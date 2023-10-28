80 ألف متقدم لـ"تكميلية التوجيهي"

آلاء مظهر

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بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2023 نحو 80 ألف طالب وطالبة.وكانت الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات الاشتراك والتي بدأت في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، قد انتهت يوم الخميس الماضي، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور محمد شحادة.وأوضح شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس، أن لجنة الامتحان العام في الوزارة ستدرس تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية، وفي حال تم اتخاذ قرار بالتمديد فإنها ستكون الفرصة الأخيرة.وأضاف أن الدفع الإلكتروني ما يزال متاحا لمن سجلوا في فترة التسجيل الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.وأكد أن الوزارة ستعلن عن جدول الدورة التكميلية خلال الأسبوعين المقبلين كحد أقصى، لافتًا إلى أن الامتحان سيعقد في نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وجدد تأكيده بأن الامتحان التكميلي، يعد امتدادا للامتحان العام، وبالتالي سيطبق ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، على الدورة التكميلية أيضا.وأوضح أن الوزارة ستقوم بتوفير الآلة الحاسبة ليتم استخدامها في المباحث التي تتطلب ذلك، كما جرى في الدورة الماضية.