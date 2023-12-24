8 ملايين دينار لتزويد النساء بقروض ميسرة

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إربد- نظمت جمعية خطوة أمل بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية والعمل في مجلس محافظة إربد، أمس، دائرة مستديرة حول دور الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في مناصرة حقوق العاملات في بيئة العمل.وأكدت رئيسة وحدة تمكين المرأة في وزارة التنمية بثينة العجلوني خلال رعايتها الفعالية مندوبة عن وزيرة التنمية، دور الوزارة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية بأن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري؛ باعتباره أولوية خاصة للنساء وللفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية.وقالت إن الوزارة بالتعاون مع بنك التنمية والتشغيل وقعت اتفاقية بقيمة 8 ملايين لنهاية عام 2026 لتزويد النساء بقروض ميسرة، لإنشاء مشاريع اقتصادية بفائدة 2.5 بالمائة وفترة سماح تصل لسنة، لافتة إلى أنه تم إيجاد 250 فرصة عمل.من جهته، ثمن نائب رئيس مجلس محافظة إربد منير غرايبة، موقف الأردن الشجاع والصلب بقيادة جلالة الملك والجهود المكثفة في دعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة، وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع .من جانبها أشارت رئيسة الجمعية المهندسة مي أبو عداد إلى حجم معاناة النساء في قطاع غزة في ظل انعدام متطلبات الحد الأدنى من المعيشة لهن، مشيرة إلى أن الجمعية أطلقت مشروع "نجاة " التي تنفذه 4 منظمات لحقوق النساء في المنطقة وباشراف جمعية النساء العربيات.وأكد عضو لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المحافظة محمد العزام، أن اللجنة تعمل بشكل مستمر لتحقيق وتنمية وتطوير المرأة الأردنية مع ضمان جميع حقوقها.وتناول مدير مركز الأميرة بسمة بمحافظة إربد طارق شطناوي، بحضور عضو مجلس الأعيان الأسبق آمنة الزعبي، ومدير الخدمات الإدارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الجراح، مواضيع تتعلق بدور الإستراتيجية الوطنية لتفعيل الحماية الاجتماعية للعاملات في قطاع العمل غير الرسمي، ودور التشريعات في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملات.-(بترا)