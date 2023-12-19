80 % من الغزيين مشردون برغم حظر القانون الدولي للعقاب الجماعي

هديل غبون

اضافة اعلان

في وقت يحتفل العالم فيه (20 تشرين الثاني (ديسمبر) سنويا باليوم الدولي للتضامن الإنساني، يركز هذا العام على القضاء على الفقر وضمان الكرامة للجميع.مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس، أعلن عن استشهاد 300 نازح في الملاجئ التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، وإصابة أكثر من ألف نازح فيها منذ 7 اكتوبر في قطاع غزة.كما أعلن المكتب الأممي "أوتشا"، عن تضرر 70 مدرسة تابعة للوكالة في القطاع، منها نحو 56 مدرسة على الأقل تعمل كملاجئ ومراكز للإيواء للنازحين.وتأتي هذه المناسبة كغيرها من الأيام الدولية للأمم المتحدة، في ظل استمرار آلة القتل الصهيونية بمجازرها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، اذ تستشهد اثنتين من الأمهات كل ساعة في غزة، بحسب وكالة الأمم المتحدة للمرأة حتى الآن، إلى جانب فقدان 2700 امرأة في غزة لأزواجهن، وفقدان 10 آلاف طفل لآبائهم، حسب أحدث الإحصاءات المنشورة أيضا على صفحات الأمم المتحدة الرسمية.وفيما تفقد كل الأيام الدولية أهدافها التي أطلقت من أجلها، فإن 80 % من الغزيين باتوا مشردين، برغم حظر القانون الدولي للعقاب الجماعي، بحيث تواجه أيضا 68 ألف امرأة مرضعة نقصا حادا في الغذاء، عدا عن تضور النساء الحوامل جوعا ويقدر عددهن بنحو 45 ألف امرأة وفق تقديرات أممية.واشار تقرير نشرته الأمم المتحدة، يغطي تداعيات الاعمال القتالية ليومي 17و18 تشرين الثاني (ديسمبر) الحالي، إلى أن عشرات الآلاف ممن يحطون رحالهم في رفح يعانون من ظروف شديدة الاكتظاظ بمراكز الإيواء، اذ زادت الكثافة السكانية في رفح 4 أضعافا عما كانت عليه وبما يتجاوز 12 ألفا/ كلم 2، فيما يشكل متوسط عدد المهجرين في مراكز الإيواء التابعة لـ"الأونروا" في المنطقتين الوسطى والجنوبية 4 أضعاف القدرة الاستيعابية للمراكز.أما بالنسبة للأسر والعائلات المهجرة التي أفادت بأن أفرادها ينامون جوعا في الليل، فارتفع من 34 % إلى 50 % وفقا لآخر تقييم أجرته الأمم المتحدة في 27 و28 تشرين الثاني "نوفمبر" المنصرم من بين تلك الأسر.واعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، أن العام الحالي، الأكثر دموية بتسجيل عدد الضحايا منذ عام 2005 في الضفة.وبين التقرير أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صرفت حتى منتصف الشهر الحالي، 525 مليون دولار لصالح النداء العاجل الذي أطلقته المنظمة الدولية، لتنفيذ خطة الاستجابة التي وضعوها لدعم 2.2 مليون شخص في القطاع ونصف مليون شخص في الضفة، ويشكل 43 % من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار أميركي.وبشأن أزمة الجوع وتفاقمها عالميا، أشارت الأمم المتحدة إلى أن 117 مليونا في العالم دفعوا إلى الجوع بسبب الصراعات في السنوات الأخيرة، وأن 333 مليونا سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 78 دولة عبر السنوات 2023-2024.فيما أشار الصندوق في دراسة أعدها بالشراكة مع "الإسكوا" إلى حجم الأضرار التي ستلحق بالتنمية البشرية في القطاع لجهة تأخرها 19 عاما، كشفت الدراسة عن احتمالات فقدان الاقتصاد الصهيوني أيضا لـ10 % من الناتج المحلي الإجمالي له مع نهاية العام المقبل، جراء الحرب على غزة بـ50 مليار دولار.ونقلت أخبار الأمم المتحدة، عن مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر أمس، بأن الوضع في غزة مأساوي حيث لا أغذية في المتاجر والثلاجات والأسواق.ونوه إلى أن زيارته الأخيرة للقطاع، لمس فيها فقدان العاملين في البرنامج أوزانهم بالرغم من القدرة الشرائية لهم مرجعا ذلك إلى خلو الأسواق من الأغذية في وقت تحولت فيه أحياء بأكملها في غزة إلى أكوام من الأنقاض.