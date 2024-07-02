 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

%78 من الأردنيين متفهمون لمحنة اللاجئين

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري-(أرشيفية)
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري-(أرشيفية)
عمان– قالت دراسة عالمية بعنوان "المواقف العالمية تجاه اللاجئين" أجرتها شركة إبسوس والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أخيراً إن 78  % من السكان في الأردن يعتقدون بأنه يجب أن يتمكن اللاجئون دائمًا من العثور على ملاذ آمن في أي بلد إذا اضطروا إلى الهروب من الحرب أو الاضطهاد، ولم يوافق على ذلك سوى 12 %، ما يجعل فهم محنة اللاجئين في الأردن أعلى من المتوسط العالمي الذي بلغ بحسب الدراسة 73 %.اضافة اعلان
وأشارت الدراسة إلى أنّ 23 % فقط يرون أنه "يجب إغلاق الحدود أمام اللاجئين بالكامل".
وقالت إن الأردن يعد من بين البلدان العشرة الأولى، حيث إن غالبية السكان (57 %) مقتنعون بأن اللاجئين يقدمون مساهمة إيجابية للبلاد.
وعكست النتائج التي توصلت إليها الدراسة، من خلال استطلاع أجرتها شركة إبسوس – وهي شركة رائدة في أبحاث السوق – بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأعلنت نتائجها الأسبوع الماضي، آراء أكثر من 33 ألف شخص بالغ في 52 دولة في أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط/شمال أفريقيا.
كما أعرب النساء والرجال في الأردن عن دعمهم القوي لإدماج اللاجئين في الأنظمة الوطنية للصحة والتعليم والذي تطبقه الحكومة بالفعل.
وأشارت النتائج إلى أنّ 43 % من الأردنيين يرون بأنّ اللاجئين جاءوا إلى الأردن "لأسباب اقتصادية، أو للاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدم في البلاد"، فيما قال 75 % إنّ "معظم اللاجئين الذين يأتون إلى الأردن سيندمجون بنجاح في مجتمعهم الجديد".
وأشارت الدراسة إلى أن 52 % من اللاجئين يريدون أن يستمروا في الوصول إلى النظام الصحي، بينما يؤيد 6 % فقط من المشاركين في الاستطلاع في الأردن استمرار دمج اللاجئين في النظام التعليمي.
وكان ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، أكد تعليقا على الدراسة، أن النتائج لها صدى في الأردن، بما في ذلك الحاجة إلى مساعدة دولية مستدامة للبلدان النامية التي تستضيف اللاجئين، حيث إن
 37 % من المشاركين، و56 % من الأشخاص في الأردن يعتقدون أن هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات الدولية.
ودعا بارتش المجتمع الدولي إلى مزيد من التضامن مع الأردن ومع اللاجئين الذين يستضيفهم بسخاء.
يشار هنا الى أنّ المفوضية كانت أعربت عن قلقها مؤخراً من ازدياد أعداد الفقراء من اللاجئين، وقالت إنّ هناك زيادة "مثيرة للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين الذين يعيشون في الأردن"، حيث تم تصنيف %67  من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء عام 2023، ارتفاعًا من 57 % عام 2021 أي أنّ معدلات الفقر ارتفعت 10 % خلال 3 سنوات.
وبينت في "المسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المجتمعات المضيفة"، أنّ اللاجئين السوريين أكثر فقراً من اللاجئين غير السوريين، حيث يبلغ متوسط معدل الفقر 69  % مقارنة بـ53 % لغير السوريين.
وقالت إن فرص العمل المحدودة، أدت إلى تفاقم ظروف اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي لديهم، فيما قد أظهر رصد نتائج الأمن الغذائي الذي تم إجراؤه في الربع الأخير من عام 2023 تدهورًا في الأمن الغذائي للمستفيدين من مساعدات البرنامج.
أمّا على صعيد اللاجئين داخل المخيمات، فحذّرت المفوضية من تأثير "التراجع الحاد" في تمويل الاستجابة للاجئين في الأردن خصوصاً داخل المخيمات، والذي قد يؤدّي إلى "أزمة إنسانيّة جديدة".
وحذرت مما يسمّى بـ"تأثير الدومينو" في موضوع التمويل، حيث إنّ توقف دولة أو مجموعة من الدول عن تقديم التمويل اللازم والموجه للاجئين والدول المستضيفة، سيؤدّي إلى "تأثير" على دول أخرى لتتخذ نفس النهج في تخفيض أو إيقاف المساعدات، ما يعني تراجعا حادا وخطيرا في التمويل.
وقالت: "يدق العديد من الجهات الفاعلة أجراس الإنذار بشأن تأثير الدومينو على قدرتها على الحفاظ على الخدمات والتدخلات الحالية للاجئين، حيث إنّ هذا يشكل مصدر قلق كبير".
وأضافت: "في الوقت الذي يتراجع فيه تمويل الاستجابة للاجئين بشكل حاد، وبالنظر إلى الاتجاه الذي يظهره هذا المسح، فمن المرجح أن يتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المخيمات"، وأنّه ما لم يتم اتخاذ تدابير جذرية لعكس هذا الاتجاه والتخفيف من تأثيره على حياة البشر في المخيمات، فقد تظهر أزمة إنسانية جديدة.
وأكد التقرير أنّ هناك تراجعاً حاداً في ظروف رفاهية اللاجئين، وأنّ وضعهم العام داخل المخيمات بات أكثر صعوبة، حيث تدهورت جميع الجوانب التي شملتها الدراسة من مستوى معيشي وعمل مأوى وصحة وتعليم وغيرها.
ولفت إلى أنّ هناك "زيادة مثيرة للقلق في الفقر بين اللاجئين المسجلين الذين يعيشون في المخيمات"، حيث تم تصنيف 67 % على أنهم فقراء، مقارنة بـ45  % عام 2021. وظهر هذا بشكل واضح في انخفاض استهلاك الفرد من 92 إلى 83 ديناراً شهرياً للسوريين في المخيمات، كما تدهور الأمن الغذائي، مع انخفاض حاد في درجات الاستهلاك الغذائي "المقبول" مقارنة بعام 2021 في كلا البلدين.
كما يتجلى ارتفاع الفقر، في زيادة عدد الأسر التي تتبنى إستراتيجيات التكيف السلبية وتدهور نتائج الأمن الغذائي مقارنة بعام 2022، حيث تظهر حسابات برنامج الأغذية العالمي بأنّ هناك زيادة في عدد الأسر التي باتت تختار أغذية ذات جودة أقل كأسلوب من أساليب التكيّف، وأن المزيد من اللاجئين يعتبرون أن استهلاكهم الغذائي "ضعيف" أو "حدي" مقارنة بعام 2022.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الملك يعزي بضحايا حريق حفل الزفاف في العراق

الملك يعزي أمير دولة الكويت بوفاة الشيخة سهيره الصباح

منذ 12 دقيقة
جانب من المؤتمر الصحفي في وزارة الاتصال الحكومي أمس-(من المصدر)

الخريشة يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

منذ1 ساعة
مقر نقابة الأطباء في مجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)

على رأسها "البصمة".. "الأطباء" تبحث ما تبقى من مطالب منتسبيها في "الصحة"

منذ1 ساعة
سفينة شحن تجارية أثناء تفريغ حمولتها على رصيف الميناء بالعقبة-(الغد)

إلزام السفن بحمولة 5 آلاف طن الإبلاغ عن انبعاثات الكربون كل عام

منذ1 ساعة
طلبة توجيهي لدى مغادرتهم إحدى قاعات الامتحان في عمان -(تصوير: ساهر قدارة)

"التوجيهي": رغم الارتياح.. شكاوى من الوقت

منذ1 ساعة
دار رئاسة الوزراء في عمّان - (أرشيفية)

"الخدمة المدنية".. هل ينجح بتطوير القطاع العام"؟

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

مناظرة بايدن ترامب الأولى

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا الضجيج في عمان وأخواتها

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب ومستقبل الأردن

سائد كراجة |اليوم

ردود فعل حادة بعد القوائم الحزبية

زيدون الحديد |اليوم

الانتخابات تفتح ملف الخصخصة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات | منذ3 ساعة
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy
 