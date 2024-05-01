750 ألف دولار لتخفيض انبعاثات الكربون

فرح عطيات

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بدأت وزارة البيئة تنفيذ مشروع نحو انبعاثات منخفضة الكربون من أنشطة السياحة وإدارة محمية العقبة البحرية، وبالتعاون مع مكتب غرب آسيا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي وبقيمة 750 ألف دولار.وحصلت الوزارة، وفق ما ورد في تقريرها السنوي، على منحة من الحكومة الكندية بقيمة 7 ملايين دولار كندي، لتنفيذ مشروع تحديث المحميات الطبيعية الوطنية، وبالتعاون مع مكتب غرب آسيا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.وبحسب ما جاء في التقرير، الصادر مطلع الشهر الحالي، فإن الوزارة بصدد إعداد خرائط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للمناطق القابلة للتحريج، والتي أرسلت من وزارة الزراعة، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات وطنية، وفق ما ورد في التقرير السنوي لها.وعملت الوزارة العام الماضي على إعادة تأهيل محمية المأوى في جرش، ومتنزهات الندوى والسباق في مدينة عمان، الديجنية والرحاب في المفرق، مع تحسين البنية التحتية للمشاتل وإنتاج البذور في المفرق والأزرق، ولم تحقق في ذات الوقت، وضمن مجال حماية الطبيعة، وزارة البيئة تقدما بشأن التحريج، حيث بقي عدد الدونمات التي جرى تحريجها نحو 3000 دونم، في كل من محافظات عجلون، الطفيلة، الكرك، وبعدد أشجار كلي 150 ألف شجرة، وبتنفيذ مع وزارة الزراعة.فيما تمكنت من زراعة 50 ألف شجرة حرجية في مشروع جذور ثلاثة خلال الموسم الزراعي 2023 و2024، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء بركة تجميعية في ذات المكان، وذلك بهدف استكمال عمليات الزراعة.وكانت وقعت الوزارة في وقت سابق 87 اتفاقية مع الجمعيات والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الشريكة لزراعة الأشتال الحرجية، حيث يجري العمل حاليا على الكشوفات الميدانية للوقوف على واقع الحال، ومتابعة سير العمل، وبالتشارك مع وزارة الزراعة، بحد ما جاء في التقرير ذاته.وفي المجال ذاته جرى تمويل وتنفيذ عدد من مشاريع زراعة الشجيرات الرعوية، والأشتال الحرجية وعبر برنامج التعويضات البيئية، وأخرى مماثلة للحصاد المائي، والحفائر الترابية، وحفر آبار جوفية لاستغلال المياه في عمليات التحريج.وفي ذات السياق أنهت الوزارة تجهيز المواقع القابلة للتحريج في سبع محافظات رئيسية كبرى، وباستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مع الخارطة الرقمية لمناطق التنزه العشوائي على مستوى المملكة.وتستعد الوزارة لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع هيئة تنظيم الطيران المدني في محافظة مادبا، البنك الأردني الكويتي في الزرقاء، مع سلطة إقليم البتراء في وادي موسى، للبدء بعمليات التحريج.وأنهت الوزارة مراحل إنشاء مشتل زراعي في مدينة السلط، وتنفيذ مشروع الصبار الإنتاجي، وأعمال إعادة التأهيل في محمية فيفا، إلى جانب متابعة سير العمل في الخطة الإدارية لمحمية العقبة البحرية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.وكانت حصلت الوزارة على منحة بقيمة 350 ألف دولار من مرفق البيئة العالمي لتحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، وبتنفيذ من مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.