800 مشارك يعرضون منتجاتهم في "الزيتون الوطني"

عبد الله الربيحات

اضافة اعلان

أكد وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أهمية المركز الوطني للبحوث الزراعية؛ الذي يعمل على توظيف مخرجات البحث العلمي، وذلك خلال افتتاحه أمس، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني مهرجان الزيتون الوطني، بنسخته الـ23 ومعرض المنتجات الريفية.وقال الحنيفات إن المهرجان أنموذج لترجمة الأفكار الإبداعية لمشاريع ريادية، عبر توظيف مخرجات حاضنة للابتكار، وريادة الأعمال الزراعية.وأكد بحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وبمشاركة 800 مشارك وعارض للمنتجات، عشق المزارع الأردني لأرضه وإصراره على عمارتها وتعلقه بإرث الآباء والأجداد، بحيث أن تجربة وزارة الزراعة بتنظيم المهرجانات في الأعوام السابقة، والنجاحات التي تحققت تشير لتسويق ما يقارب 25 % من المنتج المحلي من زيت الزيتون عالي الجودة.وقال الحنيفات، إن تنظيم المهرجان يأتي ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي التصنيعي، لا سيما أن قطاع الزيتون، من القطاعات الزراعية التصنيعية الرائدة، علاوةً على تعزيز ودعم مزارعي الزيتون والأسر الريفية في المحافظات والأطراف، لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، تزامناً مع قرار وقف استيراد الزيت من الخارج للحفاظ على قدرة واستدامة المزارع بإنتاج هذه المادة الغذائية المهمة.من جهته أكد الفايز، اعتزازه بصلابة الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك الداعم لصمود الأشقاء على تراب فلسطين.وأكد دور المركز بتنظيم أكبر نافذة تسويقية للمزارع والمرأة الريفية، مشيرا لتبرع "صندوق التكافل بالمجلس" بـ20 ألف دينار لشراء منتجات من منتجات المرأة الريفية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، لدعم صمود الأشقاء في فلسطين ودعم المرأة الأردنية.بدوره أكد مدير عام المركز د. نزار حداد دور الشركاء المحليين والدوليين الداعمين لأهداف مهرجان الزيتون، بتثبيت المزارع بأرضه واستدامة قدرته على الإنتاج.وأشار لأهمية تنظيم المهرجان، لما له من دور في تعزيز الإنتاج القومي، الذي يشتمل على المعاصر ومستلزمات الإنتاج، وتصنيع الزيتون وعبوات الزيت بأنواعها، وتصنيع الجفت لأغراض التدفئة، حيث كان لقرار "الوزارة"، بوقف استيراد زيت الزيتون من الخارج، تأثيرٌ كبيرٌ في حماية المنتج المحلي، علاوةً على أن جودة الزيت الأردني أهّلته للحصول على جوائز عالمية؛ حيث حصل العديد من مزارعي الزيتون، على جوائز عالمية عدة في مسابقات اختيار أفضل زيت زيتون بكر ممتاز.وقال حداد، ما يميز مهرجان الزيتون الوطني هذا العام، هو التضامن مع الأشقاء في فلسطين عبر حملة جمع التبرعات العينية، والمادية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، علاوة على مبادرة العشاء التقشفي دعما لصمود الأشقاء الفلسطينيين.وأضاف حداد أن المهرجان سيمكّن المشاركين من الشحن داخلياً وخارجياً، بالتعاون مع شركة البريد الأردني بأسعار تفضيلية، مع وجود خدمة الدفع الإلكتروني (اي فواتيركم)، خدمة الهوية الرقمية، خدمة الطوابع البريدية والحوالات المالية.وأضاف حداد أن المركز، عبر حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، أدخل تقنياتٍ حديثةً في المهرجان، تعد الأولى من نوعها كتقنية إدارة الحشود، ونظام التتبع باستخدام "باركود" لكل عبوة زيت تدخل أرض المهرجان موضح عليها: اسم المزرعة والمعصرة ونتيجة فحص الزيت، إضافةً إلى تقنية البيع أون لاين.وأكد حداد لزوار المهرجان، أنه من غير المسموح دخول أي عبوة زيت لأرض المهرجان دون فحصها عن طريق كوادر مختبر زيت الزيتون التابع للمركز والموجود في أرض المهرجان.وأشار لإطلاق حملة توعوية للاستخدام الأمثل لإدارة المياه، عبر مشروع المحافظة على المياه وتسهيل مهمة مشاركة تقنيات الري، في القطاع المنزلي والمنشآت، برفع كفاءة استخدام المياه للقطاعات المستهلكة للمياه (الزراعية، الصناعية، والمجتمعات المحلية)، وتشجيع تبني تقنيات حديثة من شأنها ترشيد استهلاك المياه.وقال إن المركز، دأب على دعم القطاع الزراعي عبر توسيع حجم النوافذ التسويقية للمزارعين، والتي تعد التحدي الأكبر للقطاع؛ بحيث قام المركز بتنظيم المهرجان لدعم الأسر الريفية في البوادي والأرياف.