التي تساهم في تطوير البروتوكولات للخدمات الصحية، إضافة إلى تحديث دليل الإرشادات السريرية لضمان خدمات صحية مقدمة بجودة عالية.ويعمل أيضا على تدريب الكوادر على السياسات والإجراءات والبروتوكولات ومتابعة تطبيقهم لها، إضافة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وبالتالي رفع نسبة رضى متلقي الخدمة، وتوحيد الممارسات السريرية المبنية على الأدلة العلمية، فضلا عن تسهيل علاج المرضى مع توفير الحد الأعلى من الفائدة، والحد من التدخلات الطبية غير الضرورية.كما يعمل على متابعة الإجراءات والسياسات والبروتوكولات المتعلقة بتلبية احتياجات المرضى ذوي الإعاقة، والاحتياجات الخاصة والمهمشين وتطويرها، إضافة إلى إجراء مسح بيئي للمستشفى لتحقيق التدابير والإجراءات للإيفاء بحقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والاحتياجات الخاصة والمهمشين عند تقديم الرعاية الصحية، وتأهيل الموظفين لتلبية الاحتياجات الصحية والنفسية للمرضى ذوي الإعاقة، والاحتياجات الخاصة والمهمشين، فضلا عن تقديم الدعم النفسي والرعاية الخاصة واللازمة للفئات المهمشة وتأهيل الموظفين لتقديم أفضل رعاية صحية لهم.كما يعكف على تنفيذ مشروع انضمام المستشفى لمحطة جنوب عمان للطاقة الشمسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تقليل العبء المالي المترتب على استخدام الوقود للكهرباء، وتقليل التلوث الناتج من حرق النفايات الطبية.ويسعى إلى توفير الرعاية الصحية والسريرية والتشخيصية للمرضى، وإجراء العمليات التخصصية والنوعية، وتوفير فرص التدريب للكوادر في قسم التعليم والتدريب، إضافة إلى إيجاد مركز التدريب والدراسات في المستشفى، وتوفير فرص تدريب للطلاب بموجب اتفاقيات مع الجامعات والكليات الأردنية.ومن أبرز مهام الخطة، إدارة الموارد المتاحة للمستشفى، وتعزيز الخدمات الطبية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، والمحافظة على حقوق المرضى والموظفين، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وخفض مستويات الفقر والبطالة، وبناء نظام حماية اجتماعية فعال.