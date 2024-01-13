السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأمن الدولي" يستحوذ على 65.5% من القرارات الأممية ضد الكيان

84 قرارا دوليا في 75 عاما ضد الاحتلال مع وقف التنفيذ "انفوغراف "

جيش الاحتلال في غزة-(وكالات)
جيش الاحتلال في غزة-(وكالات)

عمان - منذ خمسة وسبعين عامًا، وبالتحديد عند العام 1984، وهو ما يُسمى بـ"النكبة"، تتوالى القرارات الأُممية بشأن ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، جراء ما تقترفه آلة البطش الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، من تهجير أو "ترانسفير"، وانتهاكات، وارتكابها لمجازر جماعية، وحروب إبادة عسكرية، وأُخرى عبارة عن تجويع مُتعمد، وتعطيش عن سبق إصرار وترصد، فضلًا عن تدمير هائل للبُنى التحتية، وما يتسبب به كُل ذلك من كوارث إنسانية، لم يشهد العالم مثيلًا لها، خصوصًا خلال القرنين الحالي والماضي، الذي شهد حربين عالميتين.
"الغد" تُسلط الضوء من خلال هذا "الانفوغراف"، على أبرز القرارات التي صدرت في تلك الفترة من مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأُمم المُتحدة، ومُنظمة الأُمم المُتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو)، التي وللأسف بقيت حبرًا على ورق، بلا أي تنفيذ على أرض الواقع، بسبب عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بها، والتي تتلقى دعمًا غير محدود من الولايات المُتحدة الأميركية، أكان دبلوماسيًا، أم عسكريًا، أم مُخابراتيًا.
وعند إلقاء نظرة على أعداد القرارات التي أصدرتها المؤسسات الثلاث (مجلس الأمن، الجمعية العامة، "اليونسكو") ضد إسرائيل في فلسطين، على مدى 75 عامًا، فإن مجموعها بلغ 84 قرارًا، أي بمُعدل 1.12 قرار سنويًا، لم تُنفذ إسرائيل أيًا منها.. وفي حال تم قسمة هذه القرارات على الأعوام التي صدرت فيها فعليًا، فإننا نكون أمام 2.8 قرار كل عام.
وبحسبة بسيطة، فإن عدد القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي لوحده، بلغت 55 قرارًا، أي ما نسبته 65.5% من مجموع القرارات الأُممية، بينما بلغ عدد قرارات الجمعية العامة 16، مُشكلة نسبة تُقدر بـ19%، في حين بلغ عدد قرارات "اليونسكو" 13، بنسبة 15.5%.
(التفاصيل ص5.4)

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